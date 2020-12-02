Tesla Cybertruck задерживается, а его заказчиков просят взять в аренду другую модель

Компания Tesla не начнёт поставки клиентам пикапов Cybertruck в конце следующего года, на что многие рассчитывали. Между тем количество заказов на Cybertruck перевалило за 650 тысяч.

Cybertruck дебютировал в виде прототипа в ноябре прошлого года и стал настоящей сенсацией: дизайн и технические особенности пикапа Tesla многих повергли в шок. Больше всего вопросов вызывает несущий кузов из бронелистов — непонятно, как с такой конструкцией Tesla собирается сертифицировать Cybertruck, ведь перегрузки без сминаемых зон при аварии будут бешеные, никакие подушки безопасности сидящим внутри не помогут.

В апреле этого года Илон Маск заявил о том, что дизайн серийного Cybertruck будет немного скорректирован по сравнению с прототипом, габариты уменьшатся на 3%, подвеска будет способна переварить ралли-рейдовую манеру вождения, а вдобавок Cybertruck научат плавать. В мае Маск сообщил, что после консультаций с шеф-дизайнером Tesla Францем фон Хольцхаузеном принято решение всё-таки не менять размеры пикапа.

В июле Tesla объявила, что производство Cybertruck развернут на новом заводе в пригороде Остина, штат Техас, здесь же пропишется электрический магистральный тягач Tesla Semi.



В августе Илон Маск рассказал, что рассматривает возможность выпуска альтернативного пикапа, с более привычным дизайном, чем сильно расстроил своих ярых фанатов, желающих получить грузовик в стиле киберпанк. Но Cybertruck тем не менее тоже будет, премьера серийной версии ожидается в ближайшие месяцы — возможно, она состоится до конца текущего года.

Пока же Tesla занята более срочными вопросами, а именно желанием выполнить квартальный и годовой планы. По итогам 2020-го Tesla хочет отчитаться о полумиллионе проданных автомобилей, но исходя из текущего спроса выйти на эту цифру без какого-нибудь «допинга» не получится. Для выполнения плана Тесле, по данным журнала Electrek, нужно продать в четвёртом квартале 181 тысячу электромобилей, на 40 тысяч больше, чем в рекордном третьем квартале.



В связи с этим некоторые из американских клиентов, заказавших Cybertruck, получили от Tesla письма с предложением взять в аренду другую модель, пока идёт подготовка производства пикапа — мол, зачем ждать, когда можно получить опыт вождения Tesla прямо сейчас. Таким образом компания хочет оперативно нарастить отгрузки и достичь плановых показателей на конец года.

В этом же письме Tesla сообщает о корректировках в графике выхода Cybertruck: полноприводные двух- и трёхмоторные версии встанут на конвейер в конце 2021 года, однако поставки начнутся не раньше 2022-го. С чем связана пауза между началом выпуска и поставками, производитель не уточняет. Базовая версия Cybertruck за 39 900 долларов с единственным мотором на задней оси будет запущена в производство в конце 2022 года, а клиентам её начнут доставлять не раньше 2023 года. Напомним, что трёхмоторная топ-версия Cybertruck оценена в 69 900 долларов, она сможет разогнаться до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 2,9 с и проехать на одной зарядке 804 км.



Таким образом ясно, что Cybertruck выйдет на рынок позже основных конкурентов: Lordstown Motors обещает начать отгрузки клиентам своих электрических пикапов Endurance в начале 2021 года, Rivian R1T поступит к заказчикам летом 2021 года, GMC Hummer EV — осенью 2021 года.



Добавим, что хаотичность сообщений от Tesla и невозможность уточнить какую-либо информацию связана с тем, что компания упразднила PR-отдел и на запросы СМИ не отвечает.

