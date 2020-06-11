Китайская Tesla Model 3 потеряла самое ценное, что у неё есть…

11.06.2020 92 0 0

Обе версии Tesla Model 3, собираемые на заводе в Шанхае оснащены китайским высоковольтными батареями сторонних производителей

 

На своём китайском заводе в Шанхае Tesla начала производство «трёшек» в конце прошлого года – тогда же первые покупатели получили свои машины. Как сообщали китайские источники, все эти автомобили были оборудованы не «родной» батареей, которую собирают из ячеек 2170 на совместном производстве Tesla-Panasonic в Неваде, а литий-ионными ячейками производства LG Chem с катодами того же химического состава – из никеля, марганца и кобальта (NMC). Более того, ещё в мае Tesla подала заявку на сертификацию «трёшки» с литий-феррум-фосфатной АКБ (LiFePO4) на базе ячеек производства крупнейшей китайской фирмы в этом поле CATL.

Интересно, что LFP-батареи не получили распространения нигде кроме Китая, хотя такие АКБ пытались применять и на американских «электричках». Дело в том, что удельная энергоёмкость таких батарей почти вдвое ниже, чем у батарей типа NMC, кроме того, они быстрее «стареют». Однако, с позиций автоиндустрии КНР у них есть одно немаловажное преимущество. Климат в стране, по крайней мере южнее Пекина вдоль восточного побережья (где как раз и продаётся основная масса «электричек») позволяет не оборудовать эту АКБ жидкостной системой терморегуляции. За счёт этого и за счёт отсутствия кобальта, доля которого в NMC-ячейках достигает 20%, такую Model 3 логично предлагать в Китае по сниженной цене, тем более, что АКБ – это самый дорогой элемент в электромобиле.

Ещё 15 мая на сайте Министерства промышленности и информационных технологий КНР появилась информация о «феррум-фосфатной» Model 3, однако, в Tesla не спешили подтверждать её. Ещё бы, в техническом смысле установка такой АКБ – это дауншифтинг. Между тем, технологии – технологиями, но снаряженная масса трёшки с LFP-батареей оказалась выше, чем с батареей NMC на сто килограмм, а это значит, что в салоне такой машины едет один «невидимый» и весьма упитанный пассажир!

Tesla Tesla Model 3

 

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