Euro NCAP протестировал системы автономного вождения 10 машин. Это провал!
В испытаниях участвовали Audi A6, BMW 5 серии, DS 7 Crossback, Ford Focus, Hyundai Nexo, Mercedes-Benz C-класса, Nissan Leaf, Tesla Model S, Toyota Corolla и Volvo V60. Тесты с подрезанием не смог пройти ни один из…
Шаг вперёд, два шага назад: Ford скорректировал свои планы в отношении беспилотников
Ещё три года назад автопроизводителям казалось, что счастливое беспилотное будущее, сулящее многомиллиардные прибыли, находится за поворотом, но смертельные аварии с участием неконтролируемых человеком автомобилей Tesla и Uber, а также крайне вялая законодательная подготовка к выводу беспилотников на дороги общего пользования заставили компании отказаться от смелых бизнес-планов. Так, уже летом 2017-го, когда в свет вышел седан Audi A8 нового поколения, снабжённый дорогостоящей аппаратурой для автономного вождения, многие эксперты высказали предположение, что оно будет мёртвым грузом и никогда толком не заработает – время таких машин пока не пришло, и к моменту, когда водителю будет дозволено на длительное время опустить руль и снять ноги с педалей, может смениться ещё не одно поколение «восьмёрки»…
В числе ярых адептов полноценных беспилотников была и компания Ford: в 2015-2016 годах она чуть ли не еженедельно рассказывала о том, как автономные прототипы на базе седанов Fusion Hybrid обучаются ездить в условиях темноты и сильных осадков, но затем поток победных реляций сильно ослаб. Между тем летом 2016-го фордовцы опрометчиво пообещали представить в 2021-м первый массовый беспилотник 4 уровня по классификации SAE, то есть без руля и педалей! В компании тогда объясняли, что не хотят заниматься беспилотниками 3 уровня, требующими постоянной подстраховки со стороны человека, поскольку сложно гарантировать, что в нужный момент человек возьмёт управлением на себя. Собственно, аварии с «беспилотными» Tesla и Uber подтвердили обоснованность этого довода. Но теперь, когда стало ясно, что беспилотник 4 уровня в 2021 году мир принять будет не готов, в компании Ford пересмотрели стратегию.
Марси Клеворн, президент подразделения Ford Mobility, в интервью Automotive News сообщила, что компания всё же решила вернуться к идее беспилотников третьего уровня, которые могут ездить самостоятельно, но требуют от человека постоянной готовности взять управление на себя. По словам Клеворн, появились технологии, в частности продвинутые видеокамеры, которые позволяют контролировать включённость человека в процесс, да и вообще, в Форде, подумав, решили, что плавное, ступенчатое внедрение систем автономного вождение для человека лучше и комфортнее, нежели резкое отлучение от руля и педалей. В переводе с языка маркетинга на русский это означает, что в ближайшие годы вся ответственность за вождение автомобиля будет по-прежнему лежать на человеке, какими бы продвинутыми электронными помощниками не был снабжён его автомобиль. Полноценная роботизация откладывается как минимум на десятилетие.
И тем не менее в 2021 году Ford всё же представит некую коммерческую модель, которая позволит водителю на короткое время бросать руль и педали. Вот только беспилотником 4 уровня считать её будет никак нельзя – максимум третьего…
К слову, беспилотники – самая туманная часть ещё толком не сформированного плана сотрудничества между VW и Ford в рамках оформившегося на прошлой неделе альянса. Боссы обеих компаний просто не знаю, когда же, наконец, беспилотники станут монетизируемым продуктом и начнут окупать вложенные в их разработку миллиарды. В Фольксвагене, судя по разговорам в кулуарах Детройтского автосалона, в беспилотниках разочарованы больше, чем в Форде, и вообще хотят заморозить тему до лучших времён, тогда как Ford всё же не хочет сворачивать разработки в этой области. Видимо, пока что ими придётся заниматься самостоятельно, без помощи немецких партнёров.
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