Качество и сервис — ужасные: клиенты Tesla подают в суд на производителя

Мы не раз рассказывали о проблемах с качеством Tesla Model Y, часть из них кроссовер унаследовал у родственного седана Model 3 — самого популярного электромобиля в Нидерландах: по данным ресурса EV Sales, за первые три квартала этого года здесь продано 4307 экземпляров «трёшки». Чем больше машин продаётся, тем больше недовольных, причём среди них немало владельцев и более дорогих Model S и Model X.

Одним и них оказался Воутер ван Ванинг, который в первые полгода владения Model S P100D столкнулся с десятком неисправностей. Для их решения приходилось не менее получаса висеть на телефоне, чтобы записаться на ремонт. Теперь же запись доступна только через мобильное приложение и ждать своей очереди приходится около месяца. При этом если за время ожидания ремонта возникают новые неисправности, то компания требует оформлять на них отдельную заявку и в ближайший визит ремонтирует только то, что было заявлено раньше, а новые «болячки» игнорирует.

Ван Ванинг счёл такое отношение форменным издевательством и с помощью адвокатского бюрю Wessel Juristen подал на компанию Tesla в суд. В апреле этого года судья заставил производителя отозвать некачественную продукцию, но сейчас Tesla оспаривает это решение. Ван Ванинг и Wessel Juristen в свою очередь в октябре основали фонд Tesla Claim Foundation, с помощью которого решили аккумулировать жалобы недовольных клиентов Tesla и готовить на их основании коллективный судебный иск.

На сайте Tesla Claim Foundation перечислены основные неисправности, с которыми сталкиваются владельцы электромобилей Tesla: сбои в работе автопилота, отказ дворников, дребезг при резком ускорении, скрипы в салоне при проезде крупных неровностей, отваливающиеся молдинги, неработающие фары, заклинивающие дверные замки, сбои в мультимедийной системе и выгорание экрана, проблемы с зарядкой, сильная потеря ёмкости батареи со временем, реальный запас хода меньше декларируемого. Отдельным фронтом идут претензии к качеству обслуживание: Tesla не отвечает на звонки, не хочет устранять все неисправности за раз, не выполняет обещаний (например, сказали, что перезвонят, и не перезвонили).



Чем закончится народное ополчение против Tesla в Нидерландах, пока можно только гадать — ясно лишь, что количество недовольных клиентов растёт, а «глухота» компании к критике стала уже притча во языцех. В начале октября стало известно, что Tesla вообще распустила собственную PR-службу и теперь не отвечает на вопросы журналистов. Главным источником новостей о Tesla теперь является Твиттер главы компании Илона Маска, который очень не любит, когда его ругают, и время от времени реагирует лишь на благожелательные комментарии фанатов.

