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  • Tesla едет покорять индийский рынок. Дойдёт ли очередь до России?

Tesla едет покорять индийский рынок. Дойдёт ли очередь до России?

29.12.2020 223 0 0

В следующем Tesla официально запустится в Индии и начнёт продавать здесь электрические седаны Model 3. Рассматривается возможность локализации производства.

 

В 2015 году индийское правительство запустило программу стимулирования распространения в стране гибридных и электрических машин, но заметных успехов она пока не дала. По данным ресурса EV Sales, за первые три квартала этого года объём индийского рынка новых легковых электромобилей составил всего 2545 единиц, из которых 1357 пришлись на лидера сегмента — субкомпактный кроссовер Tata Nexon EV, дебютировавший в конце прошлого года. Второе место — у китайского MG ZS EV (продано 785 шт.), третье — у корейского Hyundai Kona Electric (185 шт.).

Скромный спрос на «электрички» в Индии тем не менее не остановил компанию Tesla от открытия в этой стране официального представительства — решение последовало после официального приглашения властей штата Махараштра. Глава Tesla Илон Маск в своём Твиттере подтвердил, что компания намерена в следующем году начать продажу в Индии электромобилей.

По данным журнала The Economic Times, старт продаж намечен на июнь, но заказы на дебютную модель — седан Tesla Model 3 – начнут принимать сильно заранее, то есть в первом квартале 2021 года. Известна и ориентировочная цена — 5,5 млн рупий, то есть примерно 75 тысяч американских долларов. Это по меркам индийского рынка безумно дорого. Для сравнения скажем, что Tata Nexon EV в Индии стоит от 1 399 000 рупий (19 000 долларов), MG ZS EV — от 2 088 000 рупий (28 400 долларов), Hyundai Kona Electric – от 2 375 900 рупий (32 300 долларов).

Tesla Model 3

Добавим, что на вершине рейтинга самых популярных легковушек в Индии находятся очень дешёвые даже по российским меркам модели: лидирует по продажам сейчас субкомпактный хэтчбек Maruti Suzuki Swift, базовая цена которого составляет всего 519 000 рупий (7055 долларов или 520 100 рублей). То есть народным электромобилем, как в США, Tesla Model 3 в Индии точно не станет, но местная аристократия и нувориши, разумеется, будут довольны возможностью ездить на самом модном в мире электромобиле и иметь для него официальную сервисную поддержку. Локализация производства, на наш взгляд, возможно лишь после того, как Tesla разработает относительно недорогую компактную модель — такая уже запланирована для рынков Китая и Европы.

В свете прихода компании Tesla в Индию, довольно бедную страну с неразвитой зарядной инфраструктурой, возникает резонный вопрос, а почему же Tesla не приходит официально в Россию? Наш рынок сопоставим с индийским по объёму (в 2019 году в РФ продано 1,76 млн легковых автомобилей, в Индии — 3 млн), а по стоимости проданных машин, возможно, даже его превосходит, и желающих официально купить Теслу у нас нашлось бы немало — несколько тысяч машин в год американская компания точно могла бы отгружать. Но, видимо, «туманные» условия ведения бизнеса в нашей стране и отсутствие официального приглашения со стороны властей не способствуют открытию официального представительства Tesla в России, и вряд ли можно надеяться на его появление в ближайшее время.

По данным агентства «Автостат», объём российского рынка новых легковых электромобилей по итогам 11 месяцев этого года составил всего 510 единиц, но это на 57% больше, чем было продано в январе-ноябре 2019-го.

Индия авторынок электромобиль бизнес Tesla Tesla Model 3

 

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