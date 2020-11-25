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  • Маск не смог припарковаться в Берлине. Теперь Tesla готовит компактный хэтч для Европы

Маск не смог припарковаться в Берлине. Теперь Tesla готовит компактный хэтч для Европы

25.11.2020 271 0 0

Илон Маск на этой неделе посетил Берлин и провёл конференцию с участием министров экономики Германии и Италии, в ходе которой рассказал о планах развития компании Tesla в Европе.

 

2020 год из-за коронакризиса оказался сущим кошмаром для многих предпринимателей, но только не для Илона Маска. Его компания Tesla в этом году совершила астрономический рывок по финансовым показателям, а сам Маск стал вторым по богатству человеком в мире, обогнав легендарного Билла Гейтса (на первом месте по-прежнему основатель Amazon Джефф Безос). Ещё в начале года Tesla обошла по капитализации Ford и GM, приблизившись в 100-миллиардной отметке. На сегодняшний день капитализация Tesla оценивается в 526 млрд долларов и продолжает расти. Росту способствует известие недельной давности о включении акций Tesla в фондовый индекс S&P 500 и победа Джозефа Байдена на президентских выборах в США — кандидат от демократов должен ускорить «озеленение» американского автопрома.

На юго-востоке Берлина в коммуне Грюнхайде (земля Бранденбург) между тем полным ходом идёт строительство четвёртой Гигафабрики Tesla – несмотря на протесты местных жителей, недовольных вырубкой лесного массива под стройку. Уже в следующем году этот завод начнёт производство кроссоверов Model Y для европейского рынка. Он же будет делать батареи, причём речь идёт не только о корпусировании, но и об изготовлении безкобальтовых ячеек типа 4680, представленных в сентябре, — они позволят одновременно удешевить электромобили и увеличить их запас хода на одной зарядке (как минимум на 15% по обоим показателям).

Эскиз берлинской Гигафабрики Tesla

По Берлину Илон Маск ездил на большом кроссовере Tesla Model X (длина 5036 мм) и честно потом признался, что долго не мог найти подходящего места для парковки. Очевидно, для поездок по Европе нужна куда более компактная машина, и Tesla такую машину выпустит — её разработкой займётся европейский конструкторский центр компании. Что это будет за машина и когда она встанет на конвейер берлинской Гигафабрики, пока непонятно, но Маск сообщил, что, скорее всего, это будет хэтчбек.

В начале года Tesla анонсировала компактную модель для Китая и даже опубликовала её эскиз. Это тоже хэтчбек, но будут ли китайская и европейская модели индентичны, пока неизвестно — китайцам Маск тоже обещал, что локальная модель будет разработана местными конструкторами и дизайнерами. Отличия в любом случае будут, так как даже локализованный в Китае седан Tesla Model 3 имеет другую, не такую как у американской версии батарею.

Эскиз компактной модели Tesla для Китая

В 2021 году на Гигафабрике Tesla в Шанхае начнётся производство местной версии кроссовера Model Y. Она, судя по всему, тоже будет отличаться от американской и европейской: предсерийные прототипы зачем-то ездят по Китаю в закамуфлированном виде, тряпками закрыт в том числе салон. Это, вероятно, указывает на то, что у китайского Model Y будут не только батарейные, но и косметические особенности.

Хочется верить, что ни китайская, ни европейская версия Model Y не огорчит покупателей вопиющими проблемами с качеством, как американская. Китайцы, впрочем, уже успели огорчиться из-за разваливающихся подвесок флагманских электромобилей Model S и Model X.

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