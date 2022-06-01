Mercedes-Benz GLC нового поколения: только гибридная «начинка» и салон как у С-Class

Новинка немецкой марки появится в продаже на европейском рынке осенью текущего года. Цены SUV следующей генерации в компании пока не объявили.

Компания Mercedes-Benz представила кроссовер GLC в 2015 году, а обновление он пережил в 2019-ом. В Европе продажи этого автомобиля снижаются в течение последних нескольких лет: по итогам прошлого года дилеры реализовали 74 949 экземпляров, что на 24,4% меньше, чем в «ковидном» 2020-ом. Для сравнения, в пиковом для SUV 2018 году результат составлял 125 143 шт. В текущем году у модели положительная динамика: за первый квартал европейцы купили 22 757 машин, что на 6,7% больше, чем в январе-марте 2021-го. Ранее фотошпионы ловили на дорогах прототипы GLC второго поколения, а теперь производитель официально рассекретил новинку.



На фото: Mercedes-Benz GLC второго поколения 1 / 2 На фото: Mercedes-Benz GLC второго поколения 2 / 2

В ходе смены генерации автомобиль получил ряд внешних изменений. Так, у кроссовера новая головная оптика иной формы – теперь фары контактируют с радиаторной решёткой. В качестве стандартных идут светодиодные, а опционально доступны фары Digital Light, которые умеют проектировать на дорогу подсказки для водителя. Кроме того, GLC нового поколения получил хромированный декор в «базе», помимо этого, желающим предлагается обвес AMG Line со спортивным оформлением бамперов. Модели предложили колёсные диски оригинального дизайна размером от 18 до 20 дюймов.



Разработчикам «второго» Mercedes-Benz GLC удалось снизить коэффициент аэродинамического сопротивления Cx с 0,31 до 0,29. Габаритная длина увеличилась на 60 мм до 4716 мм, а расстояние между осями выросло на 15 мм (теперь равно 2888 мм). Ширина осталась прежней (1890 мм), в высоту новый кроссовер стал меньше на 4 мм (1640 мм).



Как и предполагалось, салон GLC следующей генерации позаимствовал у актуального топового C-Class. Стандартное исполнение кроссовера получило виртуальную «приборку» диагональю 12,3 дюйма, а центральная консоль представляет собой вертикальный сенсорный экран диагональю 11,9 дюйма. В качестве опции предлагается проекционный дисплей. Базовая версия получила разделенную на три части спинку заднего дивана (в пропорциях 40:20:40), а также багажную дверь с электроприводом. Объём грузового отделения под шторкой увеличен с 550 до 620 литров.



В список опций помимо уже упомянутых входят также: мультиконтурные передние кресла с функцией массажа, камеры кругового обзора, четырёхзонный климат-контроль, панорамная крыша и аудиосистема Burmester с 15 динамиками.

В основу кроссовера GLC следующего поколения легла модульная платформа MRA, у него двухрычажная подвеска спереди и многорычажная сзади. У стандартного исполнения амплитудозависимые амортизаторы, в виде опции предлагается пневматическая подвеска всех колёс, спортивное шасси либо пакет Offroad Engineereing (даёт дополнительные 20 мм клиренса). За доплату предлагается подруливающая задняя ось.

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На фото: салон Mercedes-Benz GLC второго поколения 1 / 3 На фото: салон Mercedes-Benz GLC второго поколения 2 / 3 На фото: салон Mercedes-Benz GLC второго поколения 3 / 3

В моторную линейку входят четырёхцилиндровые двухлитровые двигатели: бензиновые версии GLC 200 (204 л.с., 320 Нм) и GLC 300 (258 л.с., 400 Нм), плюс один дизель – GLC 220 d (197 л.с., 440 Нм). Позже гамму пополнит рядный шестицилиндровый 3,0-литровый турбодизель GLC 400 d. Все варианты работают в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором (23 л.с., 200 Нм) и с девятиступенчатой автоматической коробкой передач 9G-Tronic.



Ещё Mercedes-Benz GLC нового поколения получил три версии с подзаряжаемыми гибридными установками. В их основе лежат те же 2,0-литровые двигатели, при этом в девятиступенчатый «автомат» интегрирован 136-сильный электромотор (440 Нм). Совокупная отдача системы у исполнения GLC 300 e равна 313 л.с. (550 Нм), у GLC 400 e – 381 л.с. (650 Нм), у GLC 300 de – 335 л.с. (750 Нм). Для всех версий подзаряжаемых гибридов предусмотрена одна батарея, её ёмкость составляет 31,2 кВт*ч. Запас хода у нового GLC при движении в чисто электрическом режиме – от 117 до 120 км (расчёт вели по циклу WLTP). У всех версий система постоянного полного привода 4Matic.

Производство новинки стартует на заводе компании в Германии в конце текущего месяца, до дилеров автомобили доберутся осенью. Цены в компании пока не объявили. Версия с приставкой Coupe будет представлена позже.

