Законы ×
  • Качество и сервис — ужасные: клиенты Tesla подают в суд на производителя

Качество и сервис — ужасные: клиенты Tesla подают в суд на производителя

19.10.2020 351 0 0

Владельцы электромобилей Tesla из Нидерландов ополчились на американскую компанию и подготовили коллективное обращение в суд, чтобы заставить её отозвать некачественные машины.

 

Мы не раз рассказывали о проблемах с качеством Tesla Model Y, часть из них кроссовер унаследовал у родственного седана Model 3 — самого популярного электромобиля в Нидерландах: по данным ресурса EV Sales, за первые три квартала этого года здесь продано 4307 экземпляров «трёшки». Чем больше машин продаётся, тем больше недовольных, причём среди них немало владельцев и более дорогих Model S и Model X.

Одним и них оказался Воутер ван Ванинг, который в первые полгода владения Model S P100D столкнулся с десятком неисправностей. Для их решения приходилось не менее получаса висеть на телефоне, чтобы записаться на ремонт. Теперь же запись доступна только через мобильное приложение и ждать своей очереди приходится около месяца. При этом если за время ожидания ремонта возникают новые неисправности, то компания требует оформлять на них отдельную заявку и в ближайший визит ремонтирует только то, что было заявлено раньше, а новые «болячки» игнорирует.

Ван Ванинг счёл такое отношение форменным издевательством и с помощью адвокатского бюрю Wessel Juristen подал на компанию Tesla в суд. В апреле этого года судья заставил производителя отозвать некачественную продукцию, но сейчас Tesla оспаривает это решение. Ван Ванинг и Wessel Juristen в свою очередь в октябре основали фонд Tesla Claim Foundation, с помощью которого решили аккумулировать жалобы недовольных клиентов Tesla и готовить на их основании коллективный судебный иск.

На сайте Tesla Claim Foundation перечислены основные неисправности, с которыми сталкиваются владельцы электромобилей Tesla: сбои в работе автопилота, отказ дворников, дребезг при резком ускорении, скрипы в салоне при проезде крупных неровностей, отваливающиеся молдинги, неработающие фары, заклинивающие дверные замки, сбои в мультимедийной системе и выгорание экрана, проблемы с зарядкой, сильная потеря ёмкости батареи со временем, реальный запас хода меньше декларируемого. Отдельным фронтом идут претензии к качеству обслуживание: Tesla не отвечает на звонки, не хочет устранять все неисправности за раз, не выполняет обещаний (например, сказали, что перезвонят, и не перезвонили).

Чем закончится народное ополчение против Tesla в Нидерландах, пока можно только гадать — ясно лишь, что количество недовольных клиентов растёт, а «глухота» компании к критике стала уже притча во языцех. В начале октября стало известно, что Tesla вообще распустила собственную PR-службу и теперь не отвечает на вопросы журналистов. Главным источником новостей о Tesla теперь является Твиттер главы компании Илона Маска, который очень не любит, когда его ругают, и время от времени реагирует лишь на благожелательные комментарии фанатов.

автосервис авто и общество электромобиль законы Tesla

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Как завести автомобиль с толкача или буксира Иногда внезапно разрядившийся аккумулятор или проблемы со стартером могут превратить движимое имущество в недвижимое: автомобиль не заводится. Самый очевидный выход в этой ситуации – попытат... 386 0 0 19.10.2020
Статьи / История Crossley, Foden, Standard и другие: неизвестные британские военные автомобили Второй мировой Обладая на момент начала Второй Мировой войны самым мощным в мире флотом, Великобритания не могла похвастаться конкурентоспособной сухопутной армией. Достаточно сказать, что в распоряжении а... 842 0 6 18.10.2020
Статьи / Практика Проводку в автомобиле паять нельзя. Или всё-таки можно? «Категорически недопустимо производить соединения в автомобильной электропроводке пайкой!» – пишут популярные автоблогеры. «Непременно случится пожар, взрыв и человеческие жертвы! Только скр... 16479 7 20 16.10.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 117506 6 83 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 77419 9 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Руки на капот! Опыт владения Ford LTD Crown Victoria 1986 года «Перехватчики» для полицейских ведомств США обычно достаточно сильно отличаются от серийных автомобилей, не только в плане оснащения, но и по «железу». Владелец этой Crown Vic не скрывает то... 39160 6 29 31.05.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings