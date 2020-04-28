Автопилота не будет: Audi признала, что напичкала A8 бесполезным «железом»

Фирма Audi так и не смогла запустить обещанный в 2017 году автопилот третьего уровня на флагманском седане А8, и в ближайшие годы работать он тожке не будет — технология оказалась несовместимой с современными законами.

При разработке седана A8 четвёртого поколения Audi сделала большую ставку на беспилотные технологии, ведь ещё пять лет назад казалось, что прогресс в этой области идёт семимильными шагами, и нужно совсем чуть-чуть, чтобы машины поехали по дорогам самостоятельно, не требуя контроля со стороны человека. Новая «восьмёрка» получила беспрецедентный для серийного автомобиля с ДВС арсенал радаров, ультразвуковых датчиков, камер и даже фронтальный лазерный сканер — всё это лишь для того, чтобы дать водителю возможность заняться своими делами в пробках на автомагистралях.

Органы искусственного зрения системы Audi AI.

Предполагалось, что система, получившая название Audi AI traffic jam pilot, будет работать на дорогах с разделённым встречным потоком на скоростях до 60 км/ч — достаточно нажать на клавишу Audi AI на центральном тоннеле, после чего система берёт управление на себя, а водитель получает возможность отвлечься от дороги и почитать книжку, звонить по телефону, играть в игры, заняться вязанием и так далее. Это и есть третий уровень автономности по классификации SAE. Его принципиальным отличием от второго (например, Super Cruise у GM или ProPilot 2.0 у Nissan), при котором машина, в сущности, делает всё то же самое, состоит в том, что вся ответственность за безопасность перекладывается с человека на машину. То есть, если система подведёт и дело дойдёт до ДТП, отвечать будет производитель.



Третий уровень тем не менее подразумевает, что в случае возникновения опасности или ситуации, при которой автоматическое пилотирование невозможно, человек должен взять управление на себя, но мгновенной реакции не требуется, то есть всегда есть некоторое время, чтобы собраться, оценить остановку и влиться в процесс. То есть нужно оставаться бодрым, спать нельзя — это удовольствие будет доступно лишь на четвёртом уровне автономности.



На момент дебюта, то есть летом 2017 года, Audi заявила, что сразу автопилот работать не будет, так как для этого не готова нормативно-правовая база. Предполагалось, что дружными усилиями автопроизводителей, правительств развитых стран и межведомственных комиссий эту базу «допилят» к 2019 году, после чего машинам отправят разрешающий сигнал на использование Audi AI, и их владельцы смогут, наконец, кайфануть в пробках.



Увы, специалисты Audi, как впрочем и многих других компаний (в частности Ford, обещавшей беспилотник без руля и педалей к 2021 году), сильно переоценили рвение чиновников: на дворе 2020 год, а законы по легализации беспилотников на дорогах общего пользования по-прежнему находятся в зачаточном состоянии. И причина здесь не столько в забюрократизированности политических систем, сколько в неразрешимых этических противоречиях, неизбежно возникающих, когда по дорогам одновременно едут беспилотники и машины, управляемые людьми. Слишком много непредсказуемых сценариев, всего учесть невозможно. Максимум, чего пока удалось добиться — это легализации тихоходных беспилотных курьерских тележек в США, предназначенных исключительно для перевозки товаров, которыми в случае нештатной ситуации можно и пожертвовать.



Почитать в дороге? Увы, не на месте водителя...

В общем ясно, что с автопилотом в Audi погорячились, и глава отдела разработок немецкой фирмы Ханс-Йоахим Ротенпилер в интервью изданию Automotive News Europe сообщил, что автопилот третьего уровня на седанах А8 работать не будет даже после рестайлинга, который намечен на следующий год. Выходит, что органы искусственного зрения, которыми нынешний Audi А8 напичкан от рождения — всего-лишь балласт, ведь для корректной работы ассистирующего автопилота первого и второго уровней нужно куда меньше аппаратуры и вычислительных мощностей. Очевидно, после рестайлинга «лишних» компонентов уже не будет, а владельцам дорестайлинговых придётся смириться с тем, что у них есть работоспособная, но юридически мёртвая система.



Любопытно, что юристы Audi с самого начала предупреждали, что так будет, но боссы их не послушали и всё же включили автопилот третьего уровня в оснащение А8 с надеждой на его дальнейшее распространения по всему модельному ряду.

Теперь вместо автопилота третьего уровня Audi, как и подавляющее большинство других производителей премиальных машин, будет развивать и улучшать ассистирующие системы второго уровня, при работе которых вся ответственность в любом случае лежит на человеке. То есть счастливое беспилотное будущее отложено на неопределённый срок.



Согласится ли с таким положением вещей Илон Маск? Возглавляемая им компания Tesla уже несколько лет де-факто производит беспилотники третьего уровня, которые регулярно попадают в страшные аварии. К концу этого года Маск обещал показать беспилотник четвёртого уровня, и, скорее всего, покажет. Но продать его не сможет — разве только в какой-нибудь музей ретрофутуризма и несбыточных надежд. Место дорестайлинговому Audi A8 четвёртого поколения в нём уже гарантировано.