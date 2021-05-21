Илон Маск анонсировал выход Tesla на российский рынок. Гигафабрика тоже возможна

Главный инновационный предприниматель планеты Земля сегодня выступил по видеосвязи на российском марафоне «Новое знание», где отвечал на вопросы студентов. Один из вопросов был посвящён перспективам бизнеса компании Tesla в России.

Просветительский марафон «Новое знание» организован обществом «Знание», пользующимся всесторонней поддержкой Владимира Путина. Программа пёстрая и разносторонняя: заявлены в частности мастер-класс от телеведущего Владимира Соловьёва и лекция «FakeNews vs Чистое знание» от пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Научив молодёжь разбираться в тонкостях манипулирования информацией, Дмитрий Сергеевич анонсировал выступление главного зарубежного спикера марафона — Илона Маска.

Студентов в общении с Маском интересовали в основном космические вопросы и он охотно на них отвечал, но один молодой человек всё-так спустил VIP-спикера с небес на землю и поинтересовался, когда же наконец Tesla официально придёт в Россию, ведь здесь так много её фанатов и потенциальных клиентов. Маск сообщил, что компания близка к тому, чтобы открыть в нашей стране официальное представительство, но не назвал точных сроков.

Говоря о производственных планах Tesla, Маск упомянул Россию в числе стран, где могут быть построены следующие Гигафабрики, но, опять-таки, без конкретики, то есть непонятно, когда и при каких условиях это может случиться. Зато сразу после выступления Илона Маска к нему через Твиттер обратились главы Московской, Калужской, Свердловской областей и Республики Удмуртия с предложением начать возведение завода Tesla на их территории — мол, у нас лучшие условия.

В конце прошлого года Tesla объявила о выходе на индийский рынок, а в феврале анонсировала строительство в Индии сборочной площадки, но это будет не полноценная Гигафабрика, а упрощённое «отвёрточное» производство — вроде того, что до недавнего времени было у Tesla в Нидерландах.

Для Европы Tesla сейчас строит полноценную Гигафабрику в пригороде Берлина, которая будет выпускать не только электромобили, но и батареи для них. А вот в Китае Tesla вынуждена была отказаться от расширения уже работающей Гигафабрики в Шанхае, так как продажи электромобилей Tesla в этой стране падают, а их репутация за последние месяцы сильно испортилась.

В России для электромобилей практически нет зарядной инфраструктуры, заметных шагов по её развитию не наблюдается. Тем не менее после открытия официального представительства Tesla сможет продавать по нескольку тысяч электромобилей в год в крупных городах, где много богатых автолюбителей, которые в состоянии не только купить премиальный электромобиль но и навтыкать для него зарядок в точках постоянного пребывания — дома, на работе, на даче.

Между тем ещё в 2016 году газета «Авторевю» сообщала, что Tesla откроет в РФ официальное представительство в конце 2017 или в начале 2018 года, но этого, как видим, не случилось. Анонс от Илона Маска тоже не следует воспринимать слишком оптимистично: планы Tesla постоянно меняются и представительства в России мы может ждать ещё долго или не дождаться вовсе.

Пока что электромобили Tesla попадают в нашу страну в частном порядке и через «серых» дилеров. По данным регистраций, которые нам предоставило агентство «Автостат», в прошлом году на учёт в России встали 110 экземпляров Model 3, 81 экземпляр Model X, 25 экземпляров Model S и 5 экземпляров Model Y — итого 221 шт. Итог первого квартала этого года — 67 зарегистрированных электромобилей Tesla.

