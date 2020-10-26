Tesla обвинила китайцев в неумении ездить, но согласилась на бесплатный ремонт

Компания Tesla отзовёт свыше 18 тысяч экспортированных в Китай электромобилей Model S и Model X, произведённых в период с 17 сентября 2013 года по 15 января 2018 года. На них может разрушиться подвеска, при этом сам производитель утверждает, то никакого дефекта в машинах нет и списывает все поломки на манеру вождения китайских потребителей.

Американские СМИ не раз сообщали о случаях внезапной поломки подвески на электромобилях Tesla, Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) в 2016 году даже проводило специальное расследование по этому поводу, но не выявило каких-либо конструктивных и производственных дефектов, а потому отзывной кампании объявлено не было. Тем не менее журнал Consumer Reports из-за жалоб потребителей на поломки подвески убрал Tesla Model S из списка рекомендуемых моделей.

Теперь та же проблема стала объектом внимания китайских регуляторов, а именно Государственной администрации по регулированию рынка (SAMR) и Центра управления дефектными товарами (DPAC). После жалоб потребителей эти организации обязали компанию Tesla провести отзыв 29 193 проданных в Китае электромобилей Model S и Model X, чтобы устранить риск разрушения подвески.

Tesla не признаёт, что в её машинах есть какой-либо дефект, но согласилась на добровольный отзыв в Китае, чтобы не погрязнуть в судебных разбирательствах и не портить себе репутацию на столь важном рынке.



Компания уведомила NHTSA об отзыве в Китае: в письме, написанному от имени Элизабет Микитюк, советника Tesla по вопросам урегулирования споров, говорится, что поломки подвески возникают из-за неосторожного вождения — китайские потребители не сбрасывают скорость при проезде крупных неровностей и бьются колёсами о бордюры. При этом госпожа Микитюк признаёт, что поломки подвески в Китае возникают в два раза чаще, чем в США — на 0,1% машин против 0,05%.

В письме также говорится, что согласованный отзыв затрагивает меньшее число машин, чем то, которое изначально требовали китайские регуляторы, а именно 18 182. Превентивный ремонт будет заключаться в замене рычагов и опор крепления передней и задней подвески, причём заднюю подвеску будут ремонтировать только на 5411 экземплярах Tesla Model S.

Пока неясно, вернётся ли NHTSA к проблеме ломающихся подвесок на электромобилях Tesla, и будет ли всё-таки отзыв в США.



Любопытно, что под китайский отзыв попали только машины, произведённые до 16 января 2018 года. Вероятно, после этой даты Tesla внесла некие изменения в подвески Model S и Model X, после чего проблема с поломками исчезла. На эту тему хорошо было бы получить официальный комментарий от компании, но это невозможно: Tesla с прессой больше не общается, её PR-отдел ликвидирован.

Ранее в октябре владельцы электромобилей Tesla из Нидерландов объединились с целью подачи коллективного иска к американскому производителю: они не довольны качеством своих машин и наплевательским отношением со стороны сервисной службы Tesla. Также Kolesa.ru не раз рассказывали о вопиющих проблемах с качеством электрического кроссовера Model Y, которые компания Tesla не спешит исправлять.

