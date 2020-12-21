Пока рептилии спят, с компании Tesla требуют деньги за снос берлинской Гигафабрики

Строительство Гигафабрики в лесном массиве коммуны Грюнхайде (земля Бранденбург), что находится на юго-востоке от Берлина, с переменным успехом ведётся с начала этого года — мешают пандемия COVID-19, скрытые в недрах участка бомбы времён Второй мировой и «зелёное» сопротивление. На федеральном уровне Германия всячески приветствует новый завод Tesla и электромобили, которые он будет выпускать, но жители Грюнхайде и общественные организации Grüne Liga (Зелёная лига) и NABU (Союз охраны природы и биоразнообразия) не довольны тем, что ради нового завода нужно вырубить 92 га леса и делают всё, чтобы спасти этот лес и его обитателей, в частности змей и ящериц.
Под давлением «зелёных» Tesla перед вырубкой леса вынуждена была заняться переселением живности (вплоть до муравьёв) в соседние леса. Однако со змеями и ящерицами вышла загвоздка: всех вывезти не успели, рептилии впали на зиму в спячку и в таком состоянии перемещать их нельзя — погибнут. Из-за этих змей и ящериц в начале декабря разразилась целая судебная эпопея: административный суд Франкфурта-на-Одере разрешил продолжить стройку, а Высший административный суд региона Берлин-Бранденбург запретил.
Существовал риск, что стройку могут заморозить аж до весны, пока рептилии не проснуться, но Высший административный суд региона Берлин-Бранденбург, изучив материалы по переселению и доводы защитников животных, в минувшую пятницу принял компромиссное решение: вырубку леса можно частично продолжить, обходя те места, где могут спать змеи и ящерицы… Как это реализовать и проконтролировать, отдельный большой вопрос, но, главное (для Tesla), что дело сдвинулось с мёртвой точки.
Увы, не совсем. Как сообщает Bloomberg, в ту же пятницу, 18 декабря, Министерство окружающей среды земли Бранденбург, которое в конце ноября выдало разрешение на вырубку 83 га леса под Гигафабрику, остановило стройку, так как выяснилось, что Tesla не перечислила местным властям в срок страховой депозит в размере 100 млн евро. В случае, если проект завода не пройдёт все нужные согласования и его придётся отменять, эти деньги пойдут на снос того, что уже построено.
Американской компании дали крайний срок до 4 января внести означенную сумму, иначе разрешение на вырубку леса будет отозвано, и тогда стройка затянется ещё сильнее. Глава Tesla Илон Маск планировал запустить берлинскую Гигафабрику летом 2021 года и устроить по этому поводу громкую техно-вечеринку, но, судя по тому, с каким скрипом идёт дело, ему, возможно, будет не до плясок.
Есть ли шанс, что берлинскую Гигафабрику вообще отменят? На наш взгляд, есть, но очень небольшой — слишком уж важное это предприятие для немецкой экономики (500 тысяч машин в год и минимум 10 тысяч рабочих мест), так что «зелёных» как-нибудь уломают. Проблема в том, что европейская бюрократия органически не способна работать быстро, Илон Маск может устать от проволочек, «психануть», зафиксировать убытки и попробовать построить европейскую Гигафабрику в другой стране, например, в более сговорчивой Польше.
Добавим, что этом месяце Илон Маск переехал жить из Калифорнии в Техас, поскольку устал от несговорчивости калифорнийских властей и слишком больших налогов в этом штате. В Техасе в пригороде Остина Tesla строит завод по выпуску пикапов Cybertruck и магистральных тягачей Semi. Так вот, вслед за Илоном Маском из Калифорнии в Техас потянулись крупные IT-компании (в частности Oracle и Hewlett Packard), что заставило экспертов говорить о начале конца легендарной Кремниевой долины. Учтут ли этот американский урок немецкие власти, покажет время, причём долго ждать не придётся — Илон Маск долго ждать просто не привык.
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