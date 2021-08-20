Знакомьтесь, Tesla Bot — человекоподобный робот на компонентах электромобиля

В 2017 году компания Tesla избавилась от приставки Motors в названии, так как профиль её работы вышел далеко за рамки производства электромобилей. Теперь Tesla – это постоянно расширяющаяся экосистема и в будущем у неё появятся очень необычные продукты, такие как Tesla Bot.

Одно из главных направлений исследований Tesla – это искусственный интеллект (ИИ). Бόльшая часть презентации Tesla AI Day была посвящена совершенствованию алгоритмов распознавания образов в изображениях с камер. Эти алгоритмы необходимы для безошибочной работы автопилота нового поколения, который называется Full Self-Driving (FSD) и пока не запущен в коммерческую эксплуатацию (продолжается бета-тестирование).

Накануне презентации стало известно о правительственном расследовании череды аварий с участием электромобилей Tesla, находившихся в режиме автопилота, но Илон Маск эту неприятную новость никак не прокомментировал. В конце концов, в аварии попадали машины с автопилотом прошлого поколения, а FSD — это совсем другой уровень, как минимум четвёртый по классификации SAE, хотя с юридической точки зрения — максимум второй, так как законы пока не позволяют переложить ответственность за безопасность на дороге с человека на машину.

В промо-ролике перед презентацией была показана едущая в автономном режиме Tesla, но при этом водитель всё время касался одной рукой руля. В прежних промо-роликах такого не было, обе руки были опущены — стало быть, общественное возмущение по поводу того, что Tesla вводит клиентов в заблуждение, обещая полную автономность, возымело эффект: теперь Tesla показывает, что водитель должен быть готовым в любой момент скорректировать действия автопилота.



В мае Tesla объявила, что отказывается от радаров на своих электромобилях и делает ставку исключительно на камеры. На презентации Tesla AI Day её специалисты подробно объяснили, почему камер для корректной работы автопилота достаточно, и как нейросеть и мощный суперкомпьютер собственной разработки Tesla Dojo позволяют непрерывно совершенствовать поведенческие модели, чтобы свести вероятность ошибки к минимуму. На презентации были показаны сложные дорожные ситуации, такие как выезд на встречную полосу и езда в снежном облаке за фурой, — автопилот уже успешно с ними справляется. В этом смысле прогресс Tesla действительно впечатляет.

Робот Tesla Bot стал на презентации вишенкой на торте. Компания будет использовать в нём те же алгоритмы распознавания образов, тот же компьютер и те же камеры, что есть у новейших электромобилей Tesla. Назначение робота — решение рутинных задач, как производственных (работа на конвейере и выполнение простых повторяющихся операций), так и бытовых (сходить в магазин за продуктами).

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Tesla Bot будет иметь рост 172,7 см и массу 56,7 кг. Скорость его движения будет ограничена на уровне 8 км/ч. Робот сможет перемещать на большие расстояния грузы массой 20 кг, но поднять сможет груз массой до 68 кг. Тело будет изготовлено из лёгких и прочных материалов, движение будут обеспечивать 40 актуаторов, вместо физического лица на голове будет экран, на который можно будет вывести любую картинку — например, изображение лица или текстовую информацию.



Пока Tesla Bot существует лишь на картинках, перформанс с танцами на сцене исполнил переодетый в робота актёр.

Когда робота можно будет купить, Илон Маск не сказал — вряд ли он сейчас сам знает ответ на этот вопрос.



Добавим, что ранее Илон Маск не раз высказывал опасения по поводу бурного развития ИИ, которое может уже в этом десятилетии привести мир к так называемой технологической сингулярности — ситуации мгновенного неконтролируемого прогресса, в результате которого ИИ может поработить человечество и/или кардинально изменить условия его существования. Даже в отношении Tesla Bot Илон Маск отпустил несколько двусмысленных шуток — мол, надеюсь, если что, от него можно будет убежать.

