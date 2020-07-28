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Mercedes-Benz создал новый T-Class вместе с Renault-Nissan-Mitsubishi

28.07.2020 283 0 0

По плану немецкой компании новинка выйдет на европейский рынок в первой половине 2022 года.

 

Немецкая компания уже давно сотрудничает с франко-японским альянсом: их совместным «детищем» является модель Mercedes-Benz Citan – грузопассажирский «каблучок», который в 2012 году пришёл на смену семиместному MPV под названием Vaneo. Citan представляет собой перелицованный Renault Kangoo. Этот автомобиль немецкого бренда в скором времени сменит поколение. Кроме того, компания анонсировала ещё один проект – T-Class.

Эскиз Mercedes-Benz T-Class

﻿Автомобиль, который откроет новую букву в названиях моделей Mercedes-Benz, это компактвэн, также созданный совместно с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi. Он выйдет на европейский рынок в первой половине 2022 года. Вероятно, новый автомобиль станет пассажирской версией «каблучка» Citan второй генерации (кстати, у нынешнего Citan имеются пассажирские версии). В основе новинок будет одна платформа, созданная для небольших малотоннажных автомобилей. 

На фото: актуальный Mercedes-Benz Citan

В разработке T-Class (также как и нового поколения Citan) Mercedes-Benz принимает участие с самого начала, это значит, что у этих автомобилей будет больше отличий от Renault Kangoo (у актуальных машин немного разнится дизайн передней части и оформление салона). По словам шеф-дизайнера концерна Daimler Гордона Вагенера, у внешности T-Class будет узнаваемый фирменный стиль Mercedes-Benz и соответствующий бренду уровень комфорта.

Известно, что компактвэн Mercedes-Benz T-Class сможет похвастаться обширным пространством для пассажиров (в компании отметили, что модель подойдёт для райдшеринга). Также у автомобиля будут раздвижные двери на левой и правой сторонах и богатый интерьер (список оборудования пока не рассекретили). Эта модель рассчитана в большей степени на частных клиентов, тогда как Citan оставят коммерческому сектору. 

«Начинка» Mercedes-Benz T-Class окажется такой же, как у Citan нового поколения (и, соответственно, у Kangoo третьей генерации). Технических характеристик пока нет. Ожидается, что в гамме останутся версии с традиционными ДВС и точно будут варианты только на электротяге – как у «второго» Citan, так и у нового T-Class.

На фото: салон актуального Mercedes-Benz Citan

За выпуск новинки отвечает Mercedes-Benz Vans. «Старшим братом» T-Class окажется V-Class. Напомним, обновлённую версию компания представила в начале прошлого года, а в весной 2020-го рестайлинг пережил и его коммерческий «брат» Mercedes-Benz Vito. В ходе обновления автомобили получили 2,0-литровый турбодизель OM 654 с отдачей от 136 до 239 л.с. (крутящий момент – от 330 до 530 Нм) в зависимости от версии. Мотор комплектуется 9-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Кроме того, у модели появилась «зелёная» версия с 204-сильным электромотором и аккумулятором ёмкостью 100 кВт*ч. Запас хода у eVito составляет 421 км (расчёт вели по устаревшему циклу NEDC).

В России сейчас представлен Mercedes-Benz V-Class. Его ценник стартует с отметки 3 097 500 рублей. В прошлом году дилеры сумели продать на нашем рынке 1767 шт. (что на 10% меньше, чем годом ранее). Для сравнения, в Европе в 2019-ом было реализовано 31 342 экземпляра V-Class (+7,4%). В свою очередь, продажи пассажирских версий Citan в Старом Свете в прошлом году составили всего 4591 шт. (-23%).

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