На метро быстрее! Илон Маск продемонстрировал преимущества автомобильной подземки

Глава компании Tesla продолжает развивать свой проект-сателлит под названием The Boring Company, призванный загнать электромобили под землю. Уже заключён первый коммерческий контракт на строительство линии в Лас-Вегасе.

Основанная Илоном Маском компания The Boring Company в декабре прошлого года запустила тестовую линию автомобильного метро в Лос-Анджелесе и пообещала в дальнейшем построить в этом городе целую сеть линий альтернативной подземки. Напомним, что суть идеи Маска состоит в том, чтобы можно было въехать в метро на собственном электромобиле (подходящих габаритов, конечно же) и с большой скоростью и без пробок доехать по тоннелю до пункта назначения. The Boring Company делает ставку на узкие тоннели и продвинутые технологии быстрого бурения, позволяющие в разы снизить себестоимость сооружения по сравнению с традиционным метро.

Декабрьская презентация вызывала много скепсиса как среди экспертов, так и среди потенциальных пользователей автомобильного метро, но проект, тем не менее, развивается. На прошлой неделе The Boring Company заключиал свой первый коммерческий контракт на сумму в 48,7 млн долларов и будет строить подземную транспортную петлю под выставочным центром в Лас-Вегасе. Проект подразумевает две ветки и пять посадочных терминалов, перемещаться между которыми на скорости 250 км/ч будут специальные шаттлы, созданные на базе Tesla Model S. Максимальная вместимость одного шаттла – 16 человек, с учётом стоячих мест (хотели бы прокатиться стоя на скорости 250 км/ч?). Запустить автомобильное метро в Лас-Вегасе планируется в 2021 году накануне очередной выставкой потребительской электроники CES (традиционно проводится в начале января). В дальнейшем, если всё пойдёт по плану, The Boring Company планирует связать автомобильным метро выставочный комплекс с аэропортом Лас-Вегаса и разместить между ними десятки промежуточных терминалов посадки/высадки.

Похожий проект сейчас согласовывается в Чикаго: там The Boring Company хочет построить автомобильное метро между аэропортом и центром города – перевозить пассажиров также будут 16-местные шаттлы, причём в аэропорту будет построен целый специальный вокзал.

В сущности, проекты в Лас-Вегасе и в Чикаго концептуально мало чем отличаются от обычного метро, поскольку представляют собой замкнутую систему со специально созданным для неё транспортом. Между тем оригинальная идея подразумевала, что въехать в тоннель можно будет на частном автомобиле, что давало проекту известную гибкость и связанность с сетью обычных дорог. Первоначально предполагалось, что электрокары будут вставать на специальные платформы и ехать на них по тоннелям, но промежуточный транспортный модуль, очевидно, показался разработчикам слишком дорогим, и в итоге было решено снабжать электрокары специальными боковыми колёсными упорами – они были продемонстрированы в декабре во время запуска тестовой линии. Тогда кроссовер Tesla Model X, оснащёнными этими упорами, с дребезгом и шатаниями проехал по тоннелю, достигнув максимальной скорости 75 км/ч, за что и был освистан всем миром – дескать, медленно, шумно и сложно. Куда девать дополнительные колёса, когда они не нужны? Возить с собой в качестве балласта? Или их будут крепить к кузову непосредственно перед въездом в тоннель? Где вентиляционные шахты? Куда деваться людям в случае аварии или не дай бог пожара?

На все эти вопросы The Boring Company пока не дала ответы (возможно потому, что сама их не знает). Зато на прошлой неделе был опубликован видеоролик, в котором показана более плавная и быстрая работа тестового тоннеля в Лос-Анджесе: за прошедшие месяцы в нём уложили качественный асфальт и теперь электромобиль катится по нему более плавно и быстро. В ролике Tesla Model 3 разгоняется по тоннелю до 204 км/ч, и вся поездка от ворот до ворот занимает у нее 1 минуту 36 секунд, тогда как другая Model 3, ехавашая по улице, затратила на маршут между теми же точками 4 минуты 45 секунд – потому что много простаивала на светофорах. Преимущества метро в этом ролике очевидны, но в нём опять-таки не разъяснён вопрос о направляющих элементах – как и в какой момент они появляются на электромобилях? Куда делись при выезде их тоннеля? В ролике видно, что на улице у ехавшей по тоннелю Теслы колёсных упоров нет, но при этом ясно, что без осевых упоров езда на такой скорости по узкой дороге невозможна. Стало быть, упоры есть, но от зрителя их прячут.

Добавим, что в декабре The Boring Company объявила о том, что пробную поездку по пилотному тоннелю сможет совершить любой желающий, но тут же сделала оговорку, что в связи с высоким наплывом желающих прогулочные туры временно проводятся только по индивидуальным приглашения. Увы, к концу мая в этом смысле ничего не изменилось – независимых экспертов и наблюдателей в тоннель по-прежденму не пускают…