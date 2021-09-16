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Самая дешёвая Тесла: первые изображения

16.09.2021 80 0 0

В начале этого месяца появилась новая информация о будущей новинке американской компании, и мы решили представить, как она будет выглядеть.

 

Впервые компактный хэтчбек был анонсирован в прошлом году, изначально предполагалось, что он будет предназначен для рынка Китая. Однако позже стало известно, что подобную модель будут выпускать на Гигафабрике в Берлине. Её разработкой займётся европейский конструкторский центр компании. Каких-то подробностей относительно внешнего вида будущей новинки пока нет, однако предполагается, что это будет компактный хэтчбек. Что же касается стилистики кузова, то у нас в распоряжении есть лишь эскиз модели для Китая, на который мы и ориентировались при создании рендеров.

Согласно рисунку, передняя часть может быть выполнена в стиле других новых моделей Тесла, таких как Model 3 и Model Y. На боковинах выделяются пара горизонтальных выштамповок, одна из которых расположена в нижней части дверей, вторая – чуть ниже дверных ручек. Ещё две выштамповки начинаются от фар и фонарей и частично заходят на двери. Эскиза задней части пока не было, мы же изобразили автомобиль с узкими Т-образными фонарями, которые могут перекликаться с эмблемой компании.

Ранее со ссылкой на одного из сотрудников компании сообщалось, что новинка может быть сделана без педалей и руля, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Зато уже есть некоторые данные о стоимости самой дешёвой Теслы: глава компании Tesla Илон Маск сообщил, что компактный электромобиль будет стоить от 25 000 долларов.

Начато выпуска новинки ожидается в 2023 году.

Tesla Model 3
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Tesla Model 3
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Tesla Model 3
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Сегодня в России автомобили марки Tesla официально не представлены. На родине же компании самая доступная Model 3 с задним приводом оценивается в 39 990 долларов (2 896 696 рублей по актуальному курсу). Стоимость же самой дорогой Теслы Model S Plaid, развивающей 1020 л.с. и ставшей на днях самым быстрым серийным электромобилем Нюрбургринга, составляет 129 990 долларов (9 415 891 рубль по актуальному курсу).

Кстати, несколько дней назад компания Tesla запатентовала лазерные дворники.  

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