Самая дешёвая Tesla появится в 2023 году и, возможно, у неё не будет руля

Илон Маск провёл на этой неделе общее собрание сотрудников Tesla, где очертил перспективы самой доступной и маленькой модели, ориентированной главным образом на Китай и Европу.

В начале 2000 года Илон Маск анонсировал электрический компактный хэтчбек для Китая (его официальный эскиз мы использовали в качестве заходной картинки), а осенью того же года заявил, что аналогичная модель пропишется на Гигафабрике Tesla в Берлине, то есть будет ещё и европейская версия. С тех пор никаких существенных сведений о компактной новинке из компании не поступало, да и сегодняшние новости по теме получены не от пресс-службы Tesla, которой уже год как нет, а из анонимных источников, присутствовавших на собрании.

Так, журнал Electrek со ссылкой на одного из сотрудников компании сообщил, что Маск запланировал начало выпуска компактной модели на 2023 год и намекнул, что у неё, возможно, не будет руля и педалей, то есть это будет беспилотник 5 уровня по классификации SAE. Всерьёз воспринимать такой вброс не стоит, потому что с обещаниями и предсказаниями у Илона Маска, мягко говоря, всё не очень хорошо, о чём свидетельствуют многочисленные переносы запуска заявленных новинок.

Ещё в 2019 году Маск пообещал полный автопилот к концу 2020-го, СМИ тогда облетела фотография салона Tesla без руля. Разумеется, пока никакого полного автопилота нет и не предвидится, хотя Tesla продолжает бета-тестирование программы Full Self-Driving (FSD), о развитии которой Маск рассказал в прошлом месяце на мероприятии Tesla AI Day.



С технической точки зрения FSD уже можно назвать автопилотом 4 уровня, но с юридической — это по-прежнему автопилот 2 уровня, то есть водитель должен постоянно следить за дорогой и быть готовым в любой момент взять управление на себя. Даже после начала коммерческого распространения FSD (опция за 10 000 долларов, между прочим) останется автопилотом 2 уровня. До момента легализации третьего и последующих уровней могут пройти годы и даже десятилетия, поэтому шансы на то, что младшая модель Tesla станет беспилотником 5 уровня, близки к нулю.

Маск сообщил, что компактный электромобиль будет стоить от 25 000 долларов и что он не будет называться Model 2, как окрестили его в прессе. Как именно он будет называться, пока неизвестно.

Корректировки графиков выхода других новинок продолжаются: Маск заявил, что пикап Cybertruck из-за революционной конструкции и сопутствующих технологических сложностей отложен до конца 2022 года, а массовое производство начнётся в лучшем случае в 2023-м. Между тем на премьере Cybertruck в 2019 году было сказано, что серийный пикап появится в конце 2021 года.



Спорткар Tesla Roadster второго поколения (главный долгострой компании, представленный в 2017 году) отложен как минимум до 2023 года.

А ещё Tesla, оказывается, не забросила проект беспилотного пассажирского шаттла, который изначально разрабатывался для автомобильного метро The Boring Company (тоже детище Илона Маска). Теперь он позиционируется как многофункциональный фургон, предназначенный в том числе для перевозки лиц с ограниченными возможностями здоровья: пневмоподвеска позволит опустить кузов до уровня земли или тротуара, чтобы можно было въехать в него на коляске. Сроки запуска фургона пока не названы.

