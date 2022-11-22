Новинки ×
  • Mercedes-Benz EQG вышел на испытания: тяжеловес с фантастической маневренностью

Mercedes-Benz EQG вышел на испытания: тяжеловес с фантастической маневренностью

22.11.2022 413 0 0

Электрический внедорожник Mercedes-Benz EQG выйдет на рынок в 2024 году, но представители западных СМИ уже получили возможность на нём прокатиться в рамках цикла испытаний на выносливость. Заодно стали известные новые технические подробности.

 

EQG — главный долгострой современной компании Mercedes-Benz: имя электрического внедорожника было зарегистрировано ещё в 2017 году, в 2018-м модель была анонсирована официально, то есть началась разработка. В сентябре прошлого года Mercedes-Benz EQG представили в виде концепта на автосалоне в Мюнхене, а серийная версия появится только в 2024 году (имеется в виду выход на рынок, презентация может пройти и раньше). Первая ездовая презентация, по сути, уже прошла на юге Франции: представителей зарубежных СМИ катали по холмам и буеракам, демонстрируя недюжинные способности электрического внедорожника.

Представители Mercedes-Benz подтвердили, что у EQG будет четырёхмоторная силовая установка (по одному на каждое колесо), какой пока нет ни у одной другой модели из линейки EQ. Четыре мотора были у мелкосерийной электрической версии суперкара Mercedes-Benz SLS AMG в прошлом десятилетии, и, по словам инженеров, опыт работы с той машиной пригодился при создании EQG. У внедорожника каждый мотор дополнен двухступенчатым редуктором для увеличения силового диапазона. Два или три мотора для EQG не годились, так как не давали полную свободу по управлению тягой и вдобавок вводили в конструкцию дополнительные механические элементы (валы и дифференциалы).

Отдачу силовой установки Mercedes-Benz EQG разработчики пока не называют, но ожидается, что она составит не менее 500 л.с. Четырёхмоторая силовая установка позволит исполнять фокусы типа разворота на месте и, по словам зарубежных коллег, показывает чудеса управления тягой на бездорожье, притом что управляющий софт находится в горячей фазе разработки, то есть пока «сырой». Традиционный радиус разворота EQG будет заметно меньше, чем у «углеводородных» собратьев — ещё один бонус четырёхмоторной силовой установки.

1 / 2
2 / 2

EQG будет производиться там же, где и «углеводородные» Mercedes-Benz G-класса — на заводе Magna Steyr в австрийском Граце. У EQG и обычных «геликов» много общих деталей, в основном по части кузова. На тесты привезли закамуфлированные прототипы, потому что некоторые визуальные отличия у электрической версии всё-таки будут. Интерьер от пытливых глаз журналистов закрыли тряпками, хотя ясно, что и здесь ничего принципиально нового ждать не стоит — даже три крупные клавиши блокировок дифференциалов на центральной консоли останутся, просто у EQG их работу будут имитировать электромоторы и электроника.

А вот раму для EQG пришлось здорово перекроить: в неё вживлена батарея ёмкостью около 100 кВт·ч, запас хода на одной зарядке по циклу WLTP должен составит около 500 км. Батарея упакована в прочный композитный корпус, не боится ударов о камни и бродов. Разумеется, батарея сильно увеличит массу внедорожника, задача инженеров — удержать её в пределах 3500 кг.

С помощью электрификации Mercedes-Benz хочет продлить жизнь легендарного G-класса, но у версии EQG будет немало конкурентов на рынке, причём все они спроектированы или будут спроектированы с чистого листа, а не получены в результате конверсии «углеводородных» моделей — например, Jeep Recon, внедорожник Scout от концерна Volkswagen, Rivian R1S и полностью электрический Ineos.

внедорожник электромобиль новинки Mercedes-Benz Mercedes-Benz EQG

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Нужно ли прогревать автомобиль перед поездкой зимой: разбираемся подробно В моем личном рейтинге дискуссионных и провокационных тем статьи «как надо прогревать машину зимой» занимают почетное первое место по количеству несуразностей, ошибок и прочих недостатков. Т... 90 0 1 22.11.2022
Статьи / Авто и технологии Совсем как русское: путь масла от скважины до потребителя своими глазами Два опытных блогера-путешественника, Алексей Жирухин и Сергей Лысенко, в рамках увлекательного четырнадцатидневного турне длиной в 12 000 км узнают весь путь получения масла – от скважины до... 133 0 2 22.11.2022
Статьи / Популярные вопросы Не только опасное вождение: как и почему ПДД запрещают частые перестроения Частые перестроения на дороге многие ассоциируют только с опасным вождением, которое, как известно, запрещено ПДД. Однако на самом деле перестроения регламентируются даже в условиях, когда в... 452 0 1 21.11.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 17053 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 13872 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 10966 26 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings