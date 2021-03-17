Очередная Tesla влетела под грузовик. Кто остановит «слепой» автопилот?

Инцидент произошёл 11 марта в Детройте примерно в 3:20 утра по местному времени на пересечении Уотерман-стрит и Вест-Форт-стрит. Кроссовер Tesla Model Y въехал на большой скорости под полуприцеп грузовика и застрял под ним. 21-летний мужчина, сидевший за рулём Теслы, в результате ДТП получил травмы, но сейчас его жизни ничего не угрожает, а вот женщина того же возраста, сидевшая на переднем пассажирском кресле, всё ещё находится в критическом состоянии. Американские власти занимаются расследованием этой аварии, совершенно типовой для Tesla, и думают, как, наконец, прервать серию трагических происшествий с участием снабжённых искусственным интеллектом электромобилей, который так и не научился распознавать крупные однотонные препятствия.

Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) расследует уже примерно полтора десятка подобных аварий. Первая произошла 7 мая 2016 года во Флориде: Джошуа Браун, водитель Tesla Model S, активировал автопилот, тот не распознал пересекавшую дорогу фуру и направил электромобиль прямо под неё. В результате столкновения у электромобиля снесло крышу, Джошуа Браун погиб.

1 марта 2019 года во Флориде произошла ещё одна точно такая же авария, в которой погиб водитель Tesla Model 3 Джереми Берен Баннер. 1 июня 2020 года похожий инцидент произошёл на Тайване, но тогда, к счастью, никто не погиб, так как водитель электромобиля в последний момент применил экстренное торможение.

Автопилот Tesla отметился в хронике дорожных происшествий и в России: 10 августа 2019 года в Москве на МКАДе Tesla Model 3 влетела в стоящий у разделительный полосы эвакуатор. От удара электромобиль загорелся, но водитель и пассажиры сумели из него выбраться с помощью очевидцев.

В общем давно ясно, что у электромобилей Tesla есть проблемы с распознаванием крупных статичных объектов, особенно однотонных, как было в Детройте. Пока неизвестно, был ли на Model Y включён автопилот, но даже если не был, то, по идее, должна была сработать система автоматического аварийного торможения. Не сработала. Потому что не увидела помеху либо увидела, но неправильно её интерпретировала.

Сейчас Tesla тестирует на клиентских машинах так называемые полный автопилот — программу Full Self-Driving (FSD), способную самостоятельно проезжать перекрёстки и в теории доехать из одной точки в другую вообще без участия водителя. При этом формально FSD — это по-прежнему автопилот второго уровня по классификации SAE, требующий постоянного контроля со стороны человека. Вот этот контроль, по мнению американского Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB), нужно формализовать и внести в законодательство: соответствующее рекомендательное письмо совет направил в Минтранс США, которому подчиняется NHTSA, 1 февраля этого года, но пока непонятно, что из этого выйдет.

Добавим, что Tesla принципиально не хочет устанавливать на свои электромобили лидары, которые сразу бы решили проблему с распознаванием крупных статичных объектов. Например, на Honda Legend с системой автономного вождения Traffic Jam Pilot (3 уровень по классификации SAE) снабжена сразу пятью лидарами, но у Tesla, как видим, свой путь, цена которого — десятки аварий, в том числе со смертельным исходом.

Осенью прошлого года Euro NCAP в рамках большой сессии испытаний систем автономного вождения на десяти новых автомобилях раскритиковал Tesla Model 3 за то, что она вводит в заблуждение водителя и борется с ним, когда тот пытается взять управление на себя, чтобы объехать внезапно возникшее на дороге препятствие. Быть может, именно это и произошло в Детройте. Газета The Detroit News со ссылкой на начальника полиции города сообщает, что, судя по видеозаписям, водитель предпринял попытку уклониться от столкновения, но ему это не удалось.

