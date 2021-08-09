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  • Tesla испытывает терпение миллионов: пикап Cybertruck отложен до 2022 года

Tesla испытывает терпение миллионов: пикап Cybertruck отложен до 2022 года

09.08.2021 95 0 0

Никогда такого не было, и вот опять: Tesla срывает ей же определённый график выхода новинок. На сей раз в долгий ящик отложен революционный пикап Cybertruck, серийное производство которого должно было начаться в конце текущего года.

 

Премьера прототипа Tesla Cybertruck состоялась в ноябре 2019 года: пикап стал мировой сенсацией из-за своего антидизайна и неубиваемого кузова-экзоскелета из нержавеющих бронелистов, по которым можно бить кувалдой без каких-либо последствий — следов не останется. Компания анонсировала три версии Cybertruck, самая крутая из которых стоит от 69 900 долларов, оснащена тремя электромоторами, может проехать на одной зарядке свыше 800 км и разогнаться до 60 миль/ч (96,56 км/ч) менее чем за 2,9 с.

Сразу после премьеры Tesla началась принимать заявки на Cybertruck в виде 100-долларовых депозитов, а полноценные продажи и производство должны были стартовать в конце 2021 года. В конце 2020 года компания объявила, что график начала производства остаётся в силе, но поставки начнутся не раньше 2022 года. Теперь же ясно, что и в производство Cybertruck в этом году не пойдёт — соответствующая приписка на днях появилась на сайте Tesla. Сайт обещает, что «вы сможете закончить конфигурацию, как только начнётся производство в течение 2022 года». То есть точной даты начала производства Cybertruck пока нет.

Напомним, что в прошлом месяце Tesla отчиталась о рекордной квартальной прибыли в 1,142 млрд долларов, но при этом призналась, что испытывает трудности с освоением производства новых, более энергоэффективных и «долгоиграющих» аккумуляторных ячеек типа 4680, из-за чего «поплыл» график запуска ранее анонсированных моделей. В отношении Cybertruck компания использовала туманную формулировку — мол, производство пикапа на Гигафабрике в Остине (штат Техас) начнётся вслед за кроссовером Model Y, который должен прописаться здесь в конце 2021 года. Тогда ещё теплилась надежда, что Tesla успеет выпустить и несколько пикапов до конца года, а теперь ясно, что не выпустит, и неясно, когда же всё-таки удивительные бронепикапы поплывут по конвейеру.

Между тем количество заявок на Tesla Cybertruck недавно превысило 1,25 млн и продолжает расти, но это не значит, что все заявки «живые» и в итоге превратятся в полноценные заказы: 100 долларов депозита можно в любой момент вернуть, многие просто заняли место в очереди, чтобы потом это место выгодно продать.

В том, что Tesla рано или поздно освоит ячейки 4680, мы не сомневаемся, а вот в каком виде и когда на рынок выйдет Cybertruck, мы предсказать не возьмёмся. В апреле прошлого года Илон Маск говорил, что дизайн серийного Cybertruck будет немного отличаться от дизайна прототипа, габариты уменьшатся на 3%, подвеска будет способна переварить ралли-рейдовую манеру вождения, а вдобавок Cybertruck научат плавать. В мае того же года Маск сообщил, что после консультаций с шеф-дизайнером Tesla Францем фон Хольцхаузеном принято решение размеры пикапа всё-таки не менять.

Самый главный вопрос: как Tesla собирается сертифицировать кузов из бронелистов с точки зрения пассивной безопасности? Возможно, ей придётся укоротить бронекапсулу и предусмотреть сминаемые зоны, гасящие энергию при столкновении. Ни одного комментария на эту животрепещущую тему от Илона Маска пока не было, а отдел по связям с общественностью главный инновационный предприниматель планеты Земля распустил ещё в прошлом году и восстанавливать не собирается.

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