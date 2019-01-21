Шаг вперёд, два шага назад: Ford скорректировал свои планы в отношении беспилотников

Летом 2016 года Ford пообещал выпустить в 2021-м беспилотный автомобиль 4 уровня, который сможет ездить без помощи человека. Увы, этим планам не суждено сбыться.

Ещё три года назад автопроизводителям казалось, что счастливое беспилотное будущее, сулящее многомиллиардные прибыли, находится за поворотом, но смертельные аварии с участием неконтролируемых человеком автомобилей Tesla и Uber, а также крайне вялая законодательная подготовка к выводу беспилотников на дороги общего пользования заставили компании отказаться от смелых бизнес-планов. Так, уже летом 2017-го, когда в свет вышел седан Audi A8 нового поколения, снабжённый дорогостоящей аппаратурой для автономного вождения, многие эксперты высказали предположение, что оно будет мёртвым грузом и никогда толком не заработает – время таких машин пока не пришло, и к моменту, когда водителю будет дозволено на длительное время опустить руль и снять ноги с педалей, может смениться ещё не одно поколение «восьмёрки»…

В числе ярых адептов полноценных беспилотников была и компания Ford: в 2015-2016 годах она чуть ли не еженедельно рассказывала о том, как автономные прототипы на базе седанов Fusion Hybrid обучаются ездить в условиях темноты и сильных осадков, но затем поток победных реляций сильно ослаб. Между тем летом 2016-го фордовцы опрометчиво пообещали представить в 2021-м первый массовый беспилотник 4 уровня по классификации SAE, то есть без руля и педалей! В компании тогда объясняли, что не хотят заниматься беспилотниками 3 уровня, требующими постоянной подстраховки со стороны человека, поскольку сложно гарантировать, что в нужный момент человек возьмёт управлением на себя. Собственно, аварии с «беспилотными» Tesla и Uber подтвердили обоснованность этого довода. Но теперь, когда стало ясно, что беспилотник 4 уровня в 2021 году мир принять будет не готов, в компании Ford пересмотрели стратегию.

Марси Клеворн, президент подразделения Ford Mobility, в интервью Automotive News сообщила, что компания всё же решила вернуться к идее беспилотников третьего уровня, которые могут ездить самостоятельно, но требуют от человека постоянной готовности взять управление на себя. По словам Клеворн, появились технологии, в частности продвинутые видеокамеры, которые позволяют контролировать включённость человека в процесс, да и вообще, в Форде, подумав, решили, что плавное, ступенчатое внедрение систем автономного вождение для человека лучше и комфортнее, нежели резкое отлучение от руля и педалей. В переводе с языка маркетинга на русский это означает, что в ближайшие годы вся ответственность за вождение автомобиля будет по-прежнему лежать на человеке, какими бы продвинутыми электронными помощниками не был снабжён его автомобиль. Полноценная роботизация откладывается как минимум на десятилетие.

И тем не менее в 2021 году Ford всё же представит некую коммерческую модель, которая позволит водителю на короткое время бросать руль и педали. Вот только беспилотником 4 уровня считать её будет никак нельзя – максимум третьего…

К слову, беспилотники – самая туманная часть ещё толком не сформированного плана сотрудничества между VW и Ford в рамках оформившегося на прошлой неделе альянса. Боссы обеих компаний просто не знаю, когда же, наконец, беспилотники станут монетизируемым продуктом и начнут окупать вложенные в их разработку миллиарды. В Фольксвагене, судя по разговорам в кулуарах Детройтского автосалона, в беспилотниках разочарованы больше, чем в Форде, и вообще хотят заморозить тему до лучших времён, тогда как Ford всё же не хочет сворачивать разработки в этой области. Видимо, пока что ими придётся заниматься самостоятельно, без помощи немецких партнёров.