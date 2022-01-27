Tesla хорошо поработала в 2021 году: денег много, но новинки опять откладываются

По итогам 2021 года выручка Tesla по сравнению с 2020 годом увеличилась на 71% до 53,8 млрд долларов, прибыль — на 105% до 13,6 млрд долларов. Глобальные продажи электромобилей составили 936 222 единицы, на 87% больше, чем в 2020-м, при этом почти весь объём пришёлся на младшее семейство Model 3/Model Y (в сумме продано 911 242 шт.), тогда как продажи Model S/Model X оказались худшими за последние пять лет (в сумме продано 24 980 шт., на 56% меньше, чем в 2020-м), и это не отражение спроса, а корректировка производственного плана на фоне глобального дефицита микрочипов — Model S/Model X после прошлогоднего рестайлинга щедро нашпигованы новейшей электроникой, ими пока решено пожертвовать в пользу более простых и дешёвых Model 3/Model Y.
В конце прошлого года Tesla, как и планировала, запустила новую Гигафабрику в Остине (США, штат Техас): с её конвейера уже сходят кроссоверы Model Y, оснащённые новейшими аккумуляторными ячейками типа 4680, более энергоэффективными, чем используемые на остальных моделях и заводах ячейки 2170, — после сертификации эти машины начнут поступать к клиентам.
Гигафабрика Tesla в пригороде Берлина в прошлом году так и не заработала: пуск был запланирован на лето, но был отложен из-за бюрократической волокиты и протеста местных жителей, о чём мы не раз рассказывали. Осенью строительство полностью завершилось, 9 ноября на территории завода прошла большая техно-вечеринка по случаю предстоящего пуска, но разрешение на него от местных властей не получено до сих пор — ожидается к марту. Немецкая Гигафабрика тоже будет выпускать кроссоверы Model Y, но первое время с прежними ячейками 2170 (как долго продлится «первое время», неизвестно).
С учётом запуска двух новых заводов в 2022 году Tesla имеет все шансы резко нарастить выпуск Model Y и достичь общего годового объёма производства в 1,5 млн машин.
Новых моделей у Tesla в 2022 году не будет, соответственно анонсированные ранее пикап Cybertruck, магистральный тягач Semi и спорткар Roadster второго поколения при хорошем раскладе удастся запустить в производство лишь в 2023 году, но в это как-то уже, если честно, слабо верится с учётом революционной конструкции всех трёх новинок. Проект младшей бюджетной модели для Европы и Китая с ориентировочной базовой ценой в 25 000 долларов и вовсе заморожен до лучших времён.
Между тем Илон Маск всерьёз увлёкся идеей массовой выпуска анонсированного в прошлом году человекоподобного робота Tesla Bot, он же Optimus. Производство должно начаться в 2023 году. Optimus станет, по задумке создателей, универсальным помощником человека и решением проблемы нехватки трудовых ресурсов на низших, так сказать, позициях — будет работать грузчиком, курьером, уборщиком и заменит часть людей на заводах Tesla. Вряд ли этому обрадуются профсоюзы и мигранты. В перспективе, по мнению Маска, производство роботов может стать гораздо более прибыльным, чем производство электромобилей.
Таксисты в свою очередь вряд ли обрадуются коммерческому релизу автопилота FSD (Full Self-Driving), который пока никак не может выйти из стадии бета-тестирования — в этом тестировании заняты уже 60 тысяч «избранных» клиентов. Коммерческий релиз должен был состояться до конца 2021 года, но и здесь Илон Макс «не угадал», теперь он уверен, что в 2022 году точно всё получится и что совсем скоро владельцы электромобилей Tesla будут отправлять их на заработки в качестве беспилотного такси. Звучит чудесно, но это, но на наш взгляд, ещё бόльшая утопия, чем «вхождение в народ» робота Optimus. Какой бы совершенной система FSD ни была (а она действительно работает хорошо), никто не сертифицирует её выше 3 уровня по классификации SAE, то есть полной автономности и халявных заработков для владельцев не получится, для этого просто нет нужных законов и регламентов, а их разработка упирается в неразрешимые этические противоречия, о чём мы тоже уже много раз писали.
Котировки Tesla на биржах после отчёта о рекордной прибыли по итогам года почти никак не изменились, — очевидно, инвесторы просо подустали от бесконечных «завтраков» Илона Маска и расценивают долгосрочные перспективы компании как довольно туманные. Но, как говорится, посмотрим — быть может, главный инновационный предприниматель планеты Земля до своего отбытия на Марс ещё сможет нас удивить.
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Пока все электрички выглядят как хороший пиар ход... Прямо как продажи планшетов...