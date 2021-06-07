И так сойдёт: Tesla отменила самый мощный и дальнобойный Model S Plaid+

Илон Маск сообщил, что компания Tesla не будет выпускать заявленную в начале года топ-версию Plaid+ лифтбека Model S, так как обычный Plaid (без плюса) и так достаточно хорош. Многие эксперты и даже поклонники Tesla восприняли этот аргумент как хорошую мину при плохой игре.

В январе Tesla представила радикально обновлённый Model S с заточенной под «полный автопилот» эргономикой. Отгрузки клиентам базовой двухмоторной версии Long Range начались весной, а трёхмоторные Plaid и Plaid+ на рынок пока не вышли. Вчера Илон Маск в своём Твиттере сообщил, что Model S Plaid будет запущена на этой неделе, а версия Plaid+ отменяется. Изначально планировалось запустить Plaid+ в конце этого года, но в марте дебют был перенесён на середину 2022 года, при этом цена Plaid+ выросла на 10 000 долларов до 149 990 долларов. Пару недель назад версия Plaid+ стала недоступна для заказа на сайте Tesla, и вот теперь последовало официальное заявление по этому поводу.

Напомним различия между вышеупомянутыми версиями Model S. Двухмоторная Long Range располагает пиковой мощностью 679 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 3,2 с, максимальная скорость — 250 км/ч, запас хода на одной зарядке — 663 км по EPA, цена в США — от 79 990 долларов.



Три электромотора версии Plaid (один на передней оси, два на задней) выдают совокупно 1034 л.с. Разгон до «сотни» занимает 2,1 с, максимальная скорость — 320 км/ч, запас хода на одной зарядке — 628 км, цена — от 119 990 долларов.

Пиковая мощностью версии Plaid+ должна была составить 1115 л.с., а разгон до 100 км/ч занимать менее 2,1 с. Максимальная скорость такая же, как у версии Plaid, то есть 320 км/ч. Разница в динамике несущественная, зато на Plaid+ должна была ставиться батарея нового поколения с ячейками типа 4680, которая обеспечила бы запас хода на одной зарядке свыше 840 км. Увы, её не будет — во всяком случае, на Model S.



Журнал Electrek достучался до самого Илона Маска (отдела по связям с общественностью у компании Tesla по-прежнему нет) и спросил, неужели 840 км пробега на одной зарядке — это лишнее достижение, от которого можно так вот запросто отказаться? На это Маск ответил, что имеющихся 600 км на одной зарядке — более чем достаточно, и что вряд ли кто-то проедет такое расстояние без пауз на кофе/туалет, а, значит, время и возможность подзарядиться будут.



Утверждение Маска, мягко говоря, спорное, ведь экспресс-терминалы Tesla есть далеко не на каждой американской АЗС. Вдобавок в холодном климате на севере США и в Канаде запас хода на одной зарядке будет меньше номинальных 600 км и там более ёмкая батарея была бы совсем не лишней.

Реальные причины отмены Model S Plaid+ мы вряд ли когда-либо узнаем, а конспирологичских версий на эту тему, по сути, две. Первая: с батареей на элементах 4680 возникли какие-то проблемы и компания пока не может запустить их в массовое производство. Вторая: Model S Plaid+ по своим ключевым потребительским характеристикам вплотную подобрался к новому Tesla Roadster, серийная версия которого ожидается в следующем году, и компания не хочет, чтобы эти электромобили конкурировали друг с другом. Возможно, справедливы обе версии.



Отказ Tesla от Model S Plaid+ даёт преимущество компании Lucid Motors и её электрическому седану Air, топ-версии которого могут проехать более 800 км на одной зарядке. Других столь же дальнобойных аналогов на рынке пока нет.

