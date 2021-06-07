Бизнес ×
  • И так сойдёт: Tesla отменила самый мощный и дальнобойный Model S Plaid+

И так сойдёт: Tesla отменила самый мощный и дальнобойный Model S Plaid+

07.06.2021 131 0 0

Илон Маск сообщил, что компания Tesla не будет выпускать заявленную в начале года топ-версию Plaid+ лифтбека Model S, так как обычный Plaid (без плюса) и так достаточно хорош. Многие эксперты и даже поклонники Tesla восприняли этот аргумент как хорошую мину при плохой игре.

 

В январе Tesla представила радикально обновлённый Model S с заточенной под «полный автопилот» эргономикой. Отгрузки клиентам базовой двухмоторной версии Long Range начались весной, а трёхмоторные Plaid и Plaid+ на рынок пока не вышли. Вчера Илон Маск в своём Твиттере сообщил, что Model S Plaid будет запущена на этой неделе, а версия Plaid+ отменяется. Изначально планировалось запустить Plaid+ в конце этого года, но в марте дебют был перенесён на середину 2022 года, при этом цена Plaid+ выросла на 10 000 долларов до 149 990 долларов. Пару недель назад версия Plaid+ стала недоступна для заказа на сайте Tesla, и вот теперь последовало официальное заявление по этому поводу.

Напомним различия между вышеупомянутыми версиями Model S. Двухмоторная Long Range располагает пиковой мощностью 679 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 3,2 с, максимальная скорость — 250 км/ч, запас хода на одной зарядке — 663 км по EPA, цена в США — от 79 990 долларов.

Три электромотора версии Plaid (один на передней оси, два на задней) выдают совокупно 1034 л.с. Разгон до «сотни» занимает 2,1 с, максимальная скорость — 320 км/ч, запас хода на одной зарядке — 628 км, цена — от 119 990 долларов.

Пиковая мощностью версии Plaid+ должна была составить 1115 л.с., а разгон до 100 км/ч занимать менее 2,1 с. Максимальная скорость такая же, как у версии Plaid, то есть 320 км/ч. Разница в динамике несущественная, зато на Plaid+ должна была ставиться батарея нового поколения с ячейками типа 4680, которая обеспечила бы запас хода на одной зарядке свыше 840 км. Увы, её не будет — во всяком случае, на Model S.

Журнал Electrek достучался до самого Илона Маска (отдела по связям с общественностью у компании Tesla по-прежнему нет) и спросил, неужели 840 км пробега на одной зарядке — это лишнее достижение, от которого можно так вот запросто отказаться? На это Маск ответил, что имеющихся 600 км на одной зарядке — более чем достаточно, и что вряд ли кто-то проедет такое расстояние без пауз на кофе/туалет, а, значит, время и возможность подзарядиться будут.

Утверждение Маска, мягко говоря, спорное, ведь экспресс-терминалы Tesla есть далеко не на каждой американской АЗС. Вдобавок в холодном климате на севере США и в Канаде запас хода на одной зарядке будет меньше номинальных 600 км и там более ёмкая батарея была бы совсем не лишней.

Реальные причины отмены Model S Plaid+ мы вряд ли когда-либо узнаем, а конспирологичских версий на эту тему, по сути, две. Первая: с батареей на элементах 4680 возникли какие-то проблемы и компания пока не может запустить их в массовое производство. Вторая: Model S Plaid+ по своим ключевым потребительским характеристикам вплотную подобрался к новому Tesla Roadster, серийная версия которого ожидается в следующем году, и компания не хочет, чтобы эти электромобили конкурировали друг с другом. Возможно, справедливы обе версии.

Отказ Tesla от Model S Plaid+ даёт преимущество компании Lucid Motors и её электрическому седану Air, топ-версии которого могут проехать более 800 км на одной зарядке. Других столь же дальнобойных аналогов на рынке пока нет.

электромобиль новинки бизнес Tesla Tesla Model S

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Высокий расход и неровные обороты: что будет, если сломается датчик скорости, и как его чинить? Есть в машине один датчик, поломка которого в одних случаях опасна мелочью типа отказавшего спидометра, а в других приводит к действительно неприятным последствиям. Речь идёт о датчике скоро... 1091 0 0 05.06.2021
Статьи / История Задолго до Fabia и Superb: малоизвестные прототипы Skoda – почему они не стали серийными Когда-то мы вспоминали об экспериментальных моделях заднеприводных Москвичей, по разным причинам так и не ставших серийными автомобилями. У старейшей чешской марки Skoda в её «социалистичес... 2208 1 2 03.06.2021
Статьи / Авто с пробегом Volkswagen Passat B5 с пробегом: нестрашная подвеска, вечные АКП и удачный даунсайзинг Связываться с 20-летней машиной, про сложности и дороговизну эксплуатации которой старожилы слагали легенды, страшновато. На самом деле, с позиции современного наблюдателя ничего криминально... 6710 7 2 02.06.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 161840 35 28 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 138325 33 28 15.02.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чугунный блок, старая тележка, странная муфта: первый тест-драйв Hyundai Palisade В апреле 2019 года управляющий директор российского представительства Hyundai Алексей Калицев уверял нас, что компания планирует начать продажи полноразмерного кроссовера Palisade в начале 2... 58465 11 18 04.02.2021
Обсуждаемое
71 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings