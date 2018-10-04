Первый «долгоиграющий» электрокар концерна Daimler – среднеразмерный кроссовер Mercedes-Benz EQC – совершил на Парижском автосалоне свой первый выход в ширнармассы. Многие журналисты, в том числе корреспондент портала Колёса.ру, бросились под инновационный автомобиль с рулеткой, чтобы, наконец узнать, какой у него дорожный просвет. Узнали. Прослезились.

Об электрическом кроссовере Mercedes-Benz EQC многое стало известно еще месяц назад после его презентации в Стокгольме, но то был условно закрытый показ не для всех, а в Париже «мерс» на батарейках мог пощупать любой желающий, и очереди к нему были не меньше, чем к новому GLE, который, конечно, очень красив, но в сущности, ничего нового не предлагает.

1 / 2 2 / 2

Итак, месяц назад из официальных источников мы узнали, что EQC построен на модифицированной платформе кроссовера GLC (колесная база 2873 мм), но при этом имеет более вытянутый кузов (длина 4761 мм). Родство с моделью, рассчитанной на использование ДВС, привело к тому, что у EQC нет привычного для электромобилей дополнительного переднего багажника: все подкапотное пространство занимает мощная трубчатая рама, на которую крепится электродвигатель и блок силовой электроники. Особенно умилительно выглядит аппендикс, повторяющий контуры гидромеханической АКП, которой, понятно, у EQC нет. В общем, компоновка, прямо скажем, не очень изящная, особенно для фирмы, которая исторически славится всевозможными техническими прорывами, в том числе в области кузовостроения.

Mercedes-Benz EQC весит под 2,5 тонны, то есть примерно на три центнера больше, чем один из главных потенциальных конкурентов – Jaguar I-Pace. А все потому, что кузов у Мерседеса стальной, а у Ягуара – алюминиевый. Daimler много работает с алюминием и вполне мог бы компенсировать с его помощью избыточную массу электрического кроссовера (одна только интегрированная в пол батарея весит 650 кг!), но полет мысли конструкторов опять-таки сковала спущенная сверху необходимость унификации с GLC…

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Вернемся к размерам. Вооруженный рулеткой корреспондент портала Колёса.ру проник под днище электрического кроссовера, чтобы измерить величину дорожного просвета, о которой производитель стыдливо умолчал месяц назад. Так вот от пластиковой защиты до пола – всего 12 см. Это уровень спорткаров, а не кроссоверов, то есть ни о каком покорении бездорожья и даже заползании на бордюры говорить не приходится, а полный привод EQC нужен для уверенного поведения на скользких дорогах и эффективной реализации большого крутящего момента двух электродвигателей – 765 Нм. Совокупная максимальная мощность составляет 408 л.с. Разгон до «сотни» с педалькой в пол занимает 5,1 с, максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

Справедливости ради отменим, что понятие «кроссовер» в цивилизованном мире означает характерные пропорции машины и относительно высокую посадку водителя, вселяющую в него чувство уверенности и безопасности, а вовсе не повышенную проходимость, так что от EQC подвигов на целине никто и не ждал. А вот на большой запас хода прогрессивная западная публика очень даже рассчитывала. И тут Daimler тоже темнит: объявлена лишь предварительная величина пробега, которую обеспечивает батарея емкостью 80 кВт·ч – около 450 км. Но это по устаревшему «черепашьему» ездовому циклу NEDC, а не по более реалистичному и актуальному WLTP. Сколько будет на самом деле, пока можно только гадать: в продажу EQC поступит лишь в середине следующего года.

1 / 2 2 / 2

Между тем пуско-наладочные работы на конвейере завода в Бремене идут полным ходом. О причинах большой паузы между презентацией серийной модели и началом ее продаж Колёса.ру подробно рассказывали в сентябре. «Узкое место» в данном случае – батарея дочерней фирмы Accumotive, которую производят в новом корпусе специализированного завода в Каменце (Германия). Именно она будет на первых порах сдерживать темпы выпуска электрического Мерседеса нового поколения, и потому EQC может даже стать дефицитом.

1 / 2 2 / 2

Первые журналистские тесты и потребительские отзывы быстро укажут кроссоверу EQC место в мировой электромобильной иерархии. Возможно даже, что ввиду неубедительных потребительских качеств (в первую очередь меньшего, чем у конкурентов, запаса хода одной зарядке), главным потребителем EQC станет немецкое правительство, продолжающее с упорством, достойным лучшего применения, гнать «зелёную волну». Впрочем, и эти без ущемления патриотических чувств могут предпочесть Audi e-tron, который обещает честные 400 км запаса хода на одной зарядке по циклу WLTP при батарее емкостью 95 кВт·ч.

Конечно же, очень интересно, как поедет Mercedes-Benz EQC, но в Париже его можно было только пощупать, и тактильные ощущения, надо сказать, не всегда были приятными. Так, например, большая хромированная фальшрадиаторная решетка на поверку оказалась пластмассовой и весьма хлипкой.

В интерьере – привычные для всех современных Мерседесов решения, то есть ничего оригинального для линейки EQ дизайнеры придумать не смогли, или не захотели, или им просто не разрешили. Общекорпоративное широкоформатное табло из двух экранов уже порядком приелось, а залитая черным глянцевым пластиком центральная консоль давно стала притча во языцех – кажется, что этот «рояльный лак», мгновенно собирающий отпечатки пальцев и царапины, станет таким же генетическим признаком Мерседесов, как легендарный «однорукий бандит», то есть перегруженный левый подрулевой рычажок. Но места для четверых седоков вполне достаточно, а для багажа предусмотрен единственный отсек объемом 500 л.

В будущем Daimler обещаем нам целую россыпь электрических моделей из линейки EQ, однако количество наименований и масштабы выпуска будут во многом зависеть от того, хорошо или плохо будет продаваться EQC. В России мы бы много на него не поставили. Во всяком случае с таким дорожным просветом.