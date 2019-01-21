Шаг вперёд, два шага назад: Ford скорректировал свои планы в отношении беспилотников

Шаг вперёд, два шага назад: Ford скорректировал свои планы в отношении беспилотников

2 0 0
Летом 2016 года Ford пообещал выпустить в 2021-м беспилотный автомобиль 4 уровня, который сможет ездить без помощи человека. Увы, этим планам не суждено сбыться.
 

Ещё три года назад автопроизводителям казалось, что счастливое беспилотное будущее, сулящее многомиллиардные прибыли, находится за поворотом, но смертельные аварии с участием неконтролируемых человеком автомобилей Tesla и Uber, а также крайне вялая законодательная подготовка к выводу беспилотников на дороги общего пользования заставили компании отказаться от смелых бизнес-планов. Так, уже летом 2017-го, когда в свет вышел седан Audi A8 нового поколения, снабжённый дорогостоящей аппаратурой для автономного вождения, многие эксперты высказали предположение, что оно будет мёртвым грузом и никогда толком не заработает – время таких машин пока не пришло, и к моменту, когда водителю будет дозволено на длительное время опустить руль и снять ноги с педалей, может смениться ещё не одно поколение «восьмёрки»…

В числе ярых адептов полноценных беспилотников была и компания Ford: в 2015-2016 годах она чуть ли не еженедельно рассказывала о том, как автономные прототипы на базе седанов Fusion Hybrid обучаются ездить в условиях темноты и сильных осадков, но затем поток победных реляций сильно ослаб. Между тем летом 2016-го фордовцы опрометчиво пообещали представить в 2021-м первый массовый беспилотник 4 уровня по классификации SAE, то есть без руля и педалей! В компании тогда объясняли, что не хотят заниматься беспилотниками 3 уровня, требующими постоянной подстраховки со стороны человека, поскольку сложно гарантировать, что в нужный момент человек возьмёт управлением на себя. Собственно, аварии с «беспилотными» Tesla и Uber подтвердили обоснованность этого довода. Но теперь, когда стало ясно, что беспилотник 4 уровня в 2021 году мир принять будет не готов, в компании Ford пересмотрели стратегию.

Autonomous Vehicle Testing at Mcity

Марси Клеворн, президент подразделения Ford Mobility, в интервью Automotive News сообщила, что компания всё же решила вернуться к идее беспилотников третьего уровня, которые могут ездить самостоятельно, но требуют от человека постоянной готовности взять управление на себя. По словам Клеворн, появились технологии, в частности продвинутые видеокамеры, которые позволяют контролировать включённость человека в процесс, да и вообще, в Форде, подумав, решили, что плавное, ступенчатое внедрение систем автономного вождение для человека лучше и комфортнее, нежели резкое отлучение от руля и педалей. В переводе с языка маркетинга на русский это означает, что в ближайшие годы вся ответственность за вождение автомобиля будет по-прежнему лежать на человеке, какими бы продвинутыми электронными помощниками не был снабжён его автомобиль. Полноценная роботизация откладывается как минимум на десятилетие.

И тем не менее в 2021 году Ford всё же представит некую коммерческую модель, которая позволит водителю на короткое время бросать руль и педали. Вот только беспилотником 4 уровня считать её будет никак нельзя – максимум третьего…

Autonomous Vehicle Testing at Mcity

К слову, беспилотники – самая туманная часть ещё толком не сформированного плана сотрудничества между VW и Ford в рамках оформившегося на прошлой неделе альянса. Боссы обеих компаний просто не знаю, когда же, наконец, беспилотники станут монетизируемым продуктом и начнут окупать вложенные в их разработку миллиарды. В Фольксвагене, судя по разговорам в кулуарах Детройтского автосалона, в беспилотниках разочарованы больше, чем в Форде, и вообще хотят заморозить тему до лучших времён, тогда как Ford всё же не хочет сворачивать разработки в этой области. Видимо, пока что ими придётся заниматься самостоятельно, без помощи немецких партнёров.

