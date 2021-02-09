Танцев не будет: берлинская Гигафабрика Tesla выбилась из графика

Строительство завода Tesla в коммуне Грюнхайде (земля Бранденбург), что находится на юго-востоке от Берлина, скорее всего, не будет завершено в срок, то есть к середине лета этого года, а выпускать батареи завод сможет начать не раньше чем через два года.

В конце января компания Tesla опубликовал отчёт по итогам работы в 2020 году, в котором сообщила, что проект берлинской Гигафабрики развивается по плану. Глава Tesla Илон Маск рассчитывал летом запустить здесь сборку соплатформенных кроссовера Model Y и седана Model 3, старт производства планировалось отметить пышной техно-вечеринкой. Плановая мощность завода составляет 500 тысяч машин в год, здесь же будут делать новую компактную модель, которую Tesla специально разработает для Европы, и батареи нового поколения с безкобальтовыми ячейками типа 4680.

2 февраля Маск опубликовал в своём Твиттере видео полёта дрона над заводом в Грюнхайде, из которого можно сделать вывод, что завод находится в высокой степени готовности. На самом деле это не так, и до окончания стройки ещё далеко, сообщает Automotive News Europe. Многие критически важные объекты за пять месяцев до начала работы Гигафабрики не готовы, а строительство батарейного цеха ещё даже не согласовано с местными властями. Издание также ссылается на свежий отчёт Tesla для Комиссии по ценным бумагам и биржам США: в нём компания признаётся, что из-за бюрократически процедур и сопутствующих трудностей (невозможность найма персонала, монтажа оборудования и выстраивания цепочек поставок) проект берлинской Гигафабрики может быть не реализован в срок.



Гигафабрика Tesla в Грюнхайде

В свою очередь Bloomberg со ссылкой на Йорга Штайнбаха, министра экономики земли Бранденбург, сообщает, что батарейное производство в Грюнхайде может начаться лишь через два года, после того как будут согласованы все юридические, экологические и финансовые аспекты. Дело в том, что Еврокомиссия лишь недавно всерьёз озаботилась проблемой утилизации и переработки отслуживших свой срок батарей, что ставятся на электромобили, и выделила автопроизводителям в виде субсидий 2,9 млрд евро на развитие новых технологий производства батарей и их переработки. Tesla является одним и получателей этих денег, но когда и каком объёме они поступят на её счета, пока неизвестно.



Деньги от Евросоюза Тесле, в сущности, не очень-то и нужны, у компании сейчас много свободных средств на счетах, 1,5 млрд из них Илон Маск даже решил потратить на покупку биткоинов, чем вызвал резкий всплеск стоимости этой криптовалюты. Маску нужны не деньги Европы, а быстрые решения, касающиеся его бизнеса. Увы, быстро европейская бюрократия работать не умеет, и тот же Штайнбах признался, что он «совершенно расслаблен», когда речь заходит об одобрении проекта автомобильного завода, так как ставит качество принятия решений превыше скорости. С таким подходом, конечно, трудно рассчитывать, что берлинская Гигафабрика запустится в срок.

Гигафабрика Tesla в Грюнхайде

Добавим, что строительство завода в Грюнхайде стартовало в начале прошлого года и сразу столкнулось с массой проблем: протесты местного населения и эко-активистов против вырубки леса под стройку, против большого потребления заводом воды, против несвоевременного переселения с застраиваемых территорий змей и ящериц, против шума и падения качества жизни. Разрешение этих конфликтов вылилось в затяжную судебную эпопею. Вдобавок при зачистке территории были найдены бомбы времён Второй мировой — на их ликвидацию тоже понадобилось время.



В общем, всё идёт к тому, что летом собранных в Европе Tesla Model Y и Model 3 мы не увидим, и это может всерьёз огорчить Илона Маска, привыкшего делать дела быстро. Праздничную техно-вечеринку по случаю запуска завода в любом случае пришлось бы отменить из-за санитарный ограничений в связи с пандемией COVID-19. Ночные клубы, бывшие до пандемии одной из главных достопримечательностей Берлина, не рассчитывают открыться в этом году.

