Политика игнора: Tesla упразднила PR-отдел и больше не хочет ничего объяснять

Tesla во многих аспектах своей деятельности стала новаторской компанией. Отсутствие дилерской сети, прямые продажи и обслуживание клиентских машин на местах многим казались абсурдными с точки зрения бизнеса, но такая стратегия доказала свою жизнеспособность: компания Tesla сегодня превосходит по капитализации всех конкурентов, об отказе от дилеров думают всерьёз думают Ford и Hyundai, большинство стартапов считают прямые продажи единственно правильной стратегией.

Что до связей с общественностью, то здесь Tesla долгое время придерживалась половинчатого решения. Собственный PR-отдел явно не соответствовал масштабам деятельности компании и не успевал обрабатывать запросы со стороны прессы. Организованных тест-драйвов для компания не проводила, презентации новинок делались в основном для клиентов, журналисты на них присутствовали в качестве массовки, на равных с обычными автолюбителями. Раздел Blog официального сайта Tesla редко публиковал новости, последняя на данный момент датируется 2 июля. Ссылка на скудный фото-видео-архив мёртвая. Регулярно выходят только отчёты для инвесторов, но это уже деловая, а не медийная информация, хотя и она, конечно, становится поводом для новостей.

Американский журнал Electrek, пристально следящий за Tesla, сообщил, что коллеги уже несколько месяцев не могут достучаться до компании. Высокопоставленный источник в Tesla в частном и анонимном порядке подтвердил изданию, что PR-отдела у Tesla больше нет. Все, кто входил в его состав, уволились либо перешли на другие, не связанные с пиаром позиции в Tesla. Отдельные пиарщики у Tesla сохранились в Европе и Азии, но централизованного глобального подразделения, отвечающего за связи с общественностью, больше нет.

Роспуск PR-отдела отчасти связан с личной позицией Илона Маска, который не раз публично обижался на колкие высказывания и замечания со стороны прессы. В сущности, Маск на данный момент и есть главный и единственный пиарщик Tesla: его твиты часто становятся ифоповодами. Иногда сенсационные известия появляются в виде ответа Маска на чей-нибудь вопрос в Твиттере, но понятно, что большинство таких вопросов легендарный предприниматель игнорирует в силу острого дефицита свободного времени.

Между тем Electrek отмечает, что PR-отдел Tesla худо-бедно помогал развеять некоторые несправедливые слухи и представления о компании. Но, видимо, сейчас настал такой момент, когда компании стало плевать на то, что и как о ней будет написано в прессе. Непрекращающиеся проблемы с качеством кроссовера Tesla Model Y, вероятно, так и останутся непрокомментированными. Не стоит переоценивать и клиентскую поддержку: некоторые владельцы электромобилей Tesla жалуются на отписки со стороны компании и вынуждены самостоятельно заниматься ремонтом бракованных машин.

Добавим, что в России у Tesla никогда не было ни собственного PR-отдела, ни представительства. Недовольные клиенты вынуждены через суд возвращать бракованные машины неофициальному поставщику.

