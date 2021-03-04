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  • Honda Legend стал беспилотным, но будет сделано только 100 штук и только для Японии

Honda Legend стал беспилотным, но будет сделано только 100 штук и только для Японии

04.03.2021 113 0 0

Компания Honda, как и обещала, первой в мире выпустила серийный беспилотник 3 уровня по классификации SAE на базе седана Legend: в нём можно на законных основаниях отпускать руль и заниматься своими делами. Увы, технология имеет массу ограничений и широкого распространения в ближайшие годы не получит.

 

Honda анонсировала автопилот 3 уровня осенью прошлого года, и тогда ожидалось, что его дебют приурочат к смене поколений седана Legend, но этого не случилось — Legend прежний и неизвестно, будет ли при мизерном спросе (сейчас модель официально представлена только в Японии) в несколько сотен в год у него преемник. Но автопилот к Legend действительно прикрутили, ради чего Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии внесло специальные изменения в законодательство, чтобы беспилотники 3 уровня могли выезжать на дороги общего пользования. Такие машины должны маркироваться специальными наклейками, записывать в чёрных ящик все сведения о работе автопилота на протяжении последних 6 месяцев или последние 2500 эпизодов его включения/выключения, а также иметь систему мониторинга состояния водителя.

Напомним, что 3 уровень автономности по SAE подразумевает перенос ответственности за безопасность на дороге с водителя на машину, но водитель должен по требованию электроники оперативно (но не мгновенно) вернуться к ручному управлению, то есть он может читать книгу, смотреть фильм, играть в видеоигры, но не может спать. Беспилотный режим можно активировать только на скорости до 50 км/ч в условиях, которые электроника сочтёт безопасными — по сути, это вялотекущие пробки на хорошо освещённых дорогах с качественной разметкой.

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На Honda Legend система автономного вождения называется Traffic Jam Pilot и входит в состав пакета электронных ассистентов водителя Sensing Elite вместе с адаптивным круиз-контролем. «Железо», судя по описанию, нехитрое: две стереокамеры под лобовым стеклом, десять радаров ближнего и дальнего радиуса действия в бамперах (из-за них немного изменён дизайн самих бамперов) и спутниковая навигация.

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Других участников дорожного движения Honda Legend информирует об активации беспилотного режима специальными светодиодными огнями. Также специальные световые маркеры есть в салоне, показывающие водителю статус системы. Зелёный цвет говорит о том, что всё в порядке, красный требует вмешательство в управление. Если водитель не реагирует на требование электроники о перехвате управления, система сама тормозит автомобиль и паркует его на обочине либо прямо на полосе, если обочины нет или добраться до неё по каким-либо причинам невозможно.

Пакет Sensing Elite доступен только для гибридной версии Legend с атмосферным V6, тремя электромоторами и полным приводом. Цена — 11 млн иен или 7,6 млн рублей в переводе по текущему курсу. Вот только купить эту машину нельзя даже в Японии — только взять в лизинг, причём общий тираж беспилотных Legend ограничен сотней экземпляров.

Будет ли Honda предлагать систему Traffic Jam Pilot на других своих моделях, неизвестно. Мы думает, что не будет, поскольку осенью прошлого года Honda вступила в альянс с корпорацией General Motors и с 2018 года финансирует джи-эмовский беспилотный проект Cruise, технически более продвинутый и перспективный. Полагаем, что беспилотный Legend – это своеобразный пиар-проект, подводящий черту под собственной беспилотной системой в преддверии перехода на джи-эмовскую.

Тем не менее сам факт того, что хотя бы в Японии и хотя бы для пробок беспилотники официально легализовали, очень примечателен. Ни США, ни Европа этого пока не сделали, поэтому «полный автопилот» Tesla – это формально система 2 уровня по SAE, а Audi так и не смогла активировать свой автопилот третьего уровня на флагманском седане А8, хотя представила его ещё в 2017 году.

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