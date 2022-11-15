Анонс новинки суббренда Volkswagen: первый тизер внедорожника Scout

Концерн Volkswagen официально подтвердил своё намерение возродить бренд Scout в середине мая текущего года. По плану, под ним будут выпускаться электрические внедорожники и пикапы, предназначенные для американского рынка: именно здесь ниша «зелёных» полноразмерных грузовиков растёт скорыми темпами. Новая электрическая марка, вероятно, также станет ещё одним шагом к «очищению» имиджа концерна VW после «дизельного скандала», отголоски которого слышатся до сих пор.

Тизер внедорожника Scout (высветленная версия)

Как Kolesa.ru сообщал минувшей весной, руководство немецкого производителя «не отрицает», что Volkswagen может выпустить «трак», предназначенный для американского рынка. Позже появилось сообщение о возрождении бренда Scout в США, кроме того, в компании заявили, что производство электрических пикапов и внедорожников по плану начнётся в 2026 году.



Известно, что выпуск новинок возрождённого бренда Scout будет налажен на мощностях американского предприятия VW. В руководстве концерна предполагают, что запуск компании Scout Motors поспособствует достижению поставленной задачи: речь идёт об увеличении прибыльности в Штатах; немецкий производитель намерен достичь здесь целевой доли в структуре продаж в размере 10%.

Эскиз внедорожника Scout

Предполагается, что пикап и внедорожник Scout в статусе концептов дебютируют уже в 2024 году, сейчас новинки находятся в разработке. Ранее производитель публиковал только эскизы будущих новинок: на разноцветных скетчах грузовик и SUV изображены в профиль. Судя по тем рисункам, стоит ожидать, что у моделей будет «угловатый» дизайн, короткий передний свес, а также большое расстояние между осями (если судить по эскизу, у пикапа колёсная база ощутимо больше, чем у внедорожника).



Теперь компания Scout Motors запустила официальный сайт, а также опубликовала первый тизер своего будущего «розеточного» внедорожника. На фотографии виден слабо освещённый силуэт SUV (автомобиль снят анфас). Судя по снимку, линии экстерьера и интерьера будут ощутимо «оквадраченными» – это заметно по видимой части капота, форме боковых зеркал, а также по почти прямоугольным подголовникам в салоне. Скорее всего, у внедорожника будет «плоская» вертикальная корма, которая станет отсылкой к классическим моделям марки Scout. На фото также можно разглядеть рейлинги на крыше и внедорожные шины большого радиуса.

Эскиз пикапа Scout

Официальной информации о «начинке» электрических внедорожника и пикапа Scout пока практически нет. Ранее представители VW отметили лишь, что в основу новинок ляжет не широко применяемая сейчас модульная платформа MEB (на ней, в частности, базируются кроссовер ID.4 и вэн ID.Buzz), а некая новая «тележка», подробностей о ней пока нет. По предварительным данным, концерн VW планирует по первому времени продавать в Штатах ежегодно по 250 тыс. «электричек» Scout, но если спрос окажется выше, то производитель готов значительно увеличить объём выпуска машин.



Вероятно, в списке конкурентов для «зелёного» внедорожника Scout будут числиться такие модели как GMC Hummer EV SUV, Rivian R1S, Mercedes-Benz EQS SUV. Кстати, продажи «немца» в США уже стартовали: по данным Carsalesbase, за сентябрь клиенты купили 277 экземпляров.