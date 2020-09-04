GM и Honda: очередной альянс в автопроме ради сокращения затрат

Американская и японская компании пришли к логичному в современных реалиях решению вступить в альянс, чтобы сократить затраты на разработку новых моделей и закупку комплектующих для них. Пока что речь идёт о меморандуме о взаимопонимании, но совместные инженерные разработки планируется начать сразу после Нового года.

Ford уже вступил в альянс с Volkswagen, Fiat Chrysler Automobiles объединяется с Groupe PSA, и вот, наконец, General Motors, главный член большой американской тройки, нашла себе подходящего партнёра, чтобы пройти непростой и затяжной период технологической трансформации в автопроме. Основных тренда, как известно, два — электромобили и беспилотники.

Ещё в 2013 году GM и Honda начали совместную работу над электрическими силовыми установками на базе водородных топливных элементов, а в 2017 году объявили о создании совместного предприятия FCSM (Fuel Cell System Manufacturing) в Детройте по выпуску этих самых силовых установок. Планировалось, что производство заработает в 2020 году, но водородная тема забуксовала из-за инфраструктурных трудностей и партнёры переключились на традиционные батарейные электромобили.

В марте этого года GM представила собственную модульную электромобильную платформу нового поколения и разработанную совместно с LG Chem батарею Ultium для неё, а в апреле стало известно, что Honda использует эту платформу для двух своих будущих электрических новинок.

Совместная работа между GM и Honda в беспилотной сфере ведётся как минимум с 2018 года, когда японская компания подвизалась финансировать ранее поглощённый американцами стартап Cruise, обещавший скорый прорыв в разработке системы автономного вождения. Прорыва, увы, пока не случилось, но благодаря Cruise у GM есть автопилот второго уровня по классификации SAE, работающий на специально подготовленных трассах, и продолжается работа над полноценным автопилотом, не требующим внимания со стороны человека — Honda, разумеется, тоже планирует его использовать в своих моделях. Беспилотный шатл Cruise Origin, показанный в начале этого года, тоже подаётся как совестная разработка GM и Honda, но реальные коммерческие перспективы этого изделия пока не просматриваются…

Альянс, о намерении создания которого было объявлено 3 сентября, должен закрепить, упорядочить, ускорить и расширить совместную работу американской и японской компаний. Перспективное партнёрство будет затрагивать не только электромобили и беспилотники, но и традиционные модели с ДВС, которым Дональд Трамп продлил жизнь, смягчив экологические требования. То есть GM и Honda будут использовать общие платформы и комплектующие в самом широком спектре моделей, но преимущественно на североамериканском рынке. Европа для GM сейчас рынок сильно периферийный, а в Китае GM и Honda связаны обязательствами с местными партнёрами, так что альянс создаётся для Америки, где марка Honda только за первое полугодие 2020-го реализовала более полумиллиона автомобилей, а марка Chevrolet – без малого 800 тысяч.

Альянс создаётся без обмена акциями, то есть компании остаются независимыми. Ровно по такой же схеме альянс заключили Ford и Volkswagen, в вот FCA и PSA, напротив, пошли по пути полного слияния. Чья модель сотрудничества в итоге окажется более успешной, покажет время.

