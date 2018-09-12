Камеры вместо зеркал: Lexus первым осмелился предложить их на серийной машине

Автопроизводители десятки лет прилаживали камеры-зеркала ко всевозможным концепт-карам, но серийный автомобиль с ними появился только сейчас. Им стал японский седан Lexus ES.

Власти Японии легализовали использование видеокамер вместо зеркал заднего вида еще летом 2016 года, и тогда местные эксперты на радостях сделали прогноз, что к 2023 году треть предлагаемых на местном рынке автомобилей будет снабжена с этими самыми видеозеркалами. Прошло два года, но никто из местных производителей так и не выпустил машину без традиционных зеркал: камеры в лучшем случае устанавливались параллельно, для подстраховки, а изящные ножки с камерами вместо привычных лопухов так и остались уделом концептов.

Lexus первым рискнул воспользоваться новой возможностью в законодательстве и оснастил камерами-зеркалами свой бизнес-седан ES седьмого поколения — в продаже у японских дилеров он появится в октябре. Инновационная система получила название Digital Outer Mirrors, и она, по утверждению производителя, обладает массой преимуществ перед традиционными зеркалами.

Во-первым, тонкие ножки с камерами, не так сильно ограничивают обзор по бокам, как стандартные корпуса зеркал заднего вида. Во-вторых, они создают меньшее аэродинамическое сопротивление при езде, а следовательно снижается уровень шума. В-третьих, поскольку камеры утоплены в специальные гнезда, на них во время дождя не скапливается вода. В-четвертых, компьютерная обработка картинки позволяет водителю увидеть объекты, которые он, возможно, не разглядел бы в обычные зеркала в условиях плохой видимости.

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Изображение с камер транслируется на два 5-дюймовых экранчика, установленных по бокам от приборной панели. Конечно, их дизайн не очень хорошо вписывается в изящную архитектуру салона нового Лексуса, но, как говорится, для первого раза сойдет, а на новых моделях инженеры-компоновщики будут встраивать трансляторы изображений в интерьер более органично. Положение камер настраивается как вручную, так и автоматически: угол обзора меняется при повороте и движении задним ходом, подсказки и сообщения о помехах выводятся на мониторы.

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Возможно в будущем Lexus снабдит видеозеркалами и другие свои автомобили, а затем эстафету подхватят конкуренты, но это замещение в любом случае долго не продлится: неумолимо наступающая эра автономного вождения избавит человека от необходимость наблюдать за дорогой и помехами на ней, а значит и надобность в такого рода устройствах исчезнет.