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  • Tesla отказывается от радаров и теряет рейтинги безопасности

Tesla отказывается от радаров и теряет рейтинги безопасности

31.05.2021 306 0 0

На пути к так называемому полному автопилоту компания Tesla не увеличивает, а сокращает аппаратную базу искусственного зрения и делает ставку исключительно на камеры в сочетании с нейросетевым алгоритмом распознавания образов. В мае радаров лишились соплатформенные седан Model 3 и кроссовер Model Y, позже компания перестанет устанавливать радары на Model S и Model Y.

 

Сразу уточним, что пока что Tesla лишила радаров Model 3 и Model Y, предназначенных для североамериканского рынка (США и Канады), а в других странах эти электромобили будут по-прежнему продаваться с радарами, но компания чётко дала понять, что это только начало и что радары по мере совершенствования системы автономного вождения окончательно уйдут в прошлое.

Решение принято на фоне федерального расследования череды аварий, в которые регулярно попадают электромобили Tesla в ситуациях, когда помеха очевидна, но искусственный интеллект её почему-то не распознаёт. Неудивительно, что отказ от радаров был встречен в автоэкспертной среде с большим скепсисом — мол, для безопасного беспилотного вождения надо не отказываться от радаров, а добавить в систему лидары, которые могли бы улучшить надёжность системы, особенно в условиях плохой видимости. Но у компании Tesla и её лидера Илона Маска свой путь, не такой, как у всех. Маск не раз заявлял, что камеры — главный источник информации для автопилота и для его корректной работы нужно лишь научить искусственный интеллект этой информацией правильно распоряжаться.

В октябре прошлого года компания Tesla запустила в США массовое потребительское бета-тестирование программы Full Self-Driving (FSD), то есть автопилота, который позволяет водителю на протяжении всей поездки не касаться руля и педалей — машина едет сама, даже через перекрёстки и по сложным многоуровневым развязкам. Законы США пока не разрешают бесконтрольную эксплуатацию беспилотников, а потому бета-тестировщики формально обязаны всё время следить за дрогой. Разумеется, многие этого не делают и занимаются в поездке своими делами. Этическую сторону такого бета-тестирования мы здесь рассматривать не будем, отметим лишь, что полученный таким образом опыт компания Tesla сочла достаточным для того, чтобы отказаться от радаров и полностью положиться на распознавание образов через видеокамеры.

В разделе Support (поддержка) на официальном сайте Tesla появилось сообщение о переходе на систему Tesla Vision, то есть программно-аппаратную базу для автоматического пилотирования без радаров. Переход этот, как оказалось, проходит не без трудностей: система удержания в полосе временно недоступна, а система автоматического аварийного торможения (AEB) в новой конфигурации пока не прошла испытания в Страховом институте дорожной безопасности (IIHS). Из-за этого IIHS отобрал у Tesla Model 3 высшую оценку за безопасность Top Safety Pick+, а следом за ним оценку модели понизил и журнал Союза потребителей Consumer Reports. Что до более известной в России организации Euro NCAP, то у неё и до отказа от радаров были серьёзные претензии к качеству работы систем активной безопасности Tesla Model 3.

Илон Маск хочет сделать программу FSD на базе комплекса Tesla Vision общедоступной до конца года (по крайней мере, в Северной Америке). Скорее всего, он сдержит своё обещание, но формально это по-прежнему будет система 2 уровня по классификации SAE, требующая постоянного контроля со стороны водителя. Планам развёртывания FSD может помешать Минтранс США и подконтрольное ему Национальное управление безопасностью дорожного движения (NHTSA), если в ходе расследования вышеупомянутых аварий они сочтут, что Tesla слишком увлеклась беспилотными технологиями и что в текущем виде они представляют для людей угрозу.

беспилотные авто авто и технологии Tesla

 

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