Mercedes-Benz GLC нового поколения снова на тестах: у кроссовера будет несколько гибридов

Компания Mercedes-Benz представила свой кроссовер GLC в 2015 году, порцию обновлений модель получила в 2019 году. Продажи автомобиля на старосветском рынке снижаются в течение последней пары лет, к примеру, по итогам «ковидного» 2020-го дилеры реализовали 99 160 экземпляров, что на 9,1% меньше, чем годом ранее. При этом в «докризисном» 2019-ом году показатели кроссовера просели на 12,8%. В текущем году был зафиксирован «плюс»: за первые пять месяцев клиенты купили 34 420 единиц, что на 4,8% больше, чем в январе-мае прошлого года.



Сейчас Mercedes-Benz продолжает заниматься разработкой нового поколения GLC. Производитель намерен представить GLC второй генерации весной следующего года. Сейчас прототипы будущей новинки продолжают проходить дорожные тесты: машины уже попадались в объективы фотошпионов (как в «обычной», так и в гибридной модификациях). Теперь испанское издание motor.es поделилось с нами очередной порцией свежих снимков следующего GLC в камуфляже.



По предварительным данным, кроссовер второго поколения будет на несколько миллиметров длиннее, аналогичным образом вырастет и расстояние между осями. Ожидается, что ширину модели в ходе смены поколений не тронут, а высота станет меньше. Скорее всего, «второму» Mercedes-Benz GLC оставят узнаваемый фирменный стиль бренда. Боковые зеркала заднего вида будут крепиться к дверям на отдельных ножках, а головная оптика получит более узкую форму, фары вытянутся в длину. На новых снимках видны светодиодные полоски дневных ходовых огней. Вероятно, по-иному будет выглядеть нижняя часть переднего бампера с интегрированным воздухозаборником, а радиаторной решётке изменят не только форму, но и рисунок.



Официальной информации об интерьере Mercedes-Benz GLC второго поколения пока нет. Скорее всего, в салоне будет многое позаимствовано у нового C-Class, к примеру, оформление передней панели. Непосредственно перед глазами водителя окажется крупный (диагональ пока не раскрыли) виртуальный щиток приборов, а по центру расположат большой тачскрин современной информационно-развлекательной системы (его размер также не указан), ожидается, что с его помощью можно будет управлять большинством функций нового GLC.



По данным издания, Mercedes-Benz GLC второй генерации сделает ставку на электрификацию (что не удивительно, если учесть, что это весьма популярная в Европе модель). Предполагается, что бензиновые и дизельные двигатели будут работать в тандеме с 48-вольтовым электродовеском (MHEV). Вероятно, все двигатели получат в пару девятиступенчатую автоматическую коробку передач 9G-Tronic и будут оснащены фирменной системой полного привода 4Matic.



Кроме того, позже линейку пополнят и подключаемые гибриды. По данным издания, электромотор, в паре с которым будет работать двигатель внутреннего сгорания, выдаёт 129 л.с. Ёмкость литий-ионной батареи равна 23,8 кВт*ч, её должно хватить на путь до 100 км без подзарядки в чисто электрическом режиме. Полная информация о технике гибрида «второго» GLC станет известна позже. Отметим, у нынешней версии PHEV мощность равна 318 л.с. (крутящий момент – 700 Нм).

