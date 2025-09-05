Экранная чума продолжает пожирать Mercedes-Benz: раскрыт салон нового GLC

Уже в воскресенье вечером состоится мировая премьера нового среднеразмерного электрического кроссовера Mercedes-Benz GLC with EQ Technology, ну а пока для затравки пресс-служба немецкой марки показала детали его интерьера.

Устали от засилья экранов в салонах современных автомобилей? Увы, компания Mercedes-Benz пока ничем не может вам помочь: с новым GLC немецкая марка выходит на новый уровень «обэкранивания», в дорогих комплектациях электрический кроссовер получит самый большой в истории Mercedes-Benz монолитный дисплей с диагональю 39,1 дюйма (99,3 см) — это следующая ступень развития супертабло MBUX Hyperscreen, впервые появившегося в 2021 году на флагманском электрическом лифтбеке Mercedes-Benz EQS.

Новый MBUX Hyperscreen формально меньше предыдущего, но предыдущее супертабло состоит из трёх экранов, а тут монолит, как у лучших «китайцев», причём он снабжён настраиваемой матричной подсветкой, состоящей из более чем 1000 светодиодов — можно затемнить одни области экрана, а другие сделать более яркими, чтобы сфокусировать на них внимание водителя. Но на простых версиях Mercedes-Benz GLC with EQ Technology будут всё же раздельные экраны — выглядеть это будет примерно как у нового Mercedes-Benz CLA. Дефлекторы вентиляции снабжены собственной контурной светодиодной подсветкой, меняющей цвет в зависимости от выставляемой температуры.

Если у MBUX Hyperscreen первого поколения центральные дефлекторы вентиляции проходят поверх табло и обеспечивают достаточно качественный обдув верхней части тела, то новый вариант супертабло вытеснил центральные дефлекторы вниз и теперь они дуют в пупок, а не в лицо. К этим дефлекторами примыкает лоток с беспроводной зарядкой для двух смартфонов, а на его ближнем к водителю крае разместился ряд физических кнопок (в том числе «аварийка») — и на том спасибо. Все климатические настройки зашиты в супертабло, выделенного блока микроклимата нет.

В феврале этого года шеф-дизайнер Mercedes-Benz Горден Вагенер, которому на этой неделе исполнилось 57 лет, в интервью ABC News признал, что большие экраны в салоне — это уже не круто, они стали общим местом и давно никого не удивляют, но пока что Вагенер не может предложить клиентам Mercedes-Benz ничего другого. Свой пост в компании Вагенер занимает с 2008 года, провальные рыбообразные «электрички» серии EQ — это его творчество, но Вагенер не считает их ошибкой — мол, эти машины просто сильно опередили своё время. Судя по всему, совет директоров Mercedes-Benz такие отговорки устраивают, иначе они давно нашли бы Вагенеру замену.

На кроссовере GLC with EQ Technology дебютирует и новый дизайн фирменной радиаторной решётки Mercedes-Benz: она окружена толстой хромированной рамкой, а традиционные для марки горизонтальные планки внутри этой рамки выполнены в виде светящихся панелей из матового стекла. За доплату будет предлагаться пиксельная структура этих планок — конкретно у Mercedes-Benz GLC with EQ Technology будут 942 пикселя, которые могут создавать эффект анимации и буквально оживят радиаторную решётку.

Mercedes-Benz GLC with EQ Technology — это преемник провального электрического кроссовера Mercedes-Benz EQC, досрочно отправленного в отставку в 2023 году на фоне слабых продаж. Информации о платформе нового электрического кроссовера пока нет, известно только, что он технически не связан с актуальным «углеводородным» Mercedes-Benz GLC второго поколения с заводским индексом X 254, что выпускается с 2022 года и базируется на платформе MRA.

Громоздкое название нового кроссовера объясняется тем, что два года назад компания Mercedes-Benz решила больше не присваивать электрическим моделям имена с буквами EQ, новые «электрички» вплетены в традиционную модельную сетку, однако, чтобы как-то отличать их от «углеводородных» собратьев, придумана неказистая приставка with EQ Technology, какую мы уже видели на электрическом G-классе и электрический версиях нового Mercedes-Benz CLA.

Все подробности о Mercedes-Benz GLC with EQ Technology мы планируем опубликовать в понедельник.

