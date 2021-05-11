Tesla останавливает наступление на Китай: продажи падают, репутация портится

Компания Tesla фактически отказалась от развития производства в КНР из-за ряда неблагоприятных факторов, главным из которых, на наш взгляд, стало невнимательное отношение к потребителям.

В конце прошлого года Tesla успешно запустила в производство на своей Гигафабрике в Шанхае кроссовер Model Y, соплатформенный седан Tesla Model 3 получил китайскую прописку ещё в 2019-м, сейчас завод способен выдавать по 450 тысяч «электричек» в год. Год назад Tesla планировала сделать свою китайскую площадку центром глобальной электрификации и экспортировать отсюда машины по всему миру, в том числе в США, но теперь, как сообщает Reuters, компания резко пессимизировала планы развития в Китае из-за неопределённости в отношениях между США и Китаем.

Гигафабрика Tesla в Шанхае 1 / 3 Гигафабрика Tesla в Шанхае 2 / 3 Гигафабрика Tesla в Шанхае 3 / 3

Президент Байден не спешит отменять введённую Трампом 25-процентную пошлину на ввозимые в США китайские товары, что делает бессмысленным экспорт собранных шанхайским заводом электромобилей в родную Америку. Между тем в самом Китае спрос на электромобили Tesla в апреле по сравнению с мартом, по данным Automotive News, рухнул на 27% до 25 845 единиц. 14 174 собранные в Шанахе машины отправились на экспорт, главным образом в Европу, где спрос на Теслы пока растёт, а строительство берлинской Гигафабрики пробуксовывает.



При текущей динамике шанхайский завод вряд ли выйдет на плановую мощность, при этом инсайдеры утверждали, что Tesla намеревалась ещё прикупить земли в Шанхае, чтобы увеличить мощностью производства до 700-800 тысяч машин в год. Теперь руководству Tesla стало очевидно, что эта экспансия смысла пока не имеет и от покупки новых участков отказалось. Сохраняются ли планы по разработке специальной, компактной модели для Китая, неизвестно.

В апреле одним из самых запоминающих событий Шанхайского автосалона стала акция протеста на стенде Tesla: молодая женщина в футболке с надписью «тормоза отказали» забралась на крышу выставочной Model 3. Впоследствии выяснилось, что протестующая является владелицей такой же модели, у которой отказали тормоза, из-за чего её семья чуть не погибла. Видео с протестующей, отбивавшейся зонтом от неуклюжих охранников, быстро стало вирусным, а Tesla, у которой, напомним, из-за принципиальной позиции Илона Маска, нет PR-отдела, отреагировала на эту ситуацию крайне неумело: сначала заявила, что женщину подослали конкуренты, а затем извинилась и сообщила, что сотрудничает с властями в расследовании этого инцидента.

Впрочем, негативный фон вокруг Tesla в Китае начал складываться намного раньше. Осенью прошлого года китайские власти принудили американскую компанию провести отзыв машин из-за жалоб владельцев на разрушения подвески. Сама Tesla называла эти жалобы необоснованными и обвиняла китайский клиентов в неумении ездить.

В марте на электромобили Tesla ополчились китайские военные — дескать, встроенные в них камеры используются для шпионажа, а потому нужно сильно ограничить свободу их передвижения по стране. Илону Маску пришлось лично гарантировать, что никакого шпионажа через машины Tesla не ведётся.

Добавим, что китайский потребитель в принципе очень капризный и если его гордость ущемлена, то шум поднимается страшный. С этим уже столкнулись ведущие производители одежды и обуви — Adidas, Calvin Klein, H&M, Nike, Uniqlo и другие. Недавно они отказались закупать в Китае сырьё, изготовленное с применением «рабского» труда, и в ответ получили массовый бойком со стороны китайских покупателей.

В общем, в падении спроса на Теслы в Китае нет ничего удивительного, и если компания резко не развернётся лицом к китайским потребителями и не начнёт их умасливать, то дело для Tesla может кончиться даже бегством из Китая.

