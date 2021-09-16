Самая дешёвая Тесла: первые изображения

Впервые компактный хэтчбек был анонсирован в прошлом году, изначально предполагалось, что он будет предназначен для рынка Китая. Однако позже стало известно, что подобную модель будут выпускать на Гигафабрике в Берлине. Её разработкой займётся европейский конструкторский центр компании. Каких-то подробностей относительно внешнего вида будущей новинки пока нет, однако предполагается, что это будет компактный хэтчбек. Что же касается стилистики кузова, то у нас в распоряжении есть лишь эскиз модели для Китая, на который мы и ориентировались при создании рендеров.
Согласно рисунку, передняя часть может быть выполнена в стиле других новых моделей Тесла, таких как Model 3 и Model Y. На боковинах выделяются пара горизонтальных выштамповок, одна из которых расположена в нижней части дверей, вторая – чуть ниже дверных ручек. Ещё две выштамповки начинаются от фар и фонарей и частично заходят на двери. Эскиза задней части пока не было, мы же изобразили автомобиль с узкими Т-образными фонарями, которые могут перекликаться с эмблемой компании.
Ранее со ссылкой на одного из сотрудников компании сообщалось, что новинка может быть сделана без педалей и руля, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Зато уже есть некоторые данные о стоимости самой дешёвой Теслы: глава компании Tesla Илон Маск сообщил, что компактный электромобиль будет стоить от 25 000 долларов.
Начато выпуска новинки ожидается в 2023 году.
Сегодня в России автомобили марки Tesla официально не представлены. На родине же компании самая доступная Model 3 с задним приводом оценивается в 39 990 долларов (2 896 696 рублей по актуальному курсу). Стоимость же самой дорогой Теслы Model S Plaid, развивающей 1020 л.с. и ставшей на днях самым быстрым серийным электромобилем Нюрбургринга, составляет 129 990 долларов (9 415 891 рубль по актуальному курсу).
Кстати, несколько дней назад компания Tesla запатентовала лазерные дворники.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться