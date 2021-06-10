The Boring Company Илона Маска запустила автомобильное метро в Лас-Вегасе

Землеройный стартап главного инновационного предпринимателя планеты Земля реализовал свой первый коммерческий проект: на этой неделе запущена в эксплуатацию 2,7-километровая ветка автомобильного метро под выставочным центром LVCC в Лас-Вегасе. Сам Маск об этом знаменательном событии в своём Твиттере не упомянул ни слова — неужели нечем гордиться?

Илон Маск основал The Boring Company в 2016 году и мечтал с её помощью решить проблему автомобильных пробок в мегаполисах, в частности в Лос-Анжелесе, где Маск тогда жил и буквально изнывал от заторов. Изначальная концепция предполагала, что электромобили Tesla будут двигаться в тоннелях на специальных автономных платформах со скоростью до 250 км/ч: заезжаешь на платформу в любой точке города, платформа проваливается под землю до тоннеля нужного направления и сама всё делает вплоть до пункта назначения. Бизнес-модель строилась вокруг идеи о том, что тоннели автомобильного метро будут сильно уже (3,65 м в диаметре), чем железнодорожные, — это позволит сильно увеличить скорость их прокладки и уменьшить их стоимость.

В 2018 году The Boring Company показала публике тестовую 1,8-километровую ветку в районе Хоторн Лос-Анджелеса: демо-поездки кроссовер Tesla Model X тогда совершал не на платформе, а на своих колёсах, и не автономно, а под управлением водителя. Машину по центру тоннеля центрировали специальные роликовые упоры, скорость движения не превышала 75 км/ч, при этом кроссовер изрядно трясло и мотало из стороны в сторону.

Презентация тестовой линии вызвала массу скептических отзывов, но The Boring Company тем не менее сумела в 2019 году заключить контракт с госкомпанией LVCVA (Las Vegas Convention and Visitors Authority) на строительство подземной транспортной системы под выставочным центром LVCC (Las Vegas Convention Center). Тогда планировалось возить людей между павильонами на специальных 16-местных беспилотных шаттлах, но в итоге, как и в случае с тестовым тоннелем, всё свелось к ручному управлению обычными электромобилями.

Схема первой линии автомобильного метро в Лас-Вегасе (называется Las Vegas Loop).

Введённая в эксплуатацию 2,7-километровая ветка имеет три станции и, по сути, работает как обычное, пассажирское метро, только вместо поездов используются обычные Теслы в количестве 62 штук — соответственно только штат водителей новой транспортной системы насчитывает 62 человека. Роликовых упоров у машин нет, что, видимо, объясняет невысокую скорость движения — до 55 км/ч. Получившаяся пропускная способность системы составила 4440 пассажиров в час, проезд пока бесплатный.



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В будущем The Boring Company и власти Лас-Вегаса хотят распространить автомобильное метро на всю центральную часть города, провести ветку в аэропорт, на стадион, в цирк, в некоторые казино и прочие точки скопления публики — линии протянутся на десятки километров и обзаведутся десятками станций. В большой системе проезд будет уже платным — от 5 до 10 долларов в зависимости от расстояния.



Строительство первой очереди метро обошлось примерно в 50 млн долларов, тогда как конкурирующий проект от австрийско-швейцарской компании Doppelmayr/Garaventa предполагал строительство наземной транспортной системы и оценивался в 215 млн долларов.

В общем, пусть и в сильно упрощённом виде, но метро Илона Маска в Лас-Вегасе заработало, а вот в Лос-Анджелесе рытьё новых тоннелей так и не началось. Анонсированное два года назад автомобильное метро в Чикаго тоже так и осталось проектом — упоминаний о нём на сайте The Boring Company сейчас нет.



В Лас-Вегаса подобная транспортная экзотика смотрится вполне органично, ведь это один сплошной город-атракцион, но глобальные перспективы автомобильного метро пока представляются не очень радужными.

