18 Сен Серийный Audi e-tron: камеры вместо зеркал, но не для всех, 408 л.с., но лишь на минуту

Внешний облик электрокроссовера Audi e-tron выполнен по мотивам одноименного концепта, дебютировавшего еще три года назад. Серийный «паркетник» построен на платформе MLB Evo с передней двухрычажной подвеской и задней многорычажкой, которая также лежит в основе, например, Audi Q8. Длина e-tron составляет 4091 мм (на 98 мм меньше, чем у Q8), ширина равна 1935 мм (-60 мм по сравнению с «восьмеркой»), высота – 1616 мм (-89 мм), колесная база – 2928 мм (-67 мм). Впрочем, электрокросс Audi все же крупнее представленного пару недель назад «зеленого» Mercedes-Benz EQC (4761/1884/1624 мм, колесная база – 2873 мм). Коэффициент аэродинамического сопротивления e-tron – 0,28 против 0,34 у Audi Q8 (Мерседес этот показатель пока не раскрыл).

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Интерьер оформили в стиле других последних моделей марки – цифровая «приборка», два тачскрина на центральной консоли. Из особенностей – селектор трансмиссии (у него подвижным сделан лишь переключатель на торце, под большим пальцем руки) и светодиодная полоска, расположенная на передней панели, – это индикатор зарядки. Минимальный объем багажника e-tron – 605 литров (у EQC – 500 литров), плюс еще один отсек есть под капотом, как у Jaguar I-Pace и Tesla Model X.

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

В качестве опции для Audi e-tron предложат камеры вместо наружных зеркал – в этом случае в салоне появятся еще два сенсорных экрана, они аккуратно вписаны в обшивку дверей. Для камер предусмотрено три режима: шоссе, поворот и парковка, управлять ими можно через мультимедиа-систему MMI. Правда, видеозеркала будут доступны лишь в тех странах, где они разрешены, а на данный момент они легализованы только в Японии. Кстати, Audi позиционирует свой кросс как первую в мире серийную модель с виртуальными зеркалами, но в Lexus с таким заявлением не согласны: седан ES нового поколения тоже получил камеры вместо зеркал (опция) – в Японии такая «четырехдверка» должна появиться уже в конце октября, тогда как точная дата старта продаж e-tron еще не объявлена.

1 / 2 Audi e-tron с обычными наружными зеркалами 2 / 2 Audi e-tron с обычными наружными зеркалами

Кроссовер Audi пока представлен только в версии e-tron 55 quattro. В этой модификации «паркетник» оснащен двумя асинхронными электродвигателями (по одному на каждой оси), их совокупная мощность – 408 л.с. и 660 Нм. Однако пиковую отдачу электрокар выдает не дольше минуты, затем мощность падает до номинальных 360 л.с. и 561 Нм. При движении на средней скорости работает мотор, расположенный на задней оси, — это сделано в целях экономии энергии.

При пиковой отдаче первую «сотню» кроссовер наберет менее чем за шесть секунд – точный показатель в Audi не раскрыли, но известно, что до 97 км/ч электрокар разгоняется за 5,5 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке в 200 км/ч. Mercedes-Benz EQC также предложат с двумя электродвигателями и тоже мощностью 408 л.с., максимальный крутящий момент «мерседеса» — 765 Нм, а до 100 км/ч EQC разгоняется за 5,1 секунды.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Audi e-tron укомплектован литий-ионной батареей емкостью 95 кВт*ч (у EQC – 80 кВт*ч), она расположена под полом салона, ее вес – 700 кг. На зарядку до 80% от быстрого терминала уйдет около получаса. Заявленный запас хода – около 400 км по методике WLTP (у EQC – 450 км, однако в Mercedes почему-то считали по устаревшему циклу NEDC)

Еще e-tron получил пневматическую подвеску, меняющую дорожный просвет в диапазоне 76 мм: в режиме offroad кузов поднимается на 35 мм, а если кросс застрял, то кратковременно еще на 15 мм; при движении на скорости более 120 км/ч кузов, напротив, опускается на 26 мм. Также в арсенале новинки значатся: особая система рекуперации энергии, обеспечивающая до 30% запаса хода, система выбора режимов движения, адаптивный круиз-контроль, система помощи при движении задним ходом.

Производство электрокросса уже стартовало, его выпускают в Бельгии. До европейских дилеров Audi e-tron доберется к концу текущего года, в Штатах электрокар появится в 2019-м. В Германии цена новинки начинается с 79 900 евро (примерно 6 321 000 рублей по актуальному курсу), в США модель обойдется минимум в 74 800 долларов (около 5 062 000 рублей). Кроссовер планируют поставлять и в РФ – на официальном российском сайте Audi уже можно оставить заявку, но ни цены, ни сроки старта «живых» продаж пока не указаны.

Отметим, Audi стала второй европейской премиум-маркой, предложившей покупателям электрокар. Первым был Jaguar со своим I-Pace (цена в Германии – от 77 850 евро или 6 160 000 рублей), Мерседес же запустит в серию EQC в следующем году, а электромобиль от BMW – iX3 – и вовсе увидит свет лишь в 2020-м.

Между тем Jaguar I-Pace представлен и в России, у нас эта модель стоит от 5 825 000 рублей.