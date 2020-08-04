Tesla может заменить Cybertruck обычным по внешнему виду пикапом

Пикап Tesla Cybertruck оказался, пожалуй, самой громкой автомобильной премьерой 2019 года. Эту модель, которая состоит из одних углов, буквально начертили по линейке. Презентация новинки прошла в ноябре прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе, автомобиль представил глава компании Илон Маск.



Визуально Cybertruck напоминает американский военный самолёт F-117. По словам Илона Маска, компания не хотела создавать ещё один пикап, который был бы похож на нынешних лидеров сегмента – Ford F-Series, Ram Pickup и Chevrolet Silverado. Напомним, у прототипа, представленного осенью 2019-го длина равна 5885 мм, ширина – 2027 мм, а высота – 1905 мм. Позже стало известно, что серийная версия будет меньше: глава Теслы отметил, что на 3% (точных габаритов нет). Помимо этого, он пояснил, что подоконная линия окажется ближе к горизонтали.



В ходе недавнего интервью Илона Маска изданию Automotive News, стало известно о том, что Tesla не проводила никаких маркетинговых исследований перед разработкой своего необычного пикапа. Глава компании пояснил, что «хотел сделать футуристичный боевой танк», который при этом «был бы очень функциональным». Он добавил, что не беспокоится о том, будут ли реальные продажи соответствовать тому ажиотажному интересу, который возник к Cybertruck после его презентации.



Однако, на случай если продажи анонсированного электрического грузовика будет ниже ожидаемых, у Илона Маска есть так называемый запасной план. Компания всё равно будет выпускать пикап, но у него будет более «мейнстримовая» внешность. Он пояснил, что Tesla «с лёгкостью» сможет начать выпускать некий «грузовик-подражатель» обычным популярным в США пикапам. Пока что не ясно, числится ли уже такая модель в разработке или же создатели Теслы возьмутся за неё только в случае провала Cybertruck.



Возможно, производителю электрокаров не придётся обращаться к запасному плану. Как мы сообщали ранее, во второй половине апреля текущего года количество предварительных заказов на этот электрический пикап уже перевалило за полмиллиона, с тех пор оно ещё выросло. Напомним, выпуск серийной новинки американский производитель намерен наладить к концу 2021 года.



Отметим, в конструкции пикапа Tesla нет рамы, кабина объединена с кузовом, при этом несущая структура, которую в компании называют экзоскелетом, а также наружные панели изготовлены из сверхвысокопрочной стали. По словам Илона Маска, с завода машины будут выходить неокрашенными, но впоследствии желающие смогут «обернуть» свой Cybertruck в плёнку любого цвета с любим рисунком.

Ранее уже были озвучены ценники Tesla Cybertruck. Так, базовая версия обойдётся покупателям в 39 900 долларов (эквивалентно почти 2,95 млн рублей по текущему курсу). Тогда как топовое исполнение пикапа будет стоить 69 900 долларов (около 5,17 млн рублей). Такая версия получит трёхмоторную силовую установку (один спереди и два сзади). От 0 до 97 км/ч она способна разогнаться за 2,9 секунды, а запаса хода на одной зарядке хватит на 804 км. Правда, это вариант Cybertruck придётся подождать до 2022 года.

