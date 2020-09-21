Младшенький в «зелёном» семействе: Mercedes-Benz задерживается с презентацией EQA

Компания Mercedes-Benz, как и многие другие автопроизводители, активно вкладывается в развитие электромобилей. Для этого она создала «зелёное» семейство EQ, его первенцем стал кроссовер EQC, затем появился вэн EQV. В дальнейшем линейку пополнит компактный паркетник, которому присвоят очередное «фамильное» имя – EQA. Как оказалось, его премьеру перенесли примерно на полгода.



На фото: Mercedes-Benz EQA

Электрокар должен был дебютировать в третьем квартале 2020-го, однако премьеру товарного EQA пришлось отложить, об этом со ссылкой на собственные источники сообщает британский Autocar. Ожидается, что презентация пройдёт не раньше весны следующего года. Одна из причин – это уже набивший всем оскомину коронавирус, который серьёзно повлиял на мировой автопром (в частности, у Мерседеса всё ещё есть проблемы с поставками батарей для электромобилей).



На фото: концепт EQA

Вторая причина, которую называет издание, – смена места производства новинок (речь не только об EQA, но также и об EQB). Предполагалось, что их выпуск наладят во Франции, на мощностях бывшего завода Smart. Однако в Daimler решили продать эту площадку: на данный момент производитель ведёт переговоры с потенциальным покупателем – компанией Ineos. В свою очередь производство электрокаров EQA и EQB решили перенести на предприятие, расположенное в Раштатте (Германия).



Напомним, предвестником новинки стал одноимённый концепт трёхдверного хэтчбека, который немецкая компания представила в 2017 году в рамках автосалона во Франкфурте. Позже стало известно о том, что несмотря на то же название, кузов у серийного электрокара будет другим – это компактный пятидверный паркетник, который, по сути, станет «зелёной» версией Mercedes-Benz GLA второго поколения.

В конце февраля этого года производитель опубликовал новые фотографии кросса EQA, который обклеен маскировочной плёнкой. Ожидается, что от GLA его будет отличать декор: вероятно, одной из деталей окажется заглушка на месте радиаторной решётки, выполненная в стиле Mercedes-Benz EQC. У кроссовера GLA расстояние между осями составляет 2729 мм, а длина – 4410 мм, скорее всего электрокросс EQA сохранит габариты.



По предварительным данным, в основу Mercedes-Benz EQA легла платформа EVA (на ней базируется EQB). Новинку, вероятно, предложат с несколькими аккумуляторами на выбор – их ёмкость будет варьироваться в диапазоне от 60 до 110 кВт*ч. По данным Autocar, у «электропаркетника» будут версии с передним приводом и одним электромотором, а также полноприводные, оснащённые двухмоторной силовой установкой. Кроме того, можно ожидать и «подогретую» модификацию, созданную силами подразделения AMG. Ожидается, что совокупная мощность у неё будет примерно такой же, как у GLA 45 S (отдача этого варианта равна 421 л.с.).

Ещё одной новинкой «зелёного» семейства Mercedes-Benz в дальнейшем станет электроверсия S-Class: седан EQS должен выйти на рынок в 2022 году. Напомним, запас хода у этой «четырёхдверки» окажется равен 700 км (расчёт вели по циклу WLTP). Этой модели придётся бороться за покупателей с Tesla Model S.

