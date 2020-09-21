Бизнес ×
  • Младшенький в «зелёном» семействе: Mercedes-Benz задерживается с презентацией EQA

Младшенький в «зелёном» семействе: Mercedes-Benz задерживается с презентацией EQA

21.09.2020 45 0 0

Предполагалось, что презентация электрической новинки немецкого бренда пройдёт в третьем квартале текущего года.

 

Компания Mercedes-Benz, как и многие другие автопроизводители, активно вкладывается в развитие электромобилей. Для этого она создала «зелёное» семейство EQ, его первенцем стал кроссовер EQC, затем появился вэн EQV. В дальнейшем линейку пополнит компактный паркетник, которому присвоят очередное «фамильное» имя – EQA. Как оказалось, его премьеру перенесли примерно на полгода.

На фото: Mercedes-Benz EQA

Электрокар должен был дебютировать в третьем квартале 2020-го, однако премьеру товарного EQA пришлось отложить, об этом со ссылкой на собственные источники сообщает британский Autocar. Ожидается, что презентация пройдёт не раньше весны следующего года. Одна из причин – это уже набивший всем оскомину коронавирус, который серьёзно повлиял на мировой автопром (в частности, у Мерседеса всё ещё есть проблемы с поставками батарей для электромобилей).

На фото: концепт EQA

Вторая причина, которую называет издание, – смена места производства новинок (речь не только об EQA, но также и об EQB). Предполагалось, что их выпуск наладят во Франции, на мощностях бывшего завода Smart. Однако в Daimler решили продать эту площадку: на данный момент производитель ведёт переговоры с потенциальным покупателем – компанией Ineos. В свою очередь производство электрокаров EQA и EQB решили перенести на предприятие, расположенное в Раштатте (Германия).

Напомним, предвестником новинки стал одноимённый концепт трёхдверного хэтчбека, который немецкая компания представила в 2017 году в рамках автосалона во Франкфурте. Позже стало известно о том, что несмотря на то же название, кузов у серийного электрокара будет другим – это компактный пятидверный паркетник, который, по сути, станет «зелёной» версией Mercedes-Benz GLA второго поколения. 

В конце февраля этого года производитель опубликовал новые фотографии кросса EQA, который обклеен маскировочной плёнкой. Ожидается, что от GLA его будет отличать декор: вероятно, одной из деталей окажется заглушка на месте радиаторной решётки, выполненная в стиле Mercedes-Benz EQC. У кроссовера GLA расстояние между осями составляет 2729 мм, а длина – 4410 мм, скорее всего электрокросс EQA сохранит габариты.

По предварительным данным, в основу Mercedes-Benz EQA легла платформа EVA (на ней базируется EQB). Новинку, вероятно, предложат с несколькими аккумуляторами на выбор – их ёмкость будет варьироваться в диапазоне от 60 до 110 кВт*ч. По данным Autocar, у «электропаркетника» будут версии с передним приводом и одним электромотором, а также полноприводные, оснащённые двухмоторной силовой установкой. Кроме того, можно ожидать и «подогретую» модификацию, созданную силами подразделения AMG. Ожидается, что совокупная мощность у неё будет примерно такой же, как у GLA 45 S (отдача этого варианта равна 421 л.с.).

Ещё одной новинкой «зелёного» семейства Mercedes-Benz в дальнейшем станет электроверсия S-Class: седан EQS должен выйти на рынок в 2022 году. Напомним, запас хода у этой «четырёхдверки» окажется равен 700 км (расчёт вели по циклу WLTP). Этой модели придётся бороться за покупателей с Tesla Model S.

кроссовер авторынок новинки бизнес Mercedes-Benz

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Обгон: как ПДД защищают обгоняющего, и почему им нельзя доверять Мы уже рассказывали о том, что такое обгон и чем он отличается от опережения, а также о том, где обгон разрешен и где запрещен. Сегодня же мы поговорим непосредственно о правилах выполнен... 313 0 3 21.09.2020
Статьи / История ЯАЗ, КрАЗ и двухтактные дизели: послевоенная тяжёлая автотехника для Советской армии С момента основания в 20-е годы Ярославский автозавод (ЯАЗ) так и не смог вылезти из трясины изготовления своих заранее архаичных грузовиков, но во время Великой Отечественной войны ему уда... 13705 0 6 20.09.2020
Статьи / История Её звали Carlota: история разработки и успеха бельгийской версии Lada Samara В мире давно существует практика выпуска модификаций автомобилей, созданных с учетом требований определённых рынков. К примеру, европейские машины для соответствия североамериканским нормам... 10078 0 24 19.09.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 81058 6 77 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 71230 9 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 47708 7 2 01.05.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings