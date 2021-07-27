Батареек на всех не хватает: Tesla Semi опять отложен, Cybertruck «подвис»

Tesla опубликовала финансовый отчёт за второй квартал текущего года: компания получила рекордную прибыль в 1,142 млрд долларов, но есть и плохие новости. Глобальный дефицит полупроводников, нехватка комплектующих и затянувшийся переход на ячейки типа 4680 заставили Tesla скорректировать график выхода новинок.

Осенью прошлого года Tesla анонсировала переход на более «долгоиграющие» и энергоэффективные аккумуляторные ячейки нового типа 4680, которые примерно в четыре раз крупнее устанавливаемых сейчас на электромобили Tesla ячеек типа 2170 и в пять раз крупнее бытовых пальчиковых батареек типа АА. Партнёром в разработке ячеек 4680 выступила компания Panasonic, но пилотная линия по их производству запускается сейчас именно на предприятии Tesla во Фримонте (штат Калифорния). В отчётке компании сказано, что ей предстоит отладить ещё 10% производственных процессов, прежде чем перейти к массовому выпуску ячеек 4680 и начать снабжать ими серийные машины.

Согласно отчёту, до конца текущего года Tesla намерена начать выпуск кроссоверов Model Y на Гигафабриках в Берлине и Остине (штат Техас), а на этих заводах планировалось изначально использовать ячейки 4680. Выходит, что ячейки 4680 должны быть полностью готовы в этом году, хотя, по словам Илона Маска, которого цитирует Reuters, существует аварийный план по использованию вместо них ячеек 2170 – их поставщики готовы в следующем году вдвое увеличить отгрузки.



Гигафабрика Tesla в Берлине

Даже если Tesla сможет запустить в этом году выпуск ячеек 4680, ограниченные возможности пилотной линии не позволят снабдить ими все запланированные новинки – придётся дождаться расширения производства и освоения ячеек 4680 сторонними поставщиками.



Согласно ранее озвученным планам, до конца этого года Tesla должна была начать выпуск пикапов Cybertruck в Техасе и седельных тягачей Semi в Неваде – эти модели рассчитаны на использование ячеек 4680. В новом отчёте прямо сказано, что запуск Semi перенесён на 2022 год, а в отношении Cybertruck использована туманная формулировка «производство начнётся в Остине после освоения выпуска кроссовера Model Y». По сути, это означает, что серийных пикапов в этом году мы не увидим.

Tesla Semi

Напомним, что тягач Semi с запасом хода на одной зарядке до 804 км дебютировал в виде прототипа в 2017 году, тогда Tesla обещала начать его производство в 2019 году. Впоследствии старт выпуска был перенесён дважды – сначала на 2020-й, затем на 2021 год, и вот теперь третья оттяжка (возможно, не последняя).



Запуск пикапа Cybertruck, на который собрано более 650 тысяч заказов, осложняется не только отсутствием ячеек 4680, но и несущей конструкцией кузова из бронелистов – до сих пор непонятно, как Tesla собирается сертифицировать такую машину, ведь перегрузки без сминаемых зон при аварии будут запредельные, никакие подушки безопасности сидящим внутри не помогут.

Tesla Cybertruck

Добавим, что жертвой затянувшегося перехода на ячейки 4680 стала топ-версия Plaid+ лифтбека Model S – она была отменена. Впрочем, Илон Маск сделал хорошую мину при плохой игре и объяснил отмену избыточностью характеристик этой версии – мол, обычная Plaid и так превосходна.



На днях, кстати, Tesla Model S Plaid была замечена на Нюрбургринге в попытках установить рекорд круга. Предыдущие заезды в 2019 году никаких официальных результатов не дали.