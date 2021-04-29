Илон Маск считает пиарщиков манипуляторами и по-прежнему игнорит прессу

В прошлом году стало известно о том, что компания Tesla полностью упразднила свой скромный PR-отдел , хотя официально об этом не сообщалось. На этой неделе Илон Маск подтвердил, что никаких системных связей с общественностью у компании нет и не будет.

Tesla перестала отвечать на запросы прессы с середины прошлого года, а в октябре журнал Electrek со ссылкой на собственные источники внутри американской компании сообщил, что PR-отдела у Tesla больше нет и отвечать на вопросы журналистов в ней больше некому. Впрочем и до лета 2020-го Tesla реагировала на письма и обращения СМИ со скрипом, ответы приходили с задержкой или не приходили вовсе, так как скромный размер PR-отдела явно не соответствовал масштабам деятельности Tesla, ставшей в прошлом году самой дорогой автомобильной компанией на мире, а Илон Маск благодаря этому стал самым богатым человеком на Земле, а также на Луне и Марсе, которые он собирается колонизировать ещё при своей жизни.

Доведя Tesla до успеха и заработав многомиллиардное состояние Маск мог бы устроить в ней самый крутой PR-отдел в отрасли, но вместо этого он предпочёл его расформировать и стал фактически единственным источником новостей, точнее его страничка в Твиттере, где ценные сведения о планах Tesla перемежаются с отчётами о стартах и посадках ракет SpaceX, демотиваторами, прикольными картинками и редкими кадрами из личной жизни.

Илон Маск продолжает общаться с избранными СМИ и давать редкие интервью, но никаких системных коммуникаций с общественностью у Tesla сейчас нет. Иногда Маск реагирует на вопросы в Твиттере, и на этой неделе он ответил на несколько просьб (в том числе от редактора Electrek Фреда Ламберта) вернуть в строй PR-отдел, чтобы люди лучше понимали, как работает компания, ведь работает она не так, как другие автомобильные компании, и это порождает много вопросов.

Маск на это ответил, что пусть другие компании тратят деньги на рекламу и манипулирование общественным мнением, а Tesla предпочитает сосредоточиться на продукте. Маск сказал, что доверяет людям, и что предпочитает гражданскую журналистику профессиональной. Понимать это надо так, что вопрос с PR-отделом решён окончательно и пересмотру не подлежит.

Между тем именно сейчас к компании Tesla накопилось очень много вопросов в связи с чередой аварий её машин, которые происходят на фоне развёртывания потребительского бета-тестирования программы FSD (Full Self-Driving) или так называемого «полного автопилота». Юридический статус FSD находится в серой зоне законодательства, то есть никак не регулируется, что вызывает тревогу и у общества и у властей. Неплохо было бы как-то снять напряжение, грамотная PR-кампания хотя бы по беспилотному направлению пришлась бы сейчас очень кстати.



В прошлом месяце некоторые покупатели Tesla столкнулись с двойным списанием денег за приобретённые машины после чего долго не могли дозвониться до компании, а дозвонившись получали ответ «разбирайтесь с банком», хотя ошибка была именно на стороне продавца. Разве таким образом строятся доверительные отношения между производителем и потребителем?

Ну и по прежнему актуальны проблемы с качеством электромобилей Tesla, о которых мы рассказывали не раз, и которые Tesla зачастую не хочет признавать, оставляя клиентов один на один с неисправностью. На прошлой неделе на Шанхайском автосалоне молодая женщина в знак протеста забралась на крышу выставочной Model 3. Выяснилось, что протестующая сама является владелицей такой же модели, у которой отказали тормоза, из-за чего её семья чуть не погибла. Возможно, никакого отказа тормозов на самом деле не было или женщина просто неадекватная, но почему-то складывается ощущение, что компания довела её до исступления именно своим безразличием.

Понятно, что Илон Маск великий предприниматель, мыслящий комическими масштабами, и ему просто некогда возиться с капризными клиентами и пронырливыми журналистами, которые придираются и задают неприятные вопросы, но так устроено общество здесь, на Земле, — проблемы нужно решать, а на вопросы отвечать, иначе негативный фон в какой-то момент достигнет критического уровня и начнёт разрушать компанию. Другое дело, что запас прочности у Tesla может оказаться таким большим, что к моменту обрушения Илона Маска с нами уже не будет — его полностью поглотит строительство нового дивного мира на другой планете.

