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  • Не снискавший славы Mercedes-Benz EQC снимут с производства задолго до появления преемника

Не снискавший славы Mercedes-Benz EQC снимут с производства задолго до появления преемника

21.07.2022 233 0 0

Первый электрический кроссовер компании Mercedes-Benz провалился на рынке и уйдёт в отставку в мае следующего года. Новая батарейная модель от Mercedes-Benz в этом классе ожидается только в 2025 году.

 

Среднеразмерный кроссовер Mercedes-Benz EQC дебютировал осенью 2018 года, в продаже он появился в 2019-м, ключевыми рынками сбыта этой модели стали Европа и Китай, европейскую версию собирают на заводе Mercedes-Benz в Бремене (Германия), а китайская локализована на совместном предприятии Beijing Benz в Пекине.

EQC стал не только первым серийным электрическим кроссовером Mercedes-Benz, но и родоначальником целого «зелёного» семейства EQ, которое сегодня насчитывает уже десяток моделей и с котором немецкая компания связывает своё будущее — к 2030 году «углеводородные» Мерседесы на ключевых для марки рынках исчезнут из продажи.

Увы, первый блин оказался комом, спрос на EQC не оправдал надежд компании. Дело в том, что в основу батарейного кроссовера легла конверсионная платформа MRA, то есть электромобиль, по сути, сделали из обычного Mercedes-Benz GLC с двигателем внутреннего сгорания, и, как при любой конверсии, разработчикам пришлось пойти на ряд компромиссов, из-за которых ключевые потребительские характеристики EQC оказались довольно посредственными, а цена высокой.

Силовая установка топ-версии Mercedes-Benz EQC 400 4Matic состоит из двух электромоторов (по одному на каждую ось) совокупной мощностью 408 л.с. Полного заряда батареи ёмкостью 80 кВт·ч в теории должно хватать на 373-437 км пробега по циклу WLTP в зависимости от модификации, но в реальности, как показал тест немецкого журнала auto motor und sport, выходит всего 317 км — для машины такого класса это мало. Переднего багажника у Mercedes-Benz EQC нет, а дорожный просвет из-за прикрученной к днищу батареи составляет скромные 12 см.

По данным ресурса CarSalesBase, в Европе в прошлом году Mercedes-Benz EQC разошёлся тиражом 18 233 шт., в Китае продано 6098 шт., при этом 2021 год оказался лучшим для этой модели. Для сравнения скажем, что американский среднеразмерный электрический кроссовер Tesla Model Y в 2021 году продан в Европе в количества 27 687 шт., в Китае — 200 131 шт. Минувшей весной Tesla запустила Гигафабрику в Берлине, так что теперь европейцы получают Model Y местной сборки, по итогам этого года продажи Model Y должны вырасти в разы (прежде были перебои с поставками из-за США). Вероятно, локализация Tesla Model Y в Европе стала одной из причин, по которой руководство Mercedes-Benz решило досрочно снять EQC с производства.

Как сообщает немецкий Business Insider, выпуск Mercedes-Benz EQC прекратится в начале мая следующего года — об этом свидетельствует письмо, разосланное недавно дилерам и оказавшееся в распоряжении издания. Преемник, более совершенный во всех отношениях, ожидается ориентировочно в 2025 году, о чём стало известно ещё в октябре прошлого года. Таким образом, в D-классе у Mercedes-Benz более двух лет не будет среднеразмерного кроссовера, но, видимо, выпуск «первого» EQC в современной конкурентной среде просто не имеет смысла.

На американский рынок Mercedes-Benz EQC так и не вышел, хотя был анонсировал после премьеры, но в какой-то момент компания поняла, что успеха не будет и здесь. Не приехал EQC и в Россию, а ведь ещё в 2019 году компания получила на него ОТТС. Появится ли у нас кроссовер второго поколения, сказать сложно — это будет зависеть от результата целого ряда труднопредсказуемых геополитических событий, свидетелями которых мы являемся.

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