Авто и бизнес Авто и технологии автономные автомобили беспилотник беспилотники беспилотные автомобили робомобиль системы автономного вождения Ford
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Авторынок
Mitsubishi заключила СПИК вместе с АВТОВАЗом, но без Peugeot-Citroen. Это означает, что французам – конец?

Сегодня 21 января был подписан Специальный инвестиционный контракт между ПАО «АВТОВАЗ» и группой партнёров альянса с одной стороны и Министерством…

315 0 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Популярные вопросы
Как измеряется объем багажника, и почему он может различаться даже у одинаковых машин?

Объем багажника – показатель иногда не столь важный, а иногда решающий. Ну а порой даже для очевидно большого автомобиля производитель не может не похвастать впечатляющей цифрой, несмотря на то, что лишь единичные…

32 0 0
Статьи / История
Загадки индексов: почему 403-й Москвич шёл за 407-м и куда пропали 404, 405, 406 и 409?

Советские автомобили 50-60-х годов обычно носили какой-то цифровой индекс, и он не менялся ни при каких модернизациях. Первая «Волга» всегда звалась ГАЗ-21, ну может, в первые годы М-21. Популярный «Газик» всегда звался…

12458 0 23
Статьи / Практика
Тепло ли тебе, девица: что делать, если из печки дует холодом

Немолодой автомобиль, как хороший детектив, может радовать многими неожиданными поворотами событий и неожиданными сюрпризами. Некоторые из них носят исключительно сезонный характер. Например, зимой старая машина может…

4155 2 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Тест-драйвы / Подержанные авто
Chevrolet Orlando J309 с пробегом: один хороший мотор и две плохие коробки

Желание купить недорогой семиместный автомобиль часто быстро затухает только из-за отсутствия нормального выбора: на рынке имеется либо что-то слишком дорогое, либо слишком старое. Но ведь есть Orlando! Мы уже…

2972 5 0
Тест-драйвы / Подержанные авто
Chevrolet Orlando I с пробегом: зеркалами не хлопать, кондиционер не выключать

В свое время мода на минивэны обошла Россию стороной, а сейчас этот класс машин заметно утратил популярность и во всём мире. «Спасибо» стоит сказать кроссоверам, которые по мультизадачности применения обычно даже…

3637 5 0
Выбор авто / Подержанные авто
Mazda CX-9 с пробегом: помпа сломает мотор, а гидроблок — коробку

Стоит признать, что если СХ-9 любят, то любят за дело: редко встретишь большой автомобиль с просторным салоном и очень неплохой управляемостью. К тому же этот кроссовер практически не ржавеет и не мучает дорогими…

2917 0 2
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Вариатировать и околпачить перед смертью: первый тест-драйв Renault Logan Stepway

Ещё в 2015 году в Renault планировали снабдить Logan версией Stepway, однако из-за грядущего рестайлинга от этой идеи отказались: седан с увеличенным просветом и пластиковым обвесом по нижнему периметру кузова…

37187 36 4
Тест-драйвы / Одиночные
Хороший автобус уехал без нас: тест-драйв ПАЗ-672М

Говорят, если много грешить в этой жизни, то в аду можно попасть за руль этого автобуса и возить в нём другие (менее грешные) души от котла к котлу. И каждые сто метров обязательно будет остановка, где придётся открывать…

29894 16 0
Тест-драйвы / Одиночные
Два по 0,75: тест-драйв полноприводной Оки с моторами спереди и сзади

Я ехал по М11 в Тверь из Питера в снегопад и практически ночью. Поводов для всяких мыслей было много, но в голове крутился только один вопрос: зачем? Зачем надо было строить такую Оку? В Твери этот вопрос, можно сказать,…

35081 13 5
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

31555 5 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

18614 1 6
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

14997 43 0
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

42707 15 23
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

35638 0 4
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

27613 2 8
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

58470 17 0
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

48342 0 1
Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

45988 5 8
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?