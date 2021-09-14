Муху лучом бей: Tesla запатентовала лазерные дворники

Tesla любит удивлять и делать многое не так, как другие: с её подачи возникла мода на гигантские мультимедийные экраны в салоне, она снабдила кроссовер Model X бессмысленными, но эффектными подъёмными задними дверьми, и внедрила невидимые дефлекторы обдува. Последний писк тесловской моды — это отказ от круглого руля в пользу штурвала, а также отказ от селектора режимов трансмиссии — мол, машина сама знает, куда вам нужно ехать, вперёд или назад, и когда включать режим «паркинг». Новая компактная модель Tesla может выйти на рынок вообще без руля, спорткару Roadster второго поколения Илон Маск пообещал ракетный ускоритель, а пикапу Cybertruck — бронебойный кузов из нержавеющей стали.

Ещё одна проблема, которая заботит главного инновационного предпринимателя планеты Земля — это неэффективные автомобильные дворники: они ухудшают аэродинамику кузова, тратят много энергии на трение и никогда не очищают стекло целиком. Отсутствие грязи на стёклах для Tesla очень важно, потому что за стёклами находятся камеры, отвечающие за работу автопилота, без которого компания не представляет своё будущее и будущее всего человечества.



Рисунок из патентной заявки Tesla на стеклоочиститель с электромагнитным приводом.

Прототип революционного пикапа Tesla Cybertruck был представлен вообще без дворников с обещанием внедрить очиститель с электромагнитным приводом, который будет с минимальным трением двигаться вдоль ветрового стекла и очищать всю его поверхность — заявка на это устройство была подана в патентное ведомство США два года назад. Примерно в то же время Tesla подала заявку на ещё более диковинный, лазерный стеклоочиститель, и на днях получила на него патент.



Рисунок из патентного свидетельства Tesla на лазерный стеклоочиститель.

Идея состоит в том, чтобы обнаруживать с помощь камер грязь и мусор на стёклах и истреблять с его с помощью лазерных импульсов из встроенных в поверхности кузова пушек. С помощью высокоточной оптики с электронным управлением луч будет фокусироваться строго на объекте удаления, не проникнет за границу стекла (то есть внутрь салона) и не причинит вред водителю и пассажирам. Такую же систему очистки поверхностей от грязи Tesla планирует применять для очистки домашних солнечных панелей (из-за грязи, пыли и мусора снижается их эффективность).



Получение патента ни к чему компанию Tesla не обязывает, она просто закрепила за собой очередное чудо-устройство, которое мы если и увидим на серийных электромобилях, то не в ближайшее время — сертифицировать и доказать безопасность лазеров на кузове будет довольно сложно, хотя, наверно, менее сложно, чем сертифицировать и доказать безопасность «полного автопилота», над которым Tesla неустанно работает и тратит на него огромные силы и средства, о чём рассказала в августе на мероприятии Tesla AI Day. Там же был анонсирован робот Tesla Bot, который должен избавить человечество от рутинного физического труда и прочей «бытовухи».

Добавим, что современные механические дворники с прерывистым режимом работы были изобретены американским учителем Робертом Кёрнсом в середине 60-х годов прошлого века. Его изобретение украла компания Ford, с которой Кёрнс потом много лет судился и добился справедливости. Эта история легла в основу сценария кинодрамы «Вспышка гениальности», вышедшей на экраны в 2008 году, роль Кёрнса в ней гениально сыграл актёр Грег Киннир.

