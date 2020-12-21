Пока рептилии спят, с компании Tesla требуют деньги за снос берлинской Гигафабрики

Строительство Гигафабрики в лесном массиве коммуны Грюнхайде (земля Бранденбург), что находится на юго-востоке от Берлина, с переменным успехом ведётся с начала этого года — мешают пандемия COVID-19, скрытые в недрах участка бомбы времён Второй мировой и «зелёное» сопротивление. На федеральном уровне Германия всячески приветствует новый завод Tesla и электромобили, которые он будет выпускать, но жители Грюнхайде и общественные организации Grüne Liga (Зелёная лига) и NABU (Союз охраны природы и биоразнообразия) не довольны тем, что ради нового завода нужно вырубить 92 га леса и делают всё, чтобы спасти этот лес и его обитателей, в частности змей и ящериц.

Под давлением «зелёных» Tesla перед вырубкой леса вынуждена была заняться переселением живности (вплоть до муравьёв) в соседние леса. Однако со змеями и ящерицами вышла загвоздка: всех вывезти не успели, рептилии впали на зиму в спячку и в таком состоянии перемещать их нельзя — погибнут. Из-за этих змей и ящериц в начале декабря разразилась целая судебная эпопея: административный суд Франкфурта-на-Одере разрешил продолжить стройку, а Высший административный суд региона Берлин-Бранденбург запретил.

Существовал риск, что стройку могут заморозить аж до весны, пока рептилии не проснуться, но Высший административный суд региона Берлин-Бранденбург, изучив материалы по переселению и доводы защитников животных, в минувшую пятницу принял компромиссное решение: вырубку леса можно частично продолжить, обходя те места, где могут спать змеи и ящерицы… Как это реализовать и проконтролировать, отдельный большой вопрос, но, главное (для Tesla), что дело сдвинулось с мёртвой точки.

Увы, не совсем. Как сообщает Bloomberg, в ту же пятницу, 18 декабря, Министерство окружающей среды земли Бранденбург, которое в конце ноября выдало разрешение на вырубку 83 га леса под Гигафабрику, остановило стройку, так как выяснилось, что Tesla не перечислила местным властям в срок страховой депозит в размере 100 млн евро. В случае, если проект завода не пройдёт все нужные согласования и его придётся отменять, эти деньги пойдут на снос того, что уже построено.

Американской компании дали крайний срок до 4 января внести означенную сумму, иначе разрешение на вырубку леса будет отозвано, и тогда стройка затянется ещё сильнее. Глава Tesla Илон Маск планировал запустить берлинскую Гигафабрику летом 2021 года и устроить по этому поводу громкую техно-вечеринку, но, судя по тому, с каким скрипом идёт дело, ему, возможно, будет не до плясок.

Компьютерная модель будущей берлинской Гигафабрики Tesla

Есть ли шанс, что берлинскую Гигафабрику вообще отменят? На наш взгляд, есть, но очень небольшой — слишком уж важное это предприятие для немецкой экономики (500 тысяч машин в год и минимум 10 тысяч рабочих мест), так что «зелёных» как-нибудь уломают. Проблема в том, что европейская бюрократия органически не способна работать быстро, Илон Маск может устать от проволочек, «психануть», зафиксировать убытки и попробовать построить европейскую Гигафабрику в другой стране, например, в более сговорчивой Польше.



Добавим, что этом месяце Илон Маск переехал жить из Калифорнии в Техас, поскольку устал от несговорчивости калифорнийских властей и слишком больших налогов в этом штате. В Техасе в пригороде Остина Tesla строит завод по выпуску пикапов Cybertruck и магистральных тягачей Semi. Так вот, вслед за Илоном Маском из Калифорнии в Техас потянулись крупные IT-компании (в частности Oracle и Hewlett Packard), что заставило экспертов говорить о начале конца легендарной Кремниевой долины. Учтут ли этот американский урок немецкие власти, покажет время, причём долго ждать не придётся — Илон Маск долго ждать просто не привык.

