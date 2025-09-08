Mercedes-Benz GLC with EQ Technology: 800 вольт, пиксельный «гриль» и фоторамка в «базе»

Компания Mercedes-Benz представила накануне открытия Мюнхенского автосалона среднеразмерный электрический кроссовер GLC with EQ Technology. В его основе лежит новая модульная платформа MB.EA с 800-вольтовой электрической архитектурой и он крупнее «углеводородного» GLC. В продажу Mercedes-Benz GLC with EQ Technology поступит в первой половине 2026 года.

Mercedes-Benz GLC with EQ Technology — это преемник провального электрического кроссовера Mercedes-Benz EQC, досрочно отправленного в отставку в 2023 году на фоне слабых продаж. Громоздкое название нового кроссовера объясняется тем, что два года назад компания Mercedes-Benz решила больше не присваивать электрическим моделям имена с буквами EQ, новые «электрички» вплетены в традиционную модельную сетку, однако, чтобы как-то отличать их от «углеводородных» собратьев, придумана неказистая приставка with EQ Technology, какую мы уже видели на электрическом G-классе и электрических версиях нового Mercedes-Benz CLA.

Новый электрический кроссовер технически никак не связан с актуальным «углеводородным» Mercedes-Benz GLC второго поколения с заводским индексом X 254, что выпускается с 2022 года и базируется на платформе MRA. Mercedes-Benz GLC with EQ Technology построен на разработанной специально для электромобилей нового поколения модульной платформе MB.EA (Mercedes-Benz Electric Architecture). Полезная ёмкость вмонтированной в пол 800-вольтовой батареи — 94 кВт·ч (полная ёмкость пока не раскрыта).

Габаритная длина электрического GLC — 4845 мм, ширина — 1913 мм, высота — 1644 мм, колёсная база — 2972 мм, то есть он по всем ключевым размерам крупнее «углеводородного» GLC и имеет более просторный салон. В стандартном оснащении будет пружинная подвеска: передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — независимая многорычажная. За доплату будет предложена адаптивная пневмоподвеска и полноуправляемое шасси. Коэффициент аэродинамического сопротивления кузова с х = 0,26.

На данный момент электрический GLC предложен с единственной модификации 400 4Matic с двухмоторной силовой установкой, её максимальная совокупная мощность — 360 кВт (490 л.с.), максимальная рекуперативная мощность — 300 кВт (408 л.с.). Задний электромотор является основным и состыкован с двухступенчатым редуктором, а передний подключается только по мере необходимости. Разгон до 100 км/ч занимает 4,3 с, максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч. Максимальный запас хода на одной зарядке — 713 км по циклу WLTP. Допустимая масса буксируемого прицепа, оснащённого тормозами, — 2400 кг, без тормозов — 750 кг.

Электрический GLC стал первым носителем фирменной радиаторной решётки Mercedes-Benz нового образца: она окружена толстой хромированной рамкой, а традиционные для марки горизонтальные планки внутри этой рамки выполнены в виде светящихся панелей из матового стекла. За доплату будет предложена пиксельная структура этих планок — конкретно у GLC with EQ Technology решётка набрана из 942 пикселей, способных создавать эффект анимации. Фары и фонари щеголяют светящимися трёхлучевыми звёздами. Большая фирменная эмблема на передке тоже снабжена подсветкой.

Салон Mercedes-Benz GLC with EQ Technology был рассекречен ещё в минувшую пятницу. Главное новшество здесь — монолитное табло MBUX Hyperscreen с диагональю 39,1 дюйма (99,3 см), но оно положено только самым дорогим версиям кроссовера. В комплектациях попроще будет трёхэкранное табло MBUX Superscreen, в которое входят 10,3-дюймовый приборный экран, 14-дюймовый центральный мультимедийно-настроечный экран и отдельный 14-дюймовый развлекательный экран для переднего пассажира. Ну а в базовой комплектации будет тоже трёхэкранное табло, только третий, пассажирский экран здесь с максимально урезанным функционалом — на него можно вывести какую-нибудь фотографию или одну из 12 фирменных декоративных заставок, то есть, по сути, это обычная фоторамка. Ещё одна интересная опция — многослойная панорамная стеклянная крыша Sky Control, способная менять степень прозрачности и зажигать искусственные звёзды, их имитируют 162 светодиода. Салон может быть обшит исключительно веганской кожей, но натуральная тоже пока доступна. Объём основного багажника — 570 л, со сложенными спинками заднего дивана — 1740 л, в передней части кузова есть дополнительный 100-литровый багажник.

Цена Mercedes Benz GLC 400 4Matic with EQ Technology пока не объявлена. Производиться новый электрический кроссовер будет сразу на трёх заводах — в Бремене (Германия), Кечкемете (Венгрия) и Пекине (Китай). Два года назад ожидалось, что электрический GLC пропишется на американском завод Mercedes-Benz в Тускалузе (штат Алабама), но слабый спрос на «электрички» в США вынудил компанию отказаться от этих планов. Очевидно, что главным рынком для Mercedes-Benz GLC with EQ Technology будет родная Европа, по-прежнему принудительно сидящая на экоповестке, а главным конкурентом будет дебютировавший здесь же в Мюнхене электрический кроссовер BMW iX3 второго поколения.