Tesla отказалась от денег Евросоюза и сама достроит Гигафабрику в Берлине

Илон Маск продолжает удивлять и делать то, чего другие себе позволить не могут — взял и отказался от 1,14 млрд евро правительственных субсидий на строительство батарейного корпуса европейской Гигафабрики.

В ноябре 2019 года Tesla анонсировала строительство завода мощностью 500 тысяч машин в год в коммуне Грюнхайде (земля Бранденбург) в пригороде Берлина с намерением начать на нём выпуск электромобилей Tesla Model 3 и Tesla Model Y летом 2021 года. По «старосветским» меркам это совершенно бешеные темпы строительства, мало кто верил, что американцы смогут уложиться в срок.

С самого начала у стройки в зелёном поясе германской столицы возникло много противников — местные жители, привыкшие к спокойному ритму жизни в лесах, и различные природоохранные организации. Они упрекали компанию Tesla в разрушении экосистемы Грюнхайде, в слишком большом расходе воды и небрежном отношении к местным животным.

Помимо постоянных протестов, петиций и обращений в суд со стороны противников стройки Tesla столкнулась с бюрократической волокитой — одобрение на запуск главного сборочного корпуса берлинской Гигафабрики не получено до сих пор, хотя де-факто стройка завершилась в конце сентября, в связи с чем Илон Маск устроил 9 ноября в Грюнхайде у стен завода пышную техно-вечеринку на 9000 человек с собственной пивоварней и танцами роботов-сборщиков.

Музыка отгремела, пиво выпито, а завод стоит и ждёт разрешение от местных властей на запуск. Последние общественные слушания по этому вопросу в начале недели вроде как завершились для Tesla успешно, но местные жители и эко-активисты всё равно недовольны, а «зелёная» тема для европейских властей сейчас очень чувствительная — прислушиваются к визгу любой школьницы по этому поводу.

Тем не менее в конце декабря — начале января сборочный корпус заработает, Model 3 и Tesla Model Y поплывут по конвейеру, их поставки европейским потребителям станут более ритмичными (сейчас Model 3 и Model Y приходят в Европу из Китая и США). Но на повестке стоит ещё батарейный корпус, который должен разместиться в Грюнхайде по соседству с основным производством — под него-то Tesla и хотела получить 1,14 млрд со стороны ЕС и ещё несколько десятков миллионов со стороны властей земли Бранденбург.

Сегодня Reuters со ссылкой на комментарий Илона Маска в Твиттере сообщил, что Tesla отозвала заявку на получение субсидий, так как, цитируем Маска: «Tesla всегда считала, что все субсидии должны отменены. В том числе для нефтегазового сектора. Но власти по каким-то причинам не хотят этого делать».

Если «Tesla всегда считала», то зачем подавала заявки? Вряд ли мы когда-нибудь услышим ответ на этот вопрос, так как пресс-службу Илон Маск разогнал ещё в прошлом году и возвращать не собирается.

Скорее всего, отказ Маска от субсидий — демонстративный жест, который должен показать, что он устал от европейской бюрократической тягомотины и что ждать годами денег и разрешений он не намерен. В деньгах, к счастью, у Маска сейчас недостатка нет — может себе позволить побрезговать европейским миллиардом.

Добавим, что ориентировочно в 2023 году Гигафабрика в Грюнхайде должна освоить третью, компактную модель, которую Tesla разрабатывает специально для Европы и Китая.

В мае Илон Маск анонсировал выход Tesla на российский рынок, но никаких подвижек с тех пор в нашу сторону не было.

