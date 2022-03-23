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  • Танцы под грохот кастрюль: Tesla запустила Гигафабрику в Берлине

Танцы под грохот кастрюль: Tesla запустила Гигафабрику в Берлине

23.03.2022 41 0 0

22 февраля компания Tesla запустилиа производство электрических кроссоверов Model 3 на Гигафабрике в Германии. Торжественная церемония, в которой участвовали Илон Маск и канцлер ФРГ Олаф Шольц, сопровождалась уличными протестами эко-активистов, недовольных тем, как Tesla обращается с природными ресурсами.

 

Tesla анонсировала строительство завода в Германии в ноябре 2019 года, но выбор площадки для него — коммуна Грюнхайде в пригороде Берлина — вызвал раздрай в озабоченном экологией немецком обществе. С одной стороны, электромобили — это хорошо, они позволяют снизить антропогенные выбросы СОи бороться с глобальным потеплением, а с другой, для завода Tesla предстояло как следует порезать зелёный пояс Берлина, тоже крайне важный для экологии.

Строителям пришлось вырубить более 90 га леса в Грюнхайде и заняться переселением живших в нём животных, что вызвало большое недовольство местных жителей и организаций по защите окружающей среды. Вдобавок Теслу обвинили в большом расходе воды и истощении местных грунтовых вод, протесты сопровождали стройку с самого начала и не утихли до сих пор. Как сообщает Automotive News Europe, в день торжественной церемонии запуска завода протестующие перекрыли дороги к нему, развернули плакаты и били в кастрюли и сковороды.

Плановая мощность берлинской Гигафабрики — 500 тысяч машин в год, но достигнута она будет только к 2025 году, когда рядом с основным автосборочным комплексом будет построен аккумуляторный мощностью 50 ГВт·ч в год, для его возведения тоже придётся рубить деревья — именно поэтому эко-активисты не унимаются.

Прошлогодний рейв на берлинской Гигафабрике по случаю окончания её строительства.

Общий объём инвестиций в берлинскую Гигафабрику уже составил 5 млрд евро — это абсолютный рекорд в немецком автопроме, таких вложений в один завод прежде не было. На старте строительства никто не верил, что завод удастся запустить в срок — летом 2021 года. Действительно, из-за протестов, судов и низкой производительности немецкой бюрократии запустить Гигафабрику прошлым летом не удалось. Строительство завершилось прошлой осенью, а в ноябре Илон Маск по такому случаю устроил на заводе техно-вечеринку на 9000 человек с собственной пивоварней и танцами роботов. После этого предприятие ждало отмашки на запуск от немецких властей, 4 марта были получены последние разрешительные бумажки и вот, наконец, 22 марта состоялся торжественный пуск.

На вчерашнем мероприятии Илон Маск опять танцевал, передавая ключи от 30 новеньких Tesla Model Y немецкой сборки счастливым владельцам. Олаф Шольц, прекрасно понимая, как работает немецкая бюрократия, и что задержка в несколько месяцев — это пустяк, во время своего заявления с гордостью заявил: «Германия может быть быстрой». Действительно, высокотехнологичный завод под ключ за 2,5 года на фоне протестов, пандемии COVID-19 и прочих трудностей — это настоящий предпринимательский подвиг.

Олаф Шольц и Илон Маск на торжественном запуске берлинской Гигафабрики.

Сейчас на берлинской Гигафабрике трудятся около 3500 тысяч человек, а когда завод выйдет на полную мощность, штат увеличится до 12 000 человек. Пока завод выпускает только Tesla Model Y, самую востребованную модель компании. Присоединится ли позже к кроссоверу на конвейере соплатформенный седан Tesla Model 3, как это планировалось изначально, пока неизвестно. Кроссоверы немецкой сборки пока оснащается импортными аккумуляторными ячейками старого типа 2170, тогда как Model Y техасской сборки снабжаются более современными и энергоэффективными аккумуляторами типа 4680 (этот же тип будут со временем делать на берлинской Гигифабрике).

Гигафабрика Tesla в Остине (США, штат Техас) строилась примерно в то же время, что и берлинская, но с куда меньшим «скрипом». Два новых завода дополнили производственные мощности компании во Фримонте (США, штат Калифорния) и Шанхае (Китай). Китайскую Гигафабрику в ближайшие годы ждёт радикальное расширение.

В мае прошлого года Илон Маск анонсировал официальный выход Tesla на российский рынок и даже намекнул на строительство завода в нашей стране, но в свете последних геополитических потрясений эти планы вряд ли будут реализованы.

Германия электромобиль бизнес заводы Tesla

 

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