Авто и технологии ×

Муху лучом бей: Tesla запатентовала лазерные дворники

14.09.2021 323 0 0

Компания Tesla запатентовала систему очистки автомобильных стёкол с помощью лазерных импульсов, но вряд ли рискнёт внедрить её в серийное производство.

 

Tesla любит удивлять и делать многое не так, как другие: с её подачи возникла мода на гигантские мультимедийные экраны в салоне, она снабдила кроссовер Model X бессмысленными, но эффектными подъёмными задними дверьми, и внедрила невидимые дефлекторы обдува. Последний писк тесловской моды — это отказ от круглого руля в пользу штурвала, а также отказ от селектора режимов трансмиссии — мол, машина сама знает, куда вам нужно ехать, вперёд или назад, и когда включать режим «паркинг». Новая компактная модель Tesla может выйти на рынок вообще без руля, спорткару Roadster второго поколения Илон Маск пообещал ракетный ускоритель, а пикапу Cybertruck — бронебойный кузов из нержавеющей стали.

Ещё одна проблема, которая заботит главного инновационного предпринимателя планеты Земля — это неэффективные автомобильные дворники: они ухудшают аэродинамику кузова, тратят много энергии на трение и никогда не очищают стекло целиком. Отсутствие грязи на стёклах для Tesla очень важно, потому что за стёклами находятся камеры, отвечающие за работу автопилота, без которого компания не представляет своё будущее и будущее всего человечества.

Рисунок из патентной заявки Tesla на стеклоочиститель с электромагнитным приводом.

Прототип революционного пикапа Tesla Cybertruck был представлен вообще без дворников с обещанием внедрить очиститель с электромагнитным приводом, который будет с минимальным трением двигаться вдоль ветрового стекла и очищать всю его поверхность — заявка на это устройство была подана в патентное ведомство США два года назад. Примерно в то же время Tesla подала заявку на ещё более диковинный, лазерный стеклоочиститель, и на днях получила на него патент.

Рисунок из патентного свидетельства Tesla на лазерный стеклоочиститель.

Идея состоит в том, чтобы обнаруживать с помощь камер грязь и мусор на стёклах и истреблять с его с помощью лазерных импульсов из встроенных в поверхности кузова пушек. С помощью высокоточной оптики с электронным управлением луч будет фокусироваться строго на объекте удаления, не проникнет за границу стекла (то есть внутрь салона) и не причинит вред водителю и пассажирам. Такую же систему очистки поверхностей от грязи Tesla планирует применять для очистки домашних солнечных панелей (из-за грязи, пыли и мусора снижается их эффективность).

Получение патента ни к чему компанию Tesla не обязывает, она просто закрепила за собой очередное чудо-устройство, которое мы если и увидим на серийных электромобилях, то не в ближайшее время — сертифицировать и доказать безопасность лазеров на кузове будет довольно сложно, хотя, наверно, менее сложно, чем сертифицировать и доказать безопасность «полного автопилота», над которым Tesla неустанно работает и тратит на него огромные силы и средства, о чём рассказала в августе на мероприятии Tesla AI Day. Там же был анонсирован робот Tesla Bot, который должен избавить человечество от рутинного физического труда и прочей «бытовухи».

Добавим, что современные механические дворники с прерывистым режимом работы были изобретены американским учителем Робертом Кёрнсом в середине 60-х годов прошлого века. Его изобретение украла компания Ford, с которой Кёрнс потом много лет судился и добился справедливости. Эта история легла в основу сценария кинодрамы «Вспышка гениальности», вышедшей на экраны в 2008 году, роль Кёрнса в ней гениально сыграл актёр Грег Киннир.

курьезы новинки авто и технологии Tesla

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Почти GL, но на полмиллиона дешевле: стоит ли покупать Mercedes-Benz R-class за 1,2 миллиона Полноприводный длиннобазный Mercedes длиной более 5 метров и в возрасте менее 10 лет – сколько он может стоить? За GL в таком возрасте просят уже 2 миллиона, а то и больше, да и M-class буде... 865 1 0 14.09.2021
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать SsangYong Actyon C200 У кроссовера SsangYong Actyon New множество недостатков. Он страдает от нехватки харизмы, у него много технических проблем и врожденных болезней. Но в то же время у автомобиля немало достоин... 2008 0 1 14.09.2021
Статьи / Популярные вопросы С какими неисправностями запрещено эксплуатировать автомобиль: очевидные и не очень варианты Все знают, что нельзя эксплуатировать автомобиль с неисправными тормозами, рулевым управлением и фарами. Некоторые получали штрафы за отсутствие штатных брызговиков и теперь знают, что такая... 548 0 3 13.09.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 57979 6 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор спереди, коробка сзади: опыт владения Porsche 944 Общеизвестно, что у «настоящего» Porsche мотор должен находиться сзади и быть оппозитным. Желательно – воздушного охлаждения. Меж тем почти 20 лет компания выпускала «бюджетную» (по меркам P... 57699 1 21 22.04.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Назад в 1968-й: опыт владения Chevrolet Camaro SS Есть мнение, что Camaro XXI века хорош только тем, что дети узнают в нём «Бамблби» из «Трансформеров», а девушки чувствуют во владельце настоящего мачо. А так, мол, он «ненастоящий», дёшево... 33250 10 18 13.05.2021
Обсуждаемое
77 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings