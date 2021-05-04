Бюрократия победила: запуск берлинской Гигафабрики Tesla перенесён на 2022 год

Илон Маск планировал завершить строительство завода Tesla в пригороде Берлина в июле этого года, но из-за многочисленных бюрократических проволочек и сопротивления местных жителей выдержать заявленный график строительства оказалось невозможно. Новая дата пуска — конец января 2022 года, но и она пока под вопросом.

Tesla заявила о намерении построить Гигафабрику в Европе мощностью 500 тысяч электромобилей в год в ноябре 2019 года. В начале 2020-го строители приступили к зачистке площадки в лесном массиве коммуны Грюнхайде (земля Бранденбург), что находится на юго-востоке от Берлина. Гигантский завод в некогда тишайшем городке, составляющем зелёный пояс германской столицы, возмутил местных жителей и организации по защите окружающей среды (Зелёная лига, Союз охраны природы и биоразнообразия): им не понравилась массовая вырубка деревьев и большой расход воды строящимся предприятием — дескать, это приведёт к разрушению естественной экосистемы, гибели растений и животных.

Под давлением «зелёных» местные власти несколько раз приостанавливали строительство завода, последний раз это случилось в апреле из-за того, что при прокладке водопровода были использованы ненадлежащие тонкостенные трубы.

Гигафабрика Tesla в Грюнхайде

Между тем ещё в феврале стало ясно, что запуск берлинской Гигафабрики в июле этого года, скорее всего, не состоится, так как правительство земли Бранденбург просто не в состоянии оперативно дать все необходимые разрешения. Волокита усугубляется ковидными ограничениями, давлением «зелёных» и объективными различиями американской и европейской бизнес-культур. Например, Deutsche Welle пишет, что темпы строительства завода Грюнхайде, несмотря на постоянно возникающие трудности, совершенно грандиозные, немцы к таким не привыкли, им нужно больше времени на обдумывание столь сложных проектов.



2 мая издание Automobilwoche сообщило, что Tesla официально перенесла запуск берлинской Гигафабрики на конец января 2022 года, то есть компания признала, что не может ускорить бюрократические процедуры и вынуждена на полгода растянуть график. А самое интересное, что и в начале 2022 года завод рискует не запуститься. Дело в том, что Tesla хочет выпускать в Грюнхайде по полному циклу не только сами электромобили (европейские версии седана Model 3 и кроссовера Model Y, а в перспективе и некую новую компактную модель), но и батареи для них, причём с ячейками нового типа 4680. Так вот батарейное производство с точки зрения немецких властей — это отдельная сложная история, и в феврале Йорг Штайнбах, министр экономики земли Бранденбург, заявил, что может потребоваться до двух лет для подготовки всех разрешающих «бумажек».

Гигафабрика Tesla в Грюнхайде

Выходит, что либо в начале 2022 года с конвейера европейского завода Tesla начнут сходить электромобили с импортными батареями старого образца (возможно, китайскими, то есть литий-феррум-фосфатными), либо не начнут сходить вовсе. Вероятность второго варианта невелика, но всё же есть, и реакция Илона Маска в этом случае может быть самой неистовой вплоть до закрытия проекта. Немецкие власти, кстати, уже подготовились к этому сценарию и заранее стрясли с американской компании страховой депозит в размере 100 млн евро. В случае, если Гигафабрика не пройдёт все нужные согласования и её придётся отменять, эти деньги пойдут на снос того, что уже построено.

