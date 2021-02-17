Это провал: Mercedes-Benz EQC не поедет в Америку, так как шансов на успех нет

Кроссовер Mercedes-Benz EQC дебютировал в 2018 году и должен был стать первой глобальной электрической моделью немецкой марки, но из-за неудачной конструкции его продажи в Европе и Китае не оправдали ожиданий, а выход на американский рынок и вовсе отменён.

EQC преподносился как прорыв марки Mercedes-Benz в новую «зелёную» эру, но на деле получилась модель, обременённая массой технических компромиссов, так как сделана она на модифицированной платформе традиционного кроссовера GLC, который оснащается бензиновыми и дизельными двигателями.

Для переднего электромотора и блока силовой электроники пришлось сооружать дополнительную раму, которая съела всё подкапотное пространство и не позволила сделать передний багажник, какой есть у большинства конкурентов.

Батарея ёмкостью 80 кВт·ч не интегрирована в кузов, а прикручена к днищу, из-за чего сильно пострадал дорожный просвет: на презентации осенью 2018 года мы намерили между ней и дорогой 12 см, а немецкий потребительский сайт Mercedes-Benz одно время указывал, что клиренс под нагрузкой составляет всего 97 мм — такой вот кроссовер. Эту неприглядную цифру с сайта быстро убрали.

Нет до сих пор на сайте и запаса хода EQC на одной зарядке по современному циклу WLTP – только по устаревшему NEDC, как в Китае, то есть около 450 км. Как показал тест немецкого журнала auto motor und sport, реальный запас хода кроссовера составляет всего 317 км — негусто, уровень недорого хэтчбека типа Nissan Leaf или Renault Zoe. Кстати, Audi e-tron, который также построен на конверсионной платформе, в том же тесте смог проехать на одной зарядке 392 км.



На европейский рынок Mercedes-Benz EQC вышел весной 2019 года, соответственно 2020-й стал первым полным годом продаж, в течение которого, по данным ресурса CarSalesBase, было реализовано 14 645 экземпляров. Спрос в Китае на EQC в прошлом году составил всего 3863 единицы…

Между тем в конце 2019 года, когда американские СМИ интересовались датой старта продаж Mercedes-Benz EQC в США, производитель сообщил, что придётся подождать до 2021 года, так как на машину зафиксирован ажиотажный спрос в Европе, и что надо сначала увеличить мощность завода в Бремене до 50 тысяч машин в год, чтобы было что экспортировать. Как видим, никакого ажиотажа нет, продажи более чем скромные. Для сравнения скажем, что Audi e-tron в 2020 году разошёлся в Европе тиражом 27 713 шт., Jaguar E-Pace – 14 847 шт., Tesla Model 3 – 85 979 шт. Бременский завод тем временем готовится к началу выпуска электрического седана Mercedes-Benz EQE, в основе которого лежит уже полностью оригинальная электромобильная платформа EVA.



Американский журнал Autoblog на днях поинтересовался у местного представительства Mercedes-Benz, где обещанный кроссовер EQC, и получил ответ, что «после изучения рынка принято решение пока не предлагать эту модель в США». Слово «пока» всё же оставляет некоторые надежды на появление EQC на американском рынке в будущем, но на самом деле никакой надежды нет — по техническим характеристиками эта модель проигрывает ключевым конкурентам, в первую очередь Tesla Model Y.

Mercedes-Benz EQC должен был стоить в США от 68 895 долларов, тогда как полноприводный Tesla Model Y сейчас предлагается за 48 490 долларов и может проехать на одной зарядке 525 км по EPA – самому жёсткому из существующих сертификационных циклов. Mercedes-Benz EQC мог бы рассчитывать по EPA максимум на 350 км, но проверить это мы уже вряд ли сможем.



Дебютным электромобилем Mercedes-Benz в США в итоге станет флагманский седан EQS, сборка которого в 2022 году будет налажена на заводе в Тускалузе (штат Алабама), там же пропишутся родственные кроссоверы EQS-SUV и EQE-SUV. Продавать EQC на высококонкурентном американском рынке бессмысленно — можно лишь испортить репутацию марки, как технологического лидера.

В компании BMW, кстати, учли ошибку основного конкурента: их заднеприводный электрический кроссовер iX3 — это тоже плод конверсии (сделан из обычного Х3), и в США его поставлять изначально не планировалось.

Добавим, что в нашей стране электрический Mercedes-Benz EQC тоже так и не появился, хотя в 2019 на него было получено ОТТС. Оно и понятно: продавать в РФ кроссовер с 12-сантиметровым дорожным просветом — это удар по репутации ещё более сильный, чем посредственный запас хода на одной зарядке.

