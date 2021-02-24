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  • Mercedes-Benz C-Class сменил поколение: платформа от S-Class и новая моторная гамма

Mercedes-Benz C-Class сменил поколение: платформа от S-Class и новая моторная гамма

24.02.2021 989 0 0

Европейские дилеры начнут принимать заказы на новинку немецкого бренда в конце следующего месяца, а в продажу свежий C-Class поступит летом 2021-го.

 

Актуальный Mercedes-Benz C-Class (с индексом W205) был представлен в начале 2014 года в рамках автосалона в Детройте, несколько лет назад модель пережила рестайлинг. Продажи автомобиля в Европе снижались в течение последних трёх лет: если по итогам 2017-го клиенты купили 176 915 единиц, то в 2020-ом он разошёлся тиражом в 81 909 экземпляров. Этот результат почти на 43% меньше чем годом ранее и в два раза меньше по сравнению с пиковым для этого поколения значением. Нынешний спад, вероятно, вызван последствиями пандемии коронавируса и ожиданиями выхода нового Mercedes-Benz C-Class (с заводским индексом W206).

На фото: Mercedes-Benz C-Class нового поколения

Модель следующей генерации во многом похожа на новый S-Class, который немцы представили в начале минувшей осени. Лобовое стекло и салон у «Цешки» сдвинуты назад. Следующий Mercedes-Benz C-Class получил головную оптику более узкой формы, а задние фонари седана теперь имеют дополнительные секции на крышке багажника, хотя ранее подобные элементы были лишь у купе, кабриолетов, а также на задней двери универсалов модели.

Длина новинки составляет 4751 мм (больше на 65 мм по сравнению с предшественником), расстояние между осями – 2865 мм (больше на 25 мм). В ширину автомобиль вытянулся на 10 мм (до 1820 мм), а в высоту – на 9 мм (до 1438 мм). В итоге в салоне стало просторнее: ширина на уровне плеч для сидящих спереди выросла на 26 мм, для пассажиров, расположившихся сзади – на 13 мм. Между рядами пространства стало больше на 21 мм.

Объём багажника седана остался прежним: он составляет 455 литров. У универсала показатель вырос на 30 литров – до 490 литров (со сложенным задним рядом объём равен 1510 литрам). По данным Mercedes-Benz, у седана новинки коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,24, у универсала – 0,27.

Салон нового C-Class также многое позаимствовал у свежей «эски». У него виртуальная «приборка» диагональю 10,25 дюйма (в богатых версиях – 12,3 дюйма), за доплату доступен проекционный дисплей, а в центре располагается большой вертикальный планшет фирменной мультимедийной системы, он находится под небольшим углом в сторону водителя, а его размер – либо 9,5, либо 11,9 дюйма. В списке опций есть мультиконтурные передние кресла с функцией вибромассажа, а также четырёхзонный климат-контроль.

В основу новой «цешки» легла та же модульная платформа MRA, на которой базируется Mercedes-Benz S-Class. В качестве опции предлагается полноуправляемое шасси, улучшающее маневренность (сокращает диаметр разворота на 43 см), а также повышающее устойчивость автомобиля на дороге.

В моторной гамме числится модернизированный 2,0-литровый дизель OM 654 M: его отдача – 200, либо 265 л.с., а максимальный крутящий момент – 440 Нм либо 550 Нм соответственно. Его рабочий объём подрос (с 1950 до 1992 кубических сантиметров), кроме того, теперь он сходит в состав умеренной 48-вольтовой гибридной системы EQ Boost со стартером-генератором. Эта схема даёт дополнительные 20 л.с. и 200 Нм, которые помогают при трогании и в первые секунды разгона.

Этой же системой пользуется бензиновый мотор M 254. Отметим, теперь модели положены только четырёхцилиндровые варианты. Новая «цешка» доступна в версиях C 180 (объём мотора – 1,5 литра, мощность – 170 л.с.), С 200 (1,5 литра, 204 л.с.) и C 300 (2,0 литра, 258 л.с.). В пару ко всем двигателям предлагается безальтернативный девятиступенчатый «автомат» 9G-Tronic. На разгон с места до «сотни» исполнению С 180 нужно 8,6 секунды, а C 300 d требуется 5,7-5,8 секунды.

Европейские дилеры начнут принимать заказы на новинку немецкого бренда в конце марта, а в продажу следующий C-Class поступит летом 2021-го. В России заявки от клиентов начнут принимать во втором квартале текущего года. Кстати, на нашем рынке будет доступна только «четырёхдверка».

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