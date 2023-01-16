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Mercedes-Benz перестанет маркировать электромобили буквами EQ

16.01.2023 265 0 1

Новый модели с литерами EQ перестанут выходить после 2024 года, так как к 2030 году компания Mercedes-Benz намерена отказаться от продажи новых автомобилей с ДВС на ключевых рынках.

Литеры EQ (расшифровываются как Electric Intelligence по аналогии с коэффициентом интеллекта IQ — Intelligence Quotient) компания Mercedes-Benz анонсировала в 2016 году для обозначения линейки электромобилей нового поколения, первым их серийным носителем стал среднеразмерный кроссовер EQC (дебютировал в 2018 году, на рынок вышел в 2019-м). Сегодня в EQ-гамму также входят седан EQE, флагманский лифтбек EQS, пассажирский «каблучок» EQT, минивэн EQV и кроссоверы EQA, EQB, EQE SUV, EQS SUV.

На прошлой неделе немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на анонимный источник в Mercedes-Benz сообщила, что компания с подачи её нынешнего гендиректора Ола Каллениуса планирует в 2024 году оказать от маркировки EQ, так как электромобили скоро станут основным продуктом компании, а модели с ДВС будут постепенно сдавать позиции. К 2030 году Mercedes-Benz хочет полностью отказаться от «углеводородных моделей» на тех рынках, где для этого будут созданы подходящие условия (читай развитая зарядная инфраструктура). В число таких рынков точно войдёт Европа и, скорее всего, Северная Америка, Китай, Япония, Южная Корея.

Прототип Mercedes-Benz EQG на испытаниях

В 2024 году на мировой рынок должна выйти электрическая версия внедорожника Mercedes-Benz G-класса, которая на стадии концепта и прототипа обозначена литерами EQG, но серийная версия уже, возможно, поступит в продажу без этой маркировки. Для будущих поколений А-класса, С-класса, Е-класса и S-класса, которые будут преимущественно электрическими, буквы EQ не понадобятся. Таким образом, в течение примерно десяти ближайших лет актуальная EQ-линейка будет полностью заменена электромобилями с традиционным для Mercedes-Benz обозначением. В свете новых вводных не исключено, что второго поколения не слишком успешного кроссовера EQC не будет вовсе, то есть ему на смену придёт электрическая версия GLC.

Между тем пока что электромобили занимают в структуре продаже Mercedes-Benz довольно скромное место: по итогам 2022 года компания реализовала в мире 2 043 900 автомобилей (на 1% меньше, чем в 2021-м), из них чистые электромобили (не plug-in гибриды) составили 117 800 шт., то есть менее 6%, зато прирост по сравнению с 2021 годом составил внушительные 124%.

Добавим, что весной прошлого года компания Mercedes-Benz представила новую продуктовую стратегию, состоящую из сегментов — Top-End Luxury, Core Luxury и Entry Luxury. В будущем Mercedes-Benz хочет выпускать больше дорогих и роскошных машин, а доля относительно доступных моделей (А-класс и его производные) будет снижаться.

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