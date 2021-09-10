Tesla Model S Plaid стала самым быстрым серийным электромобилем Нюрбургринга

Илон Маск пообещал установить рекорд Нюрбургринга в 2019 году после дебюта электрического седана Porsche Taycan и его быстрого круга на Нордшляйфе — между прочим не самого впечатляющего на фоне традиционных машин с ДВС: 7 мин 42 с, да ещё на неполной 20,6-километровой конфигурации трассы. В том же 2019 году прототипы будущей Tesla Model S Plaid долго и упорно утюжили Нордшляйфе, в одной из попыток электромобиль, по слухам, смог пройти круг за 7 мин 23 с, но победных реляций от Tesla тогда так и не последовало.

Теперь компания Nürburgring GmbH, владеющая одноимённой гоночной трассой, сама фиксирует рекорды круга на его полной длине — 20,832 км, хотя для сравнения с прошлыми достижениями в отчётах указывается и время на укороченной дистанции длиной 20,6 км без участка Т13, где расположена прямая старт-финиш и где гонщики в целях безопасности прежде были вынуждены снижать скорость. Серийная Tesla Model S Plaid дебютировала в июне этого года и вот теперь за ней числится официальный рекорд Нюрбургринга в классе серийных электромобилей: время круга 7 мин 35,579 с внесено в таблицу на сайте автодрома. За рулём 1020-сильного лифтбека был шведский пилот Андреас Симонсен.



Между тем два года назад Маск ставил для своей самой быстрой на данной момент модели более высокую планку — 7 мин 5 с. Возможно, более мощная Tesla Model S Plaid+ в руках какого-нибудь гениального и безбашенного гонщика смогла бы показать такое время, но эту модификацию Илон Маск своим волевыми решением отменил.



Время, показанное Tesla Model S Plaid, неплохое, но очевидно, что пока электромобили, несмотря на превосходство в мощности, не могут конкурировать по скорости с одноклассниками традиционной конструкции, то есть с ДВС: 639-сильный лифтбек Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ в ноябре прошлого года проехал Нордшляйфе за 7 мин 27,80 с.

Впрочем, Илон Маск уже анонсировал доработки Model S Plaid, в частности новый аэродинамический обвес и карбон-керамические тормоза, — с ним Tesla должна проехать Нордшляйфе чуть быстрее, но 7 мин 5 с, скорее всего, пока так и останутся мечтой Илона Маска. Быть может, новый Tesla Roadster с реактивным ускорителем сможет взять эту планку, но выпуск этой чудо-машины постоянно откладывается: по последним данным, она выйдет на рынок не раньше 2023 года.

