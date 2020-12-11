Не буди лихо: змеи и ящерицы срывают стройку Гигафабрики Tesla в Берлине

Высший административный суд региона Берлин-Бранденбург приказал компании Tesla остановить строительство завода в коммуне Грюнхайде из-за угрозы жизни проживающим здесь представителями фауны. Худший сценарий предполагает заморозку стройки до весны, а ведь летом Tesla планировала уже начать здесь выпуск электромобилей!

В начале этого года Tesla купила 300 га земли в коммуне Грюнхайде (земля Бранденбург), что находится на юго-востоке от Берлина. Здесь должна быть построена четвёртая по счёту Гигафабрика Tesla, которая будет выпускать не только электромобили для Европы (плановая мощность — 500 тысяч машин в год), но и батареи для них. В общем, большое производство.

Строительство Гигафабрики горячо приветствуют федеральные и региональные власти Германии, так как Tesla создаст тысячи рабочих мест в самом сердце страны, а электромобили в теории должны снизить антропогенный выбросы СО 2 , что является сегодня главным приоритетом политики Евросоюза вообще и Германии в частности.

Однако с первых дней стройки у компании Tesla на немецкой земле возникают неприятности. При зачистке участка то и дело находят бомбы времён Второй мировой, из-за чего строителей эвакуируют и ждут специалистов по утилизации оружия. Но эти вынужденные паузы — мелочи. Хуже то, что в на компанию Tesla ополчились жители Грюнхайде, которые не довольны тем, что у них под боком будет огромное производство, которое нарушит привычный ритм жизни и естественную природную тишину.

Компьютерная модель будущей берлинской Гигафабрики Tesla

Грюнхайде составляет зелёный пояс Берлина, тут кругом практически один сплошной лес. Строителям для завода Tesla нужно избавиться от 92 га этого леса, а это большая проблема. Как сообщает Deutsche Welle, лишь в конце ноября Tesla получила от Министерства окружающей среды земли Бранденбург разрешение на вырубку 83 га леса. Этому решению предшествовала многомесячная борьба с местными жителями и поддерживающими их влиятельными организациями по защите природы (Зелёная лига, Союз охраны природы и биоразнообразия): с января они проводят пикеты против стройки и вырубки леса.



Сначала эко-активисты упирали на то, что Гигафабрика Tesla требует слишком много воды: дескать, она истощит местные природные запасы, приведёт к дефициту питьевой воды для людей и животных. В феврале противники стройки через суд добились её заморозки, после чего Tesla пообещала умерить водный аппетит.

Затем эко-активисты переключились непосредственно на защиту животных: мол, вырубка леса требует их переселения, и Tesla была вынуждена за свой счёт заняться переселением представителей местной фауны (вплоть до муравьёв!) в соседние леса. Но из-за бюрократической волокиты и препирательств работы по переселению начались слишком поздно, в августе, когда некоторые рептилии уже ушли в спячку. Кантовать их в таком состоянии категорически нельзя, уверяют защитники животных, и подали ради их спасения сотни жалоб со ссылкой на Федеральный закон Германии об охране природы, который запрещает убийство строго охраняемых видов животных, к которым относятся обитающие в лесах Грюнхайде змеи и ящерицы.

Разбирательство вокруг этой проблемы в административном суде Франкфурта-на-Одере (это тоже земля Бранденбург) на этой неделе окончилось победой Tesla: суд счёл, что компания приняла достаточные меры по охране природы, отклонил ходатайство «зелёных» и разрешил продолжить строительство. Но «зелёные» быстро подсуетились, подали апелляцию в Высший административный суд региона Берлин-Бранденбург, и спустя всего через несколько часов после одного судебного решения последовало другое — остановить стройку!



Теперь Высший административный суд будет разбираться, не нарушены ли права животных, и сколько времени на этой уйдёт, непонятно. Не исключено, что стройку заморозят до весны, чтобы дождаться пробуждения змей и ящериц ради их комфортного переселения. В таком случае ни о каком запуске четвёртой Гигафабрики летом 2021 года не может быть и речи, а ведь у «зелёных» наверняка есть в запасе и другие аргументы против стройки.

Проблема усугубляется тем, что Tesla не умеет и не хочет общаться с обществом — в октябре стало известно о том, что компания вообще упразднила PR-отдел. В Европе без налаженных коммуникаций с людьми запустить гигантский завод будет очень тяжело, что мы и наблюдаем. Глава Tesla Илон Маск остановку стройки в Берлине пока никак не прокомментировал — он сейчас сильно занят на космическом направлении в SpaceX, ему не до земных змей и ящериц.

Полигон Porsche в Лейпциге существует в полной гармонии с природой и не вызывает у эко-активистов никаких вопросов. 1 / 5 Полигон Porsche в Лейпциге существует в полной гармонии с природой и не вызывает у эко-активистов никаких вопросов. 2 / 5 Полигон Porsche в Лейпциге существует в полной гармонии с природой и не вызывает у эко-активистов никаких вопросов. 3 / 5 Полигон Porsche в Лейпциге существует в полной гармонии с природой и не вызывает у эко-активистов никаких вопросов. 4 / 5 Полигон Porsche в Лейпциге существует в полной гармонии с природой и не вызывает у эко-активистов никаких вопросов. 5 / 5

Мы, конечно, не смеем давать советы гениальному Илону Маску, но на наш взгляд, спасительным решением была бы организация при берлинской Гигафабрике заповедника по типу того, что есть у компании Porsche в Лейпциге рядом с заводом и тестовым полигоном: здесь настоящий рай для пчёл, птиц, земноводных, рептилий, оленей, зубров, диких лошадей, зайчиков, летучих мышей и прочих тварей божьих. Porsche их опекает и не даёт в обиду, что, разумеется, можно только приветствовать. В общем без гуманитарной миссии делать большой бизнес в Европе сегодня нельзя, и пора бы Илону Маску это понять.

