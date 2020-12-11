Не буди лихо: змеи и ящерицы срывают стройку Гигафабрики Tesla в Берлине

В начале этого года Tesla купила 300 га земли в коммуне Грюнхайде (земля Бранденбург), что находится на юго-востоке от Берлина. Здесь должна быть построена четвёртая по счёту Гигафабрика Tesla, которая будет выпускать не только электромобили для Европы (плановая мощность — 500 тысяч машин в год), но и батареи для них. В общем, большое производство.
Строительство Гигафабрики горячо приветствуют федеральные и региональные власти Германии, так как Tesla создаст тысячи рабочих мест в самом сердце страны, а электромобили в теории должны снизить антропогенный выбросы СО2, что является сегодня главным приоритетом политики Евросоюза вообще и Германии в частности.
Однако с первых дней стройки у компании Tesla на немецкой земле возникают неприятности. При зачистке участка то и дело находят бомбы времён Второй мировой, из-за чего строителей эвакуируют и ждут специалистов по утилизации оружия. Но эти вынужденные паузы — мелочи. Хуже то, что в на компанию Tesla ополчились жители Грюнхайде, которые не довольны тем, что у них под боком будет огромное производство, которое нарушит привычный ритм жизни и естественную природную тишину.
Грюнхайде составляет зелёный пояс Берлина, тут кругом практически один сплошной лес. Строителям для завода Tesla нужно избавиться от 92 га этого леса, а это большая проблема. Как сообщает Deutsche Welle, лишь в конце ноября Tesla получила от Министерства окружающей среды земли Бранденбург разрешение на вырубку 83 га леса. Этому решению предшествовала многомесячная борьба с местными жителями и поддерживающими их влиятельными организациями по защите природы (Зелёная лига, Союз охраны природы и биоразнообразия): с января они проводят пикеты против стройки и вырубки леса.
Сначала эко-активисты упирали на то, что Гигафабрика Tesla требует слишком много воды: дескать, она истощит местные природные запасы, приведёт к дефициту питьевой воды для людей и животных. В феврале противники стройки через суд добились её заморозки, после чего Tesla пообещала умерить водный аппетит.
Затем эко-активисты переключились непосредственно на защиту животных: мол, вырубка леса требует их переселения, и Tesla была вынуждена за свой счёт заняться переселением представителей местной фауны (вплоть до муравьёв!) в соседние леса. Но из-за бюрократической волокиты и препирательств работы по переселению начались слишком поздно, в августе, когда некоторые рептилии уже ушли в спячку. Кантовать их в таком состоянии категорически нельзя, уверяют защитники животных, и подали ради их спасения сотни жалоб со ссылкой на Федеральный закон Германии об охране природы, который запрещает убийство строго охраняемых видов животных, к которым относятся обитающие в лесах Грюнхайде змеи и ящерицы.
Разбирательство вокруг этой проблемы в административном суде Франкфурта-на-Одере (это тоже земля Бранденбург) на этой неделе окончилось победой Tesla: суд счёл, что компания приняла достаточные меры по охране природы, отклонил ходатайство «зелёных» и разрешил продолжить строительство. Но «зелёные» быстро подсуетились, подали апелляцию в Высший административный суд региона Берлин-Бранденбург, и спустя всего через несколько часов после одного судебного решения последовало другое — остановить стройку!
Теперь Высший административный суд будет разбираться, не нарушены ли права животных, и сколько времени на этой уйдёт, непонятно. Не исключено, что стройку заморозят до весны, чтобы дождаться пробуждения змей и ящериц ради их комфортного переселения. В таком случае ни о каком запуске четвёртой Гигафабрики летом 2021 года не может быть и речи, а ведь у «зелёных» наверняка есть в запасе и другие аргументы против стройки.
Проблема усугубляется тем, что Tesla не умеет и не хочет общаться с обществом — в октябре стало известно о том, что компания вообще упразднила PR-отдел. В Европе без налаженных коммуникаций с людьми запустить гигантский завод будет очень тяжело, что мы и наблюдаем. Глава Tesla Илон Маск остановку стройки в Берлине пока никак не прокомментировал — он сейчас сильно занят на космическом направлении в SpaceX, ему не до земных змей и ящериц.
Мы, конечно, не смеем давать советы гениальному Илону Маску, но на наш взгляд, спасительным решением была бы организация при берлинской Гигафабрике заповедника по типу того, что есть у компании Porsche в Лейпциге рядом с заводом и тестовым полигоном: здесь настоящий рай для пчёл, птиц, земноводных, рептилий, оленей, зубров, диких лошадей, зайчиков, летучих мышей и прочих тварей божьих. Porsche их опекает и не даёт в обиду, что, разумеется, можно только приветствовать. В общем без гуманитарной миссии делать большой бизнес в Европе сегодня нельзя, и пора бы Илону Маску это понять.
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