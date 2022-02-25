Лучшие времена настали: Tesla хочет в 4 раза увеличить мощность производства в Китае

Действующая Гигафабрика в Шанхае будет расширена уже в этом году, а рядом с ней будет построен второй завод, после чего Tesla сможет выпускать в Китае по 2 млн электромобилей в год.

Весной прошлого года мы с подачи агентства Reuters рассказывали о том, что Tesla пессимизирует планы развития в Китае из-за репутационных потерь, нестабильных продаж и непрекращающейся торговой войны между США и Китаем, ограничивающей экспортный потенциал шанхайской Гигафабрики. Теперь то же агентство со ссылкой на собственные анонимные источники сообщает, что планы изменились: Tesla не только хочет увеличить мощность имеющейся Гигафабрики в Китае, но и построить вторую.

Tesla запустила Гигафабрику в Шанхае в конце 2019 года, её строили с расчётом на мощность 450 тысяч машин в год с перспективой расширения до миллиона, сейчас здесь выпускают соплатформенные седан Model 3 и кроссовер Model Y. 2020 год оказался для Tesla слабым с точки зрения продаж в Китае: по данным ресурса СarSalesBase, было реализовано 135 449 машин, что сильно меньше возможностей предприятия. Но во-первых, Tesla оперативно наладила поставки машин китайской сборки в Европу, а во-вторых, обиды китайских потребителей быстро забылись и в 2021 году они купили уже 473 103 электромобиля Tesla. В общем, планы по расширению Гигафабрики вновь стали актуальными.

Reuters утверждает, что наращивание производства на уже имеющейся Гигфабрике начнётся в самое ближайшее время и к концу года мощность предприятия составит около миллиона машин в год. Второй завод будет возведён поблизости, проект его строительства сейчас проходит согласования, объём инвестиций и сроки запуска пока неизвестены, но после запуска Tesla сможет выпускать в Китае до 2 млн машин в год. Сколько из них пойдёт на экспорт, будет зависеть от спроса в самом Китае.

В Европе из-за бюрократических проволочек Tesla всё никак не может запустить Гигафабрику в пригороде Берлина мощностью 500 тысяч машин в год, хотя её строительство завершилось ещё осенью 2021-го. В этом году берлинская Гигафабрика не мытьём, так катаньем запустится и тогда потребность в машинах китайской сборки снизится, но Tesla, судя по всему, рассчитывает на продолжение роста продаж в самом Китае, а в долгосрочной перспективе мощность берлинской Гигафабрики тоже может оказаться недостаточной. Опыт Tesla показал, что строить заводы в Китае проще и дешевле чем в Европе, так что вряд ли Tesla решится на ещё один европейский завод и будет добирать нужный для европейского рыка объём машин в Китае.

Кроме того, у Tesla есть новая Гигафабрика в Техасе (в городе Остин), но она ориентирована в основном на американский рынок и будущие модели для него. Впрочем, как стало известно в январе, в этом году Tesla новых моделей представлять не будет. Анонсированный в прошлом году Илоном Маском выход компании Tesla на российский рынок так и не состоялся. И вряд ли состоится в сете последних геополитических событий.